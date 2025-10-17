ETV Bharat / bharat

धारा 498A का दुरुपयोग: जम्मू-कश्मीर HC ने पति के परिवार को बरी किया, बिना सबूत के रिश्तेदारों को घसीटने पर चेतावनी दी

जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ( file photo-ETV Bharat )

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने वैवाहिक विवादों में विस्तारित परिवार के सदस्यों के खिलाफ अभियोजन के खिलाफ चेतावनी दी है. कोर्ट ने पति के चार रिश्तेदारों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए के तहत दहेज उत्पीड़न के मामले को खारिज कर दिया है, जबकि केवल उसके खिलाफ कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी है. फैसला सुनाते हुए जस्टिस विनोद चटर्जी कौल ने कहा कि पत्नी के आरोप मुख्य रूप से उसके पति पर निर्देशित थे. कोर्ट ने माना कि शेष आरोपियों - उसके भाई, चाचा, चाची और मां को बिना किसी ठोस दावे के फंसाया गया है. जस्टिस कौल ने अपने नौ पृष्ठ के फैसले में कहा, "प्रथम दृष्टया और हर तरह से, एफआईआर में शामिल आरोप याचिकाकर्ता संख्या 1 के खिलाफ हैं और शेष याचिकाकर्ता याचिकाकर्ता संख्या 1 के रिश्तेदार प्रतीत होते हैं." याचिकाकर्ताओं, मुजफ्फर हुसैन फारूकी और अन्य ने अपने वकील मोहम्मद अशरफ वानी के माध्यम से 25 मई, 2023 की चार्जशीट संख्या 42/2023 को रद्द करने की मांग की, जो राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष शिकायत के अनुसरण में पुलिस स्टेशन बांदीपोरा में दर्ज एफआईआर संख्या 33/2023 से पैदा हुई थी. जस्टिस कौल ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के उदाहरणों का विस्तृत हवाला दिया, विशेष रूप से पूरे परिवार के खिलाफ आईपीसी की धारा 498ए के आकस्मिक प्रयोग के खिलाफ चेतावनी दी. कोर्ट ने कहा, "यह एक सर्वमान्य तथ्य है, जो न्यायिक अनुभव से प्रमाणित है कि जब वैवाहिक कलह के कारण घरेलू विवाद पैदा होते हैं, तो प्रायः पति के परिवार के सभी सदस्यों को इसमें शामिल करने की प्रवृत्ति होती है.