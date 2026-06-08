एक विरासत… जो हमेशा जिंदा रहेