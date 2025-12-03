21000 करोड़ महिला रोजगार के लिए, 6462 करोड़ मुफ्त बिजली के लिए, जानें नीतीश सरकार का अनुपूरक बजट
बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री बिजेंद्र यादव ने 91717 करोड़ से अधिक का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया. इसमें सरकार की रूप-रेखा दिखाई पड़ी.
Published : December 3, 2025 at 5:11 PM IST
पटना : बिहार विधानसभा में आज वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 91717.1135 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया. वार्षिक स्कीम मध्य में 51253.7784 करोड़ रुपए और स्थापना एवं प्रतिबद्ध में 40462.9951 करोड़ रुपए रखा गया है. द्वितीय अनूपपुरक बजट में सरकार आधी आबादी पर मेहरबान दिख रही है.
बिहार का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश : वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने अनुपूरक बजट सदन पटल पर रखा है. वार्षिक स्कीम के तहत 21000 करोड़ रुपए की राशि सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए रखा है. 2551.15 करोड़ रुपए पेंशन योजना के लिए प्रावधान किया गया है. वही केंद्र प्रायोजित स्कीम के लिये सबसे अधिक राशि शिक्षा पर खर्च लिए रखा गया है.
जो वादे किए उसपर काम : वित्त मंत्री विजेंद्र कुमार यादव ने सदन के पटल पर द्वितीय अनुपूरक बजट रखते हुए कहा कि सरकार आने वाले खर्च के लिए अनुपूरक बजट में राशि का प्रावधान किया है. स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के मद में 40462.9951 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है. कुल मिलाकर देखें तो महिलाओं और विधानसभा चुनाव से पहले जितने भी स्कीम शुरू किए गए थे. उसके लिए सबसे अधिक राशि का प्रावधान किया गया है.
कहां कितनी राशि? :-
1. 21689.50 करोड़ आकस्मिकता निधि के स्थाई काय में राशि अंतरण के लिए.
2. 9243 करोड़ रुपए विभिन्न विभागों के वेतन के लिए.
3. 6462 करोड़ रुपए 125 यूनिट मुफ्त बिजली सहित सब्सिडी देने के लिए.
4. 1211.35 करोड़ रुपए guarantee redemption फंड के लिए.
5. 400 करोड़ बकाया विद्युत विपत्रों के भुगतान के लिए.
6. 400 करोड़ रुपए सड़कों के अनुरक्षण मरम्मत के लिए.
7. 347.51 करोड़ रुपए महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत जीविका की स्थापना के लिए.
8. 122 करोड़ रुपए निर्वाचन कार्य के लिए.
9. 100 करोड़ रुपए त्वरित न्यायालय के लिए राशि का प्रावधान किया गया है.
वार्षिक स्कीम मद में 51253.7784 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. इसमें केंद्र प्रायोजित स्कीम के मध्य में 7420.4721 करोड़ रुपए और राज्यांश मद में 6335.111 करोड़ रुपए यानी कुल 13755.5832 करोड़ रुपए स्कीम बार प्रावधान इस प्रकार से हैं.
केंद्रांश के तहत सबसे अधिक राशि:-
1. 1548.41 एक करोड़ रुपए समग्र शिक्षा अभियान के लिए.
2. 1400 करोड़ रुपए आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए.
3. 990 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए.
4. 381.27 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए .
5. 119.27 करोड़ रुपए पूरा पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी सेवाएं के लिए.
6. 112.46 करोड़ रुपए पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनिकीकरण के लिए राशि का प्रावधान किया गया है.
राज्यांश के तहत सबसे अधिक राशि:-
1. 4196.89 करोड़ रुपए समग्र शिक्षा अभियान के लिए.
2. 1035.77 करोड़ रुपए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के लिए.
3. 304.47 करोड़ रुपए पूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी सेवाएं के लिए.
4. 271.24 करोड़ रुपए राष्ट्रीय जल संरक्षण के लिए.
5. 200 करोड़ रुपए आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए.
6. 166.35 करोड़ रुपए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन के लिए.
वहीं वित्तीय वर्ष 2025 26 में वार्षिक स्कीम के तहत 37498.952 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
1. 21000 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए.
2. 2551.15 करोड़ रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए.
3. 861.21 करोड़ रुपए पथों के निर्माण के लिए.
4. 800 करोड़ रुपए बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए.
5. 750 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के लिए .
6. 651.83 करोड़ रुपए सिंचाई सृजन और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिए.
7. 600.5 करोड़ रुपए ऊर्जा कंपनियों में निवेश के लिए.
8. 594.56 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अंर्तगत विद्युत विपत्र के भुगतान के लिए.
9. 573 करोड़ रुपए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निर्माण के लिए.
10. 550 करोड़ रुपए शहरी विकास हेतु भू अर्जन के लिए.
11. 500 करोड़ रुपए गया, भागलपुर, दरभंगा और सहरसा हवाई अड्डे के निर्माण के लिए.
12. 500 करोड़ रुपए पंचायत सरकार भवन के लिए.
13. 500 करोड़ रुपए औद्योगिक विकास के भू अर्जन के लिए.
14. 400 करोड़ रुपए पुलिस भावनाओं के निर्माण के लिए
15. 389.77 करोड़ रुपए पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए.
इसके अलावा मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना दो, स्टेडियम एवं खेल संरचना के विकास के लिए, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिये, कृषि बाजार का विकास, आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय, महादलित विकास जैसे स्कीम के लिए भी राशि का प्रावधान किया गया है.
राज्यपाल का संबोधन : आज राज्यपाल का संयुक्त रूप से अभिभाषण भी हुआ. जिसमें बिहार सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की. एक करोड़ नौकरी रोजगार देने का जो वादा किया गया है उस पर तेजी से काम होने की बात राज्यपाल ने कही. कानून व्यवस्था से लेकर सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में हो रहे काम की तारीफ भी की. प्रधानमंत्री के बिहार आगमन और नई योजनाओं को शुरू करने को लेकर भी राज्यपाल ने धन्यवाद दिया.
ऑडियो को लेकर राज्यपाल के अभिभाषण में हो-हल्ला : राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ऑडियो बहुत ही खराब था. विपक्षी सदस्यों ने इसको लेकर हो हल्ला भी किया. राज्यपाल के अभिभाषण और द्वितीय अनुपूरक बजट सदन पत्र पर रखने के साथ आज विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए नरेंद्र नारायण यादव ने नॉमिनेशन भी कर दिया है. विधानसभा अध्यक्ष ने नीतीश कुमार को सदन का नेता और तेजस्वी यादव को उनकी अनुपस्थिति में ही नेता प्रतिपक्ष घोषित भी किया है.
