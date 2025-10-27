UP-MP, राजस्थान समेत 12 राज्यों में होगा SIR, CEC ज्ञानेश कुमार ने की घोषणा
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दूसरे चरण में 12 राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों में SIR का अभ्यास किए जाने की घोषणा की.
नई दिल्ली: भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दूसरे चरण की घोषणा की. उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR का अभ्यास किया जाएगा.
दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि जिन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मंगलवार से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू होगा, उनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप शामिल हैं.
VIDEO | Delhi: Addressing a press conference, Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar says, “The 12 states and UTs where the Special Intensive Revision (SIR) will begin from tomorrow are Andaman and Nicobar Islands, Goa, Puducherry, Chhattisgarh, Gujarat, Kerala, Madhya… pic.twitter.com/UPG82ID23f— Press Trust of India (@PTI_News) October 27, 2025
7 फरवरी को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, "जिन 12 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया होगी, वहां लगभग 51 करोड़ मतदाता हैं. कुल 5.33 लाख बीएलओ इस पर काम करेंगे, साथ ही राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 7 लाख से ज्यादा बीएलए भी इस पर काम करेंगे. कल से 3 नवंबर तक छपाई और प्रशिक्षण चलेगा, इसके बाद 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर-घर जाकर गणना की जाएगी. मतदाता सूची का मसौदा 8 दिसंबर, 2025 को प्रकाशित किया जाएगा, और 9 दिसंबर, 2025 से 8 जनवरी, 2026 तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी. जिन लोगों को नोटिस दिए जाएंगे, उनकी सुनवाई 31 जनवरी तक जारी रहेगी और अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी."
VIDEO | Delhi: Addressing a press conference, Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar says, “In the 12 states going for the Special Intensive Revision (SIR), there are around 51 crore voters. A total of 5.33 lakh BLOs will be working on it, along with over 7 lakh BLAs appointed… pic.twitter.com/hOMJjucyfK— Press Trust of India (@PTI_News) October 27, 2025
ज्ञानेश कुमार ने कहा, "...जिन राज्यों में एसआईआर आयोजित किया जाएगा, वहां आज आधी रात को मतदाता सूचियां फ्रीज कर दी जाएंगी. बाद में, मतदाताओं को सभी विवरणों के साथ विशिष्ट गणना फॉर्म दिए जाएंगे."
प्रमुख जानकारी
- एसआईआर के दूसरे चरण में 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे
- गणना प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू होगी
- 9 दिसंबर को मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया जाएगा
- 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी
एसआईआर प्रक्रिया में आधार मान्य...
सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया में पहचान प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आधार कार्ड जन्मतिथि या निवास का प्रमाण नहीं है.
#WATCH | Delhi: Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar says, " ...the second phase of sir (special intensive revision) is about to be carried out in 12 states="" uts." pic.twitter.com/bKE65UFDay— ANI (@ANI) October 27, 2025
ज्ञानेश कुमार ने कहा कि असम में मतदाता सूची के एसआईआर की घोषणा अलग से की जाएगी. उन्होंने कहा कि कहा कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर कोई टकराव नहीं; चुनाव आयोग अपना कर्तव्य निभा रहा है, राज्य सरकार भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगी.
हर घर पर तीन बार जाएंगे बीएलओ
उन्होंन कहा कि एसआईआर यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए और कोई भी अयोग्य मतदाता वोटर लिस्ट में शामिल न हो. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहते हैं, "बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) हर घर पर तीन बार जाएंगे. पलायन करने वाले मतदाताओं की समस्या के समाधान के लिए, लोग अब अपने गणना फॉर्म ऑनलाइन जमा कर सकते हैं."
कल से शुरू होगा मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण
सीईसी ने घोषणा की कि एसआईआर के दूसरे चरण के लिए मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण मंगलवार से शुरू होगा. ज्ञानेश कुमार ने कहा, "सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे बुधवार तक राजनीतिक दलों से मिलें और उन्हें एसआईआर प्रक्रिया के बारे में जानकारी दें."
उन्होंने कहा, "मैं बिहार के मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं और उन 7.5 करोड़ मतदाताओं को नमन करता हूं जिन्होंने एक सफल एसआईआर में भाग लिया. आयोग ने सभी 36 राज्यों के चुनाव अधिकारियों से भी मुलाकात की और पूरी प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की."
मुख्य चुनाव आयुक्त कुमार ने कहा कि आजादी के बाद से चल रही एसआईआर प्रक्रिया 9वीं है; पिछली बार 21 साल पहले 2002-04 में हुई थी. उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों ने कई मौकों पर मतदाता सूचियों की गुणवत्ता का मुद्दा उठाया है. बिहार में एसआईआर का पहला चरण बिना किसी दावे के साथ पूरा हुआ.
