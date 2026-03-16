होर्मूज से शिवालिक जहाज में एलपीजी टेंकर के साथ वतन आने वाले अंश त्रिपाठी के परिजन को भगवान और सरकार पर भरोसा
होर्मुज से लौट रहे भारतीय जहाज शिवालिक पर जमशेदपुर के रहने वाले अंश त्रिपाठी सवार हैं. ईटीवी भारत संवाददाता ने उनके परिवार से बात की.
Published : March 16, 2026 at 6:13 PM IST|
Updated : March 16, 2026 at 6:34 PM IST
रिपोर्ट - जितेंद्र कुमार
जमशेदपुर: ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच हो रहे युद्ध के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फंसे जहाजों को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है. हालांकि, एलपीजी टैंकर वाले भारत के दो जहाज इसी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते अपने देश वापस लौट रहा है. इनमें से एक जहाज शिवालिक पर अंश त्रिपाठी सवार हैं, जो जहाज के सेकंड इंजीनियर हैं. अंश झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले हैं. युद्ध के बीच फंसे होने से उनके माता-पिता काफी परेशान थे. हालांकि, भारत वापसी की खबर से फिलहाल उन्होंने राहत की सांस जरूर ली है.
शिवालिक पर सेकंड इंजीनियर अंश त्रिपाठी जहाज की तकनीकी संचालक को मॉनिटरिंग कर रहे हैं. युद्ध के माहौल में, अंश के माता-पिता इस बड़े संकट क्षेत्र से अपने बेटे की सुरक्षित वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
अंश त्रिपाठी का परिवार जमशेदपुर में पारडीह काली मंदिर के पास एक सोसाइटी में रहता है. जमशेदपुर में अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद, अंश ने BIT से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और उसके बाद केरल में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड से मरीन इंजीनियरिंग की पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने श्रीलंका से जहाज पर अपने करियर की शुरुआत की.
फिलहाल, युद्ध के बीच, अंश त्रिपाठी अपने साथी क्रू सदस्यों के साथ शिवालिक पर सवार होकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से लौट रहे हैं. उनके माता-पिता अपने बेटे के भारत में सुरक्षित लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अंश त्रिपाठी के पिता मिथिलेश त्रिपाठी ने एयरफोर्स में सेवा देने के बाद यूसीआईएल में अपना योगदान दिया था. वह अब उस संस्था से रिटायर हो चुके हैं. जबकि उनकी मां चंदा त्रिपाठी एक स्कूल टीचर हैं. अंश त्रिपाठी की पत्नी, चंदा, टाटा स्टील में चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर काम करती हैं. उनका डेढ़ साल का एक बेटा भी है.
अंश त्रिपाठी के माता-पिता टीवी के सामने बैठे रहते हैं और लगातार खबरों पर नजर रखते हैं. उनकी निगाहें खबरों पर टिकी रहती हैं, उन्हें बस इस संदेश का इंतजार है कि जहाज शिवालिक सुरक्षित रूप से भारत लौट आया है.
भावुक होते हुए अंश त्रिपाठी की मां चंदा देवी ने बताया कि मौजूदा हालात ने उन्हें बहुत डरा दिया है. "हमारे बेटे ने हमें एक वीडियो भेजा जिसमें हमने देखा कि एक मिसाइल सीधे उसके जहाज के ऊपर से गुजर रही थी. यह देखकर मन काफी विचलित हुआ. लेकिन, हमें भगवान और भारत सरकार पर पूरा भरोसा है. हमारा भरोसा सही भी साबित हुआ है, क्योंकि आज भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की पहल की बदौलत शिवालिक होर्मुज से लौट रहा है. अब, हम बस अपने बेटे का इंतजार कर रहे हैं."
अंश त्रिपाठी के पिता पूर्व में भारतीय वायु सेना में सेवा दे चुके हैं. उनका कहना है कि उन्हें पता है कि युद्ध क्यों होता है और युद्ध में किस तरह से काम किए जाते हैं. मौजूदा हालात को देखते हुए, वे चिंतित महसूस करते हैं और उनका मन घबरा रहा है.
उन्होंने कुछ दिन पहले ही व्हाट्सएप कॉल के जरिए अपने बेटे से बात की थी. उन्होंने कहा कि "सिर्फ उसकी आवाज सुनकर ही मुझे राहत मिलती है. हालांकि, पिछले कुछ दिनों से मैं अपने बेटे से बिल्कुल भी बात नहीं कर पाया हूं. मुझे खबरों से पता चल रहा है कि शिवालिक, जिस पर मेरा बेटा सेकंड इंजीनियर के तौर पर तैनात है, अभी एक गैस टैंकर लेकर भारत लौट रहा है."
वे आगे कहते हैं, "मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि मेरे बेटे ने वह कर दिखाया जो मैं खुद नहीं कर पाया." ईटीवी भारत के जरिए, उन्होंने देशवासियों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं, कुछ ही दिनों में हालात सामान्य हो जाएंगे और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी.
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