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JoSAA Counselling 2026: JEE MAIN में बैठे 15.38 लाख स्टूडेंट्स, 13.90 रैंक पर छात्र व 14.97 पर छात्रा को बीटेक सीट ऑफर

तीन मई को हुई जेईई एडवांस्ड की परीक्षा को देने जाते स्टूडेंट्स ( ETV Bharat File Photo )

कोटा: जेईई एडवांस्ड के परिणाम के आधार पर जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी (JoSAA) की काउंसलिंग के जरिए आईआईटी और जेईई मेन की ऑल इंडिया रैंक के आधार पर एनआईटीज, ट्रिपल आईटी व जीएफटीआई में दाखिला दिया जा रहा है. काउंसलिंग में दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट का परिणाम मंगलवार शाम जारी किया गया. इसके तहत आईआईटी में एडमिशन के लिए दूसरे राउंड की क्लोजिंग रैंक बीटेक सीट पर ओपन कैटेगरी से 16661 रही.

इस रैंक पर आईआईटी जम्मू की मैटेरियल एंड मेटियोरोलिजकल इंजीनियरिंग की सीट ऑफर की गई है जबकि सबसे डिमांड वाली कंप्यूटर साइंस ब्रांच की क्लोजिंग रैंक 8196 रही. इसमें आईआईटी भिलाई में एडमिशन ऑफर किया है.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि एनआईटी में अदर स्टेट कोटा ओपन कैटेगरी में एनआईटी मिजोरम में सिविल इंजीनियर बीटेक की सीट 58702 रैंक पर मिली, जबकि एनआईटी में ओपन केटेगरी होम स्टेट कोटा के तहत 1390116 रैंक पर भी सीट अलॉट की गई. इसमें केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ब्रांच की सीट ऑफर की है, जबकि फीमेल ओनली सीट पर 1497038 रैंक पर भी एडमिशन ऑफर किया है.

इसमें एनआईटी मिजोरम की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की सीट है, जबकि जेईई मेन में 1538468 विद्यार्थी बैठे थे. ट्रिपल आईटी में मणिपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की सीट 64313 रैंक पर अलॉट हुई. फीमेल ओनली सीट पर 62285 रैंक पर एनआईटी कुरनूल आंध्र प्रदेश आवंटित की है.

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JEE ADVANCED 2026 से IIT की ओपन कैटेगरी से दूसरे राउंड की क्लोजिंग :