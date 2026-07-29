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नई दिल्ली में धारा 163 लागू होने पर भी क्यों भड़की हिंसा? 5 से अधिक लोगों के एक साथ होने पर होती है कार्रवाई?; जानिए कानून की असली हकीकत

धारा 163 का उद्देश्य आम लोगों की आवाजाही रोकना नहीं, बल्कि सार्वजनिक शांति बनाए रखना है.

नई दिल्ली में धारा 163 लागू होने पर भी क्यों भड़की हिंसा?
नई दिल्ली में धारा 163 लागू होने पर भी क्यों भड़की हिंसा? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 29, 2026 at 7:20 PM IST

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नई दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी के नई दिल्ली जिले में जंतर-मंतर सहित पूरे संवेदनशील इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू है. जो पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 144 हुआ करती थी. हाल ही में जंतर-मंतर पर हुए विरोध-प्रदर्शन के दौरान हिंसा की घटना के बाद यह सवाल फिर चर्चा में है कि जब पहले से ही ये धारा लागू थी तो हिंसा कैसे हुई ? क्या धारा 163 लागू होने का अर्थ यह है कि पांच या उससे अधिक लोग कहीं भी एक साथ नहीं खड़े हो सकते ? क्या कार्यालयों, बाजारों व मेट्रो स्टेशनों पर समूह में आने-जाने वाले लोगों पर भी कार्रवाई हो सकती है ? इन सवालों को लेकर लोगों में कई तरह की भ्रांतियां हैं. इन्हीं सवालों पर ईटीवी भारत ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता केके चौधरी से विशेष बातचीत की...

क्या है धारा 163 का उद्देश्य

वरिष्ठ अधिवक्ता केके चौधरी ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 का मुख्य उद्देश्य किसी क्षेत्र में शांति व कानून-व्यवस्था बनाए रखना है. जब प्रशासन या पुलिस को ये आशंका होती है कि किसी कारण से सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है, हिंसा या अवैध गतिविधियां हो सकती हैं तो इस धारा को लागू किया जाता है. इसका मकसद आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और ऐसे लोगों को संगठित होकर अशांति फैलाने से रोकना है, जो कानून-व्यवस्था के लिए खतरा बन सकते हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह के आदेश का उद्देश्य शांतिप्रिय लोगों के अधिकारों का हनन करना नहीं होता है, बल्कि समाज विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण रखना है.

नई दिल्ली में धारा 163 लागू होने पर भी क्यों भड़की हिंसा? जानिए (ETV Bharat)

धारा लागू थी, फिर हिंसा कैसे हुई

दिल्ली के जंतर-मंतर पर काकरोच जनता पार्टी का आंदोलन चल रहा था, जो शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ था, लेकिन बाद में 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान वह हिंसक हो गया. हिंसक झड़पों में प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिसकर्मी भी घायल हुए. इस पर केके चौधरी का कहना है कि केवल धारा 163 लागू कर देना ही पर्याप्त नहीं होता है. उन्होंने कहा कि पुलिस कानून-व्यवस्था बनाए रखने का पूरा प्रयास करती है, लेकिन कई बार शांतिपूर्ण आंदोलनों में असामाजिक तत्व घुस जाते हैं. ऐसे लोग जानबूझकर हिंसा फैलाकर आंदोलन की दिशा बदलने की कोशिश करते हैं. उनका उद्देश्य अशांति फैलाना व माहौल खराब करना होता है. ऐसे हालात किसी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन को अचानक हिंसक बना सकते हैं. उन्होंने ये भी कहा कि जब भी पुलिस को सामान्य दिनों में भी किसी कारण से स्थिति बिगड़ने की आशंका होती है तब एहतियात के तौर पर धारा 163 लागू की जाती है, जिससे समय रहते स्थिति को नियंत्रित किया जा सके.

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान अलर्ट पुलिसकर्मी
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान अलर्ट पुलिसकर्मी (ETV Bharat)

क्या पांच लोगों के साथ खड़े होने पर होगी कार्रवाई ?

