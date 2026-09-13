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सिकंदराबाद आर्मी हथियार चोरी मामला: मुख्य आरोपी पूर्व हवलदार की पुलिस कस्टडी मंजूर, 15 से होगी कड़ी पूछताछ

मल्लेश से पूछताछ के आधार पर पुलिस उन सभी कड़ियों को जोड़ेगी जो इस चोरी के पीछे सक्रिय पूरे सिंडिकेट या नेटवर्क का हिस्सा हैं.

Secunderabad Armoury Theft case
तेलंगाना पुलिस ने 30 अगस्त को बटालियन से अत्याधुनिक हथियार चोरी होने के मामले की गहन जांच शुरू कर दी है. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 13, 2026 at 5:45 PM IST

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हैदराबाद: तेलंगाना के सिकंदराबाद स्थित बोलारम छावनी (कैंटोनमेंट) क्षेत्र में मद्रास रेजिमेंट के शस्त्रागार से कई हथियार चोरी होने के मामले में एक अहम घटनाक्रम सामने आया है. सिकंदराबाद कोर्ट ने इस मामले के मुख्य आरोपी, पूर्व हवलदार मल्लेश की पुलिस कस्टडी की मंज़ूरी दे दी है. मल्लेश को इस महीने की 15 तारीख से एक हफ़्ते के लिए कस्टडी में लिया जाएगा.

पुलिस उससे और कुछ अन्य लोगों से पूछताछ करेगी. हथियार चोरी के पीछे के पूरे नेटवर्क की जांच की जाएगी. मल्लेश से मिली जानकारी के आधार पर और गहराई से जांच की जाएगी. इस बात की भी जांच होगी कि वह हथियार किसे सौंपना चाहता था. राज्य पुलिस, आरोपी से मिली अहम जानकारी NIA को सौंपेगी. एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी. बता दें कि तेलंगाना पुलिस ने 30 अगस्त को बटालियन से अत्याधुनिक हथियारों की हुई इस चोरी के मामले में गहन जांच शुरू कर दी है.

उन्होंने बताया कि जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पूर्व हवलदार मल्लेश ने अकेले ही इस घटना को अंजाम दिया था, किसने उसकी मदद की, वह अकेले ही इतने सारे हथियार ले जाने में कैसे कामयाब रहा, और चोरी के बाद उन हथियारों का वह क्या करने वाला था? उस व्यक्ति के बारे में भी पूछताछ की जाएगी जिससे मल्लेश जिमखाना ग्राउंड्स में मिला था.

कड़े सुरक्षा घेरे वाले सैन्य ठिकाने से एके-47, पिस्टल और कारतूसों जैसे कई अत्याधुनिक हथियारों की चोरी होने की वजह से इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी. राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस गंभीर मामले को देखते हुए, पुलिस अब चोरी के पीछे के मुख्य मकसद का पता लगाने पर पूरा ध्यान दे रही है. पुलिस को इसमें अन्य लोगों के शामिल होने का भी संदेह है.

हवलदार मल्लेश को अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत इसी साल जून में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था. खबरों के मुताबिक, एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ पहले से ही मन में गुस्सा पाले बैठे मल्लेश ने इसी वजह से हथियार चुराने का फैसला किया. मल्लेश ने इस योजना को अंजाम देने के लिए वहां काम करने वाले एक कर्मचारी की मदद ली थी और अगस्त की शुरुआत में ही इसकी साजिश रची थी.

हालांकि, कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण वह इसे तुरंत अंजाम नहीं दे सका, जिसके बाद मल्लेश ने 28 और 29 अगस्त को 20वीं बटालियन के परिसर के आसपास रेकी की थी. वहां मौजूद सेना के कर्मचारी ने पहले से ही शस्त्रागार के दरवाजों के ताले खोल दिए थे. पकड़े जाने से बचने के लिए, ताले पर किसी भारी वस्तु से वार किया गया था, ताकि पुलिस को शुरुआत में यह लगे कि ताला जबरन तोड़ा गया है. हालांकि, ताले पर मिले सबूतों ने यह साफ कर दिया कि ताला तोड़ने का यह पूरा नाटक रचा गया था.

चोरी की गई बंदूकों के साथ मल्लेश की क्या योजना थी, इस बात ने पुलिस और सेना के अधिकारियों दोनों को उलझा रखा है. अधिकारियों का मानना है कि मल्लेश को इस बात की पूरी समझ है कि मुनाफा कमाने के लिए इन हथियारों को कहां बेचा जा सकता है. उन्हें संदेह है कि उसका मुख्य मकसद इन चुराए गए हथियारों को बेचकर मोटी रकम कमाना था.

जांच में यह भी सामने आया है कि मल्लेश के फोन से कॉल लॉग्स और व्हाट्सएप चैट डिलीट कर दिए गए थे. जांचकर्ताओं का मानना है कि इस डेटा को वापस निकालने से उन लोगों के बारे में अहम सुराग मिल सकते हैं जिनके साथ वह संपर्क में था.

इसे भी पढ़ेंः Hyderabad: सेना के शस्त्रागार से हथियारों की चोरी, टेरर एंगल का शक, NIA जांच में शामिल

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