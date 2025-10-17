ETV Bharat / bharat

धारा 498A का दुरुपयोग: जम्मू-कश्मीर HC ने पति के परिवार को बरी किया, बिना सबूत के रिश्तेदारों को घसीटने पर चेतावनी दी

आईपीसी की धारा 498ए के तहत दहेज उत्पीड़न में पति के परिवार को बरी कर दिया. वहीं पति के परिवारवालों को घसीटने पर चेतावनी दी.

Jammu Kashmir High Court
जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट (file photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 17, 2025 at 2:03 PM IST

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने वैवाहिक विवादों में विस्तारित परिवार के सदस्यों के खिलाफ अभियोजन के खिलाफ चेतावनी दी है. कोर्ट ने पति के चार रिश्तेदारों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए के तहत दहेज उत्पीड़न के मामले को खारिज कर दिया है, जबकि केवल उसके खिलाफ कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी है.

फैसला सुनाते हुए जस्टिस विनोद चटर्जी कौल ने कहा कि पत्नी के आरोप मुख्य रूप से उसके पति पर निर्देशित थे. कोर्ट ने माना कि शेष आरोपियों - उसके भाई, चाचा, चाची और मां को बिना किसी ठोस दावे के फंसाया गया है.

जस्टिस कौल ने अपने नौ पृष्ठ के फैसले में कहा, "प्रथम दृष्टया और हर तरह से, एफआईआर में शामिल आरोप याचिकाकर्ता संख्या 1 के खिलाफ हैं और शेष याचिकाकर्ता याचिकाकर्ता संख्या 1 के रिश्तेदार प्रतीत होते हैं."

याचिकाकर्ताओं, मुजफ्फर हुसैन फारूकी और अन्य ने अपने वकील मोहम्मद अशरफ वानी के माध्यम से 25 मई, 2023 की चार्जशीट संख्या 42/2023 को रद्द करने की मांग की, जो राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष शिकायत के अनुसरण में पुलिस स्टेशन बांदीपोरा में दर्ज एफआईआर संख्या 33/2023 से पैदा हुई थी.

जस्टिस कौल ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के उदाहरणों का विस्तृत हवाला दिया, विशेष रूप से पूरे परिवार के खिलाफ आईपीसी की धारा 498ए के आकस्मिक प्रयोग के खिलाफ चेतावनी दी.

कोर्ट ने कहा, "यह एक सर्वमान्य तथ्य है, जो न्यायिक अनुभव से प्रमाणित है कि जब वैवाहिक कलह के कारण घरेलू विवाद पैदा होते हैं, तो प्रायः पति के परिवार के सभी सदस्यों को इसमें शामिल करने की प्रवृत्ति होती है.

ठोस साक्ष्य द्वारा समर्थित न किए गए ऐसे सामान्यीकृत और व्यापक आरोप या विशिष्ट आरोप आपराधिक अभियोजन का आधार नहीं बन सकते. अदालतों को ऐसे मामलों में कानूनी प्रावधानों और कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और निर्दोष परिवार के सदस्यों को अनावश्यक रूप से परेशान करने से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए."

कोर्ट ने धारा 498ए की दोहरी प्रकृति को भी स्वीकार किया - एक ढाल के रूप में और कभी-कभी हथियार के रूप में.

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि संशोधन के माध्यम से भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए को शामिल करने का उद्देश्य पति और उसके परिवार द्वारा महिला पर की जाने वाली क्रूरता को रोकना है, जिससे राज्य द्वारा त्वरित हस्तक्षेप सुनिश्चित हो सके.

हालांकि, हाल के वर्षों में आईपीसी की धारा 498ए जैसे प्रावधानों का दुरुपयोग पत्नी द्वारा पति और उसके परिवार के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध के साधन के रूप में करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है.

आंशिक राहत प्रदान करते हुए हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया: "अधिक से अधिक, याचिकाकर्ता संख्या 1, जो शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 2 का पति है, को कार्यवाही का सामना करना होगा." तदनुसार, केवल याचिकाकर्ता 2 से 5 के लिए एफआईआर और आरोप पत्र रद्द कर दिए गए, जबकि केवल पति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रहेगी. कोर्ट ने ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में बिना प्रारंभिक जांच के एफआईआर दर्ज करने की भी आलोचना की और कहा कि ऐसी सावधानी से कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग से बचा जा सकता था.

