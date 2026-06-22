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मुसलमानों को हाशिये पर धकेलने के खिलाफ धर्मनिरपेक्ष दलों ने साधी ‘आपराधिक चुप्पी’: पर्सनल लॉ बोर्ड

प्रतीकात्मक फोटो ( ETV Bharat )

By PTI 3 Min Read

नई दिल्ली : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला किया है कि ‘‘मुसलमानों को सामाजिक और राजनीतिक रूप से हाशिये पर धकेलने तथा मस्जिदों और मदरसों के ध्वंस’’ के खिलाफ जल्द ही वह एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करेगा. बोर्ड ने आरोप लगाया कि धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल ‘‘आपराधिक चुप्पी’’ साधे हुए हैं और उनके लिए मुसलमान केवल वोट बैंक बनकर रह गया है. बोर्ड ने कांग्रेस समेत सभी ऐसे दलों के रवैये को लेकर नाराजगी जताई है. पर्सनल लॉ बोर्ड की रविवार को हुई कार्यकारिणी की बैठक में यह भी तय किया गया कि मुस्लिम समुदाय की बिगड़ती स्थिति, सांप्रदायिक तनाव और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर एक व्यापक दस्तावेज तैयार कर प्रकाशित किया जाएगा ताकि देश के जागरूक, न्यायप्रिय और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले वर्गों के जमीर को झकझोरा जा सके. राहुल गांधी के एक बयान का बारे में पूछे जाने पर बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम हर कांग्रेसी समेत हर राजनीतिक पार्टी से नाराज हैं...कोई भी पार्टी मुसलमानों से जुड़े मुद्दे उस तरह से नहीं उठा रही है जिस तरह से उठाना चाहिए." उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी ने पिछले दिनों कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग की बैठक में कहा था कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दे उठाते समय उन्हें अल्पसंख्यक नहीं बल्कि मुसलमान कहकर ही संबोधित किया जाए.