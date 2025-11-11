बिहार चुनाव के दूसरे चरण में तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड, जाने पूरे दिन क्या रहा ट्रेंड
बिहार चुनाव 2025 में वोटिंग के अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं. इस रिपोर्ट में जानिए दिन भर कैसा ट्रेंड रहा.
Published : November 11, 2025 at 8:47 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में मंगलवार को 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया. चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, शाम 5 बजे तक कुल 67.14 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जो बिहार के चुनावी इतिहास का सबसे ऊंचा आंकड़ा है.
बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण के 65.08 प्रतिशत से करीब 2 प्रतिशत अधिक बिहार के दूसरे चरण में मतदान हुआ है. यह मतदान लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक माना जा रहा है. सुबह 7 बजे शुरू हुए मतदान में शुरुआती घंटों से ही लंबी कतारें दिखीं और घंटे-दर-घंटे मतदाताओं का उत्साह बढ़ता गया. महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण मतदाताओं की भागीदारी ने इस रिकॉर्ड को संभव बनाया.
सुबह 9 बजे, शुरुआती उत्साह ने दी मजबूत नींव: मतदान शुरू होने के दो घंटे बाद सुबह 9 बजे तक 14.55 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाल दिया था. यह आंकड़ा पहले चरण के 13.13 प्रतिशत से 1.42 प्रतिशत अधिक था, जो शुरुआती उत्साह का संकेत था. गया जिले में सबसे अधिक 15.97 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जबकि मधुबनी में सबसे कम 13.25 प्रतिशत. ग्रामीण इलाकों में सुबह-सुबह ही मतदाता बूथों पर पहुंचने लगे थे. कई शहरी बूथों पर भी युवा मतदाताओं की भीड़ देखी गई. मौसम साफ रहने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों ने शुरुआती घंटों में मतदान को गति दी.
सुबह 11 बजे: 31.38% तक पहुंचा मतदान: सुबह 11 बजे तक मतदान प्रतिशत दोगुना से अधिक होकर 31.38 पर पहुंच गया. पिछले दो घंटों में 16.83 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाला, जो प्रति घंटे औसतन 8.4 प्रतिशत की रफ्तार दर्शाता है. किशनगंज जिले ने 34.74 प्रतिशत के साथ शीर्ष स्थान बनाए रखा, जबकि मधुबनी फिर सबसे नीचे रहा (28.66%). कई जगहों पर महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से आगे दिखाई दे रही रही. कई बूथों पर अलग से महिला कतारें बनाई गई थीं, जिससे प्रक्रिया सुगम हुई. दोपहर के भोजन के समय से पहले ही मतदाताओं की भीड़ बढ़ने लगी थी.
दोपहर 1 बजे: 47.62% का मील का पत्थर: दोपहर 1 बजे तक मतदान 47.62 प्रतिशत तक पहुंच गया. पिछले दो घंटों में 16.24 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाला, जो अब तक की सबसे तेज रफ्तार थी. किशनगंज ने अपनी लीड बरकरार रखी (51.86%), जबकि नवादा सबसे पीछे रहा (43.39%). यह पहले चरण के 42.31 प्रतिशत की तुलना में यह 5.31 प्रतिशत अधिक था.
दोपहर 3 बजे तक 60.40% का ऐतिहासिक आंकड़ा: दोपहर 3 बजे तक मतदान 60.40 प्रतिशत पर पहुंच गया. पिछले दो घंटों में 12.78 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाला. किशनगंज ने 66.10 प्रतिशत के साथ अपना दबदबा कायम रखा, जबकि नवादा 53.17 प्रतिशत पर रहा. यह आंकड़ा पहले चरण के 54.09 प्रतिशत से 6.31 प्रतिशत अधिक था. कई जिलों में ‘पिंक बूथ’ और महिला प्रेसिडिंग ऑफिसरों की नियुक्ति ने महिला मतदाताओं को प्रोत्साहित किया. ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहर 2 बजे के बाद मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गईं.
शाम 5 बजे तक 67.14% का रिकॉर्ड, बिहार ने रचा इतिहास: शाम 5 बजे मतदान संपन्न होने तक कुल 67.14 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. अंतिम दो घंटों में 6.74 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाला. किशनगंज ने 76.26 प्रतिशत के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि नवादा सबसे कम 57.11 प्रतिशत पर रहा.
सुरक्षा और तकनीकी इंतजाम: चुनाव में सुरक्षा के लिए 94,000 से अधिक सुरक्षा बल तैनात किए गए. 1.5 लाख ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल हुआ. वेबकास्टिंग से सभी बूथों पर निगरानी रखी गई. केवल कुछ जगहों पर मामूली झड़प की खबरें आईं, जिन्हें तुरंत नियंत्रित किया गया.
"वोटिंग का ट्रेंड देखें तो 1:00 बजे तक कई स्थानों पर 50% से अधिक वोटिंग हो चुकी थी, उसके बाद थोड़ा स्लो हुआ है. लेकिन कुल मिलाकर देखें तो बिहार में वोटिंग प्रतिशत को लेकर हमेशा चुनाव आयोग की चिंता रही है और चुनौती भी, इस बार लेकिन पिछला सारा रिकॉर्ड टूटा है."- प्रोफेसर चंद्रभूषण राय, राजनीतिक विज्ञान
पटना कॉलेज के राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर चंद्रभूषण राय का कहना है कि बिहार में वोटिंग के ट्रेंड बदलने के पीछे महिलाओं के वोटिंग का बड़ा योगदान है. पहले महिलाएं घर का सारा कार्य कर तब वोट करने जाती थीं, लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं. महिलाएं सुबह में वोट डालने जाती हैं और उसके बाद घर आकर कार्य करती हैं. यही वजह है कि सुबह में वोटिंग का प्रतिशत इस बार ज्यादा दिखा है.
14 नवंबर को मतगणना: 14 नवंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी. ईवीएम और वीवीपैट की मिलान प्रक्रिया सख्ती से होगी. राजनीतिक दलों के एजेंटों की भी मौजूदगी रहेगी. 67.14 प्रतिशत मतदान केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि बिहार के बदलते सामाजिक परिदृश्य का दर्पण है. महिलाओं-युवाओं की भागीदारी और शांतिपूर्ण प्रक्रिया, यह सब मिलकर बिहार को लोकतंत्र की नई मिसाल बना दिया है. अब नजरें 14 नवंबर पर टिकी हैं, जब यह मतदान परिणामों में तब्दील होगा.
ये भी पढ़ें:
बिहार में बंपर वोटिंग, 5 बजे तक 67.14 प्रतिशत हुआ मतदान