धारा 163 को लेकर सबसे बड़ा भ्रम यही है कि इसके लागू होते ही पांच या उससे अधिक लोगों के एक साथ होने पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है. इस सवाल पर केके चौधरी ने स्पष्ट किया कि ऐसा समझना पूरी तरह सही नहीं है. उन्होंने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में हजारों कार्यालय, सरकारी संस्थान, बाजार और मेट्रो स्टेशन हैं, जहां प्रतिदिन लाखों लोग समूहों में आते-जाते हैं. ऐसे लोगों पर केवल संख्या के आधार पर कार्रवाई नहीं की जाती. पुलिस ये समझती है कि कौन व्यक्ति अपने रोजमर्रा के काम से आ-जा रहा है और कौन व्यक्ति कानून-व्यवस्था भंग करने या हिंसा फैलाने के उद्देश्य से एकत्रित हुआ है. उनके अनुसार धारा 163 का उद्देश्य सामान्य नागरिकों की गतिविधियों को रोकना नहीं, बल्कि उन लोगों पर नियंत्रण रखना है जो अवैध व हिंसक गतिविधियों में शामिल होकर सार्वजनिक शांति भंग करने का प्रयास करते हैं.

पुलिस के निर्देशों का पालन जरूरी

वरिष्ठ अधिवक्ता केके चौधरी ने लोगों से अपील की कि जहां भी धारा 163 लागू हो, वहां पुलिस व प्रशासन के निर्देशों का पालन करें. यदि कोई व्यक्ति व समूह हिंसा या अशांति फैलाने की कोशिश करता दिखाई दे तो उससे दूरी बनाए रखें और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दें. उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक का भी दायित्व है. प्रशासन व आम जनता के सहयोग से ही ऐसी स्थितियों पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण पाया जा सकता है.

जंतर-मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन
जंतर-मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

धारा 163 को लेकर सबसे बड़ी सीख

धारा 163 का उद्देश्य आम लोगों की आवाजाही रोकना नहीं, बल्कि सार्वजनिक शांति बनाए रखना है. यह कानून एहतियाती व्यवस्था के रूप में लागू किया जाता है, जिससे किसी संभावित तनाव, हिंसा या अवैध गतिविधि को समय रहते रोका जा सके. हालांकि, 20 जुलाई को संसद मार्च के घटनाक्रम ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि धारा 163 की सफलता केवल आदेश जारी करने पर नहीं, बल्कि उसके प्रभावी पालन, पुलिस की सतर्कता व नागरिकों के सहयोग पर भी निर्भर करती है. इसलिए धारा 163 को केवल पांच या इससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्र होने पर रोक के रूप में देखना सही नहीं है, बल्कि इसे कानून-व्यवस्था बनाए रखने के एक व्यापक कानूनी प्रावधान के रूप में समझना चाहिए.

जंतर मंतर पर अभी भी भारी पुलिसबल

दिल्ली के जंतर-मंतर पर जहां काकरोज जनता पार्टी का 36 दिनों तक आंदोलन चला और धारा 163 लागू होने के बाद भी रोजाना हजारों की संख्या में लोग पहुंचते थे. दिल्ली पुलिस की तरफ से बार-बार अपील की गई कि इलाके में धारा 163 लागू है. इलाके को खाली कर दें, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हवाला देकर स्थान को खाली नहीं किया और 20 जुलाई को हिंसक झड़पें हुईं. हालांकि धरना प्रदर्शन खत्म हो चुका है लेकिन इलाका अभी भी संवेदनशील बना हुआ है. नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा के मुताबिक, अभी भी जिले में बीएनएसएस की धारा 163 लागू है अभी आगे भी ये धारा लागू रहेगी जब तक की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है. फिलहाल जंतर-मंतर व नई दिल्ली के संवेदनशील स्थानों पर दिल्ली पुलिस के साथ भारी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती अभी भी दिखाई दे रही है. इससे जाहिर है कि दिल्ली पुलिस कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कितनी सतर्क है.

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