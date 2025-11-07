ETV Bharat / bharat

14 पूर्व सांसद विधायक बनने की कर रहे जद्दोजहद, कांटे की टक्कर में मुकाबला हुआ रोचक

बिहार विधानसभा चुनाव में कई पूर्व सांसदों भी हैं. इससे कई सीटों पर मुकाबला काफी रोचक हो गया है.

Bihar Election 2025
डिजाइन इमेज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 7, 2025 at 9:00 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट- अविनाश

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान हो चुका है. अब 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोटिंग होगी. इस बार कई पूर्व सांसद विधानसभा चुनाव मैदान में उतरकर मुकाबले को दिलचस्प बना रहे हैं.

पूर्व सांसदों ने बढ़ाई विपक्ष की चुनौती: जदयू के पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जहानाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं. चंद्रवंशी 2019 में जहानाबाद से ही सांसद चुने गए थे, लेकिन पिछला लोकसभा चुनाव हार गए. नीतीश कुमार ने उन पर फिर भरोसा जताया है. वहीं, पूर्णिया के जदयू के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आरजेडी में शामिल हो गए हैं. संतोष कुशवाहा 2014 और 2019 में लगातार लोकसभा चुनाव जीते थे, लेकिन 2024 में हार गए. 2014 में जदयू के टिकट पर दो सांसद जीते थे, जिनमें संतोष कुशवाहा भी शामिल थे. अब वे धमदाहा से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां जदयू की मंत्री लेसी सिंह मुकाबले में हैं.

Bihar Election 2025
विधायक का चुनाव लड़ रहे पूर्व सांसद (ETV Bharat)

AIMIM की टिकट पर मैदान में मुनाजिर हसन: कभी जदयू के टिकट पर सांसद रहे मुनाजिर हसन प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज में शामिल हुए थे, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए जन सुराज छोड़कर एआईएमआईएम का दामन थाम लिया. मुनाजिर हसन नीतीश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और मुंगेर से सांसद भी रहे हैं. अब वे ओवैसी की पार्टी से मुंगेर से भाग्य आजमा रहे हैं.

सुनील कुमार पिंटू बीजेपी की टिकट से मैदान में: सुनील कुमार पिंटू 2019 में जदयू के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े और जीते थे. बीजेपी के नेता के तौर पर उनकी पहचान है, लेकिन गठबंधन में सीतामढ़ी की सीट जदयू को चली गई थी. इसलिए वे जदयू में शामिल होकर चुनाव लड़े. 2024 में टिकट नहीं मिला. जातीय गणना के दौरान नीतीश कुमार से दूरी बढ़ी और बाद में वे बीजेपी में शामिल हो गए. इस बार बीजेपी ने उन्हें सीतामढ़ी से विधानसभा चुनाव में उतारा है.

Bihar Election 2025
रेणु कुशवाहा (ETV Bharat)

दानापुर से रामकृपाल यादव: इसी तरह, बीजेपी के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र से सांसद रहे हैं. 2024 में मीसा भारती ने उन्हें हराया. रामकृपाल यादव लालू प्रसाद यादव के भी कभी खास रहे, लेकिन दूरी बढ़ने के बाद बीजेपी में शामिल हुए और लगातार पाटलिपुत्र से सांसद बने. हार के बाद बीजेपी ने उन्हें दानापुर से उतारा, जहां वोटिंग हो चुकी है. दानापुर में आरजेडी के रीत लाल यादव टिकट पर लड़े, जो फिलहाल जेल में हैं.

जनसुराज की टिकट पर मैदान में सरफराज आलम: अररिया के पूर्व सांसद सरफराज आलम चुनाव लड़ने के लिए आरजेडी छोड़ जन सुराज में शामिल हुए हैं. इससे सीमांचल की सीटों पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है. जन सुराज को लाभ मिल सकता है. वहीं, जदयू ने राजद के पूर्व सांसद बुलो मंडल को गोपालपुर से टिकट दिया है. गोपाल मंडल का टिकट कट गया, इसलिए वे निर्दलीय लड़ रहे हैं. यहां भी लड़ाई रोचक हो गई है.

Bihar Election 2025
चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी (ETV Bharat)

इन नेताओं की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद: पहले चरण में बीजेपी के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव, जदयू की पूर्व सांसद अश्वमेध देवी, पूर्व सांसद मुनाजिर हसन और पूर्व सांसद वीणा देवी के भाग्य का फैसला जनता ने कर दिया है. शेष 10 सांसदों के भाग्य का फैसला 11 नवंबर को जनता करेगी.

विधानसभा चुनाव में भाग्य आजमा रहे पूर्व सांसदों में अधिकांश 2024 लोकसभा चुनाव में हार का स्वाद चख चुके हैं. कुछ का टिकट 2024 में कट गया था, इसलिए पार्टी ने उन्हें मौका दिया है.

Bihar Election 2025
सुनील कुमार पिंटू (ETV Bharat)

"नीतीश कुमार ने अपने कई पूर्व सांसदों को मैदान में इसलिए उतारा है क्योंकि उनकी पकड़ अच्छी है. जातीय समीकरण के हिसाब से भी उनके उम्मीदवार पार्टी को लाभ पहुंचा सकते हैं. राजद ने भी अपने मजबूत नेताओं को जो पूर्व सांसद रहे हैं चुनाव मैदान में इसलिए उतारा है क्योंकि तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है."- अरुण पांडे, राजनीतिक विशेषज्ञ

पकड़ और जातीय समीकरण अहम: राजनीतिक विशेषज्ञ अरुण पांडे का कहना है कि नीतीश कुमार ने अपने कई पूर्व सांसदों को मैदान में इसलिए उतारा है, क्योंकि उनकी पकड़ अच्छी है. साथ ही जातीय समीकरण के हिसाब से उम्मीदवार बनाने से कई सीटों पर पार्टी को लाभ मिल सकता है. राजद ने भी अपने मजबूत नेताओं, जो पूर्व सांसद रहे हैं, को मैदान में इसलिए उतारा है क्योंकि तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है. पार्टी कोई मौका चूकना नहीं चाहती. पूर्व सांसदों का अपना विशेष प्रभाव है, क्षेत्र में जनता पर पकड़ है, तो उसका लाभ जरूर मिलेगा. चुनाव को कांटे का बना देंगे.

Bihar Election 2025
रामकृपाल यादव (ETV Bharat)

सीटिंग सांसद भी मैदान में: कई बार पार्टियां अपने सीटिंग सांसदों को भी विधानसभा चुनाव लड़ाती रही हैं. बीजेपी इसमें सबसे आगे रही है. इसी तरह लोकसभा चुनाव में पार्टियां कई सीटिंग विधायकों को उतारती रही हैं. 2024 लोकसभा चुनाव में गया से जीतन राम मांझी, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव लोकसभा चुनाव लड़े और जीते भी. कुछ सांसद दल बदल चुनाव लड़ने के लिए ही करते हैं, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा. इस बार भी कई नेताओं ने दल बदल किया है.

Bihar Election 2025
दुलाल चंद्र गोस्वामी (ETV Bharat)

जब कोई सांसद बनता है तो उसके संसदीय क्षेत्र में कई विधानसभा क्षेत्र होते हैं. उनमें से कुछ में उनकी अच्छी पकड़ होती है और हर दल इसका लाभ लेने की कोशिश करता है. चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जदयू के सांसद रहे हैं, अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं और जहानाबाद क्षेत्र में अब उन्हें सब जानते हैं. इसी तरह रामकृपाल यादव केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं. उनकी लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है. विधानसभा चुनाव में ऐसे नेता लड़ते हैं तो पार्टी को लाभ मिलता है. इसलिए पार्टियां इस तरह का प्रयोग करती हैं.- भोलानाथ, राजनीतिक विशेषज्ञ

उम्मीदवारों का दावा, जीत पक्की: जहानाबाद के पूर्व सांसद और विधानसभा चुनाव लड़ रहे चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का कहना है कि नीतीश कुमार ने उन पर फिर से भरोसा जताया है और नीतीश कुमार के भरोसे पर वे खरे उतरेंगे. अति पिछड़ा वर्ग की जनता नीतीश कुमार पर ही भरोसा करती है. पार्टी के नेताओं का पूरा साथ चुनाव में मिल रहा है. प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने रोड शो किया है. बड़े नेताओं की जनसभा भी हो रही है और जनता का रिस्पांस काफी अच्छा है. ऐसे में जीत तय है.

Bihar Election 2025
मोनाजिर हसन (ETV Bharat)

दानापुर में विधानसभा चुनाव हो चुका है. 14 नवंबर के रिजल्ट का इंतजार है. रामकृपाल यादव का दावा है कि इस बार दानापुर की जनता ने एनडीए सरकार बनाने के लिए वोट किया है. इस क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने पहले भी काम किया है और विधायक चुने जाने पर कई काम का वादा किया है, जिसे करेंगे. जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम पर भरोसा है.

क्या भरोसा करेंगी जनता पूर्व सांसदों पर?: पूर्व सांसदों में कई केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, जिनमें रामकृपाल यादव, जयप्रकाश नारायण यादव शामिल हैं. पूर्व सांसद को विधानसभा चुनाव लड़ाने के पीछे सभी पार्टियों का एक ही मकसद है कि उनके प्रभाव वाले क्षेत्र में लाभ उठाया जाए. ऐसे में देखना है कि जनता पूर्व सांसदों पर कितना भरोसा करती है.

ये भी पढ़ें:

AIMIM का साथ.. 55% युवाओं का जोश, क्या गया में चिंटू भैया बनेंगे वजीरगंज के गेम-चेंजर?

'बिहार में NDA की सुनामी..' महिलाओं की वोटिंग से गदगद जेडीयू का दावा- 'विपक्ष हो गया साफ'

TAGGED:

बिहार विधानसभा चुनाव
पूर्व सांसदों की सीटों पर मुकाबला
FORMER MPS IN BIHAR ELECTION
SECOND PHASE BIHAR ELECTIONS
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTIONS 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान, जानिए कौन किस सीट पर मजबूत

बिहार चुनाव में हारे कोई भी प्रत्याशी लेकिन इस 'जाति' की जीत पक्की! जानें किसका पलड़ा भारी?

चुनावी मैदान में 8 पूर्व सीएम के 9 वारिस, लालू यादव और जीतन राम मांझी के 2-2 सदस्य ठोक रहे ताल

बिहार की राजनीति में कहां है आधी आबादी? अधिक वोटिंग के बाद भी टिकट बंटवारे में वंशवाद हावी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.