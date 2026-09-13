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सिकंदराबाद आर्मी हथियार चोरी मामला: मुख्य आरोपी पूर्व हवलदार की पुलिस कस्टडी मंजूर, 15 से होगी कड़ी पूछताछ

तेलंगाना पुलिस ने 30 अगस्त को बटालियन से अत्याधुनिक हथियार चोरी होने के मामले की गहन जांच शुरू कर दी है. ( ETV Bharat )

हैदराबाद: तेलंगाना के सिकंदराबाद स्थित बोलारम छावनी (कैंटोनमेंट) क्षेत्र में मद्रास रेजिमेंट के शस्त्रागार से कई हथियार चोरी होने के मामले में एक अहम घटनाक्रम सामने आया है. सिकंदराबाद कोर्ट ने इस मामले के मुख्य आरोपी, पूर्व हवलदार मल्लेश की पुलिस कस्टडी की मंज़ूरी दे दी है. मल्लेश को इस महीने की 15 तारीख से एक हफ़्ते के लिए कस्टडी में लिया जाएगा.

पुलिस उससे और कुछ अन्य लोगों से पूछताछ करेगी. हथियार चोरी के पीछे के पूरे नेटवर्क की जांच की जाएगी. मल्लेश से मिली जानकारी के आधार पर और गहराई से जांच की जाएगी. इस बात की भी जांच होगी कि वह हथियार किसे सौंपना चाहता था. राज्य पुलिस, आरोपी से मिली अहम जानकारी NIA को सौंपेगी. एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी. बता दें कि तेलंगाना पुलिस ने 30 अगस्त को बटालियन से अत्याधुनिक हथियारों की हुई इस चोरी के मामले में गहन जांच शुरू कर दी है.

उन्होंने बताया कि जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पूर्व हवलदार मल्लेश ने अकेले ही इस घटना को अंजाम दिया था, किसने उसकी मदद की, वह अकेले ही इतने सारे हथियार ले जाने में कैसे कामयाब रहा, और चोरी के बाद उन हथियारों का वह क्या करने वाला था? उस व्यक्ति के बारे में भी पूछताछ की जाएगी जिससे मल्लेश जिमखाना ग्राउंड्स में मिला था.

कड़े सुरक्षा घेरे वाले सैन्य ठिकाने से एके-47, पिस्टल और कारतूसों जैसे कई अत्याधुनिक हथियारों की चोरी होने की वजह से इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी. राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस गंभीर मामले को देखते हुए, पुलिस अब चोरी के पीछे के मुख्य मकसद का पता लगाने पर पूरा ध्यान दे रही है. पुलिस को इसमें अन्य लोगों के शामिल होने का भी संदेह है.

हवलदार मल्लेश को अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत इसी साल जून में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था. खबरों के मुताबिक, एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ पहले से ही मन में गुस्सा पाले बैठे मल्लेश ने इसी वजह से हथियार चुराने का फैसला किया. मल्लेश ने इस योजना को अंजाम देने के लिए वहां काम करने वाले एक कर्मचारी की मदद ली थी और अगस्त की शुरुआत में ही इसकी साजिश रची थी.