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आदि कैलाश यात्रा पर अस्थाई रोक, आज से शुरू होने वाला था दूसरे फेज, जानें कारण

पिथौरागढ़: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आदि कैलाश तीर्थयात्रा का दूसरा फेज खराब मौसम और सड़कें बंद होने की वजह से 20 सितंबर तक टाल दिया गया है, अधिकारियों ने 14 सितंबर सोमवार को यह जानकारी दी. यात्रा का दूसरा फेज आज 15 सितंबर से शुरू होने वाला था.

धारचूला सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट (SDM) आशीष जोशी ने कहा कि, आदि कैलाश जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए 'इनर लाइन परमिट' 20 सितंबर से जारी किए जाएंगे, हालांकि यह अभी भी एक टेंटेटिव तारीख है. उन्होंने आगे कहा कि, तीर्थयात्रा के दूसरे फेज के लिए 'इनर लाइन परमिट' 20 सितंबर से जारी किए जाएंगे, बशर्ते इलाके में मौसम और यात्रा के हालात अच्छे रहें.