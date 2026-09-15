आदि कैलाश यात्रा पर अस्थाई रोक, आज से शुरू होने वाला था दूसरे फेज, जानें कारण
पिथौरागढ़ में आदि कैलाश यात्रा का दूसरा फेज 20 सितंबर तक टाला गया. सड़कें बंद होने के कारण प्रशासन ने निर्णय लिया.
By PTI
Published : September 15, 2026 at 1:22 PM IST
पिथौरागढ़: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आदि कैलाश तीर्थयात्रा का दूसरा फेज खराब मौसम और सड़कें बंद होने की वजह से 20 सितंबर तक टाल दिया गया है, अधिकारियों ने 14 सितंबर सोमवार को यह जानकारी दी. यात्रा का दूसरा फेज आज 15 सितंबर से शुरू होने वाला था.
धारचूला सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट (SDM) आशीष जोशी ने कहा कि, आदि कैलाश जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए 'इनर लाइन परमिट' 20 सितंबर से जारी किए जाएंगे, हालांकि यह अभी भी एक टेंटेटिव तारीख है. उन्होंने आगे कहा कि, तीर्थयात्रा के दूसरे फेज के लिए 'इनर लाइन परमिट' 20 सितंबर से जारी किए जाएंगे, बशर्ते इलाके में मौसम और यात्रा के हालात अच्छे रहें.
'इनर लाइन परमिट' एक ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जो भारतीय नागरिकों को कुछ समय के लिए अलग-अलग राज्यों के कुछ सुरक्षित और प्रतिबंधित इलाकों में जाने या रहने की इजाजत देता है. दूसरे फेज की शुरुआत की तारीख इसलिए टाल दी गई क्योंकि धारचूला-गुंजी रूट पर कुलागढ़ के पास बेली ब्रिज दो हफ्ते में दूसरी बार बह गया.
-आशीष जोशी, एसडीएम, धारचूला-
जोशी ने कहा कि, बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (BRO) ने ब्रिज को फिर से बनाना शुरू कर दिया है, जबकि आर्मी ने ऊंचाई वाली घाटियों तक पहुंचने के लिए एक दूसरा रास्ता तैयार किया है. इसलिए, हम यात्रा तभी शुरू करेंगे जब हमें यह संकेत मिलेगा कि मौसम और ट्रांसपोर्ट की स्थिति यात्रा के लिए सुरक्षित है.
बता दें कि इस साल 1 मई को यात्रा शुरू होने के बाद, दो महीने के अंदर रिकॉर्ड 52 हजार 441 यात्रियों ने आदि कैलाश और ओम पर्वत का दौरा किया. पिथौरागढ़ में आदि कैलाश तीर्थयात्रा 1981 में तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के साथ शुरू हुई थी, लेकिन 12 अक्टूबर, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के बाद इसे बहुत लोकप्रियता मिली.
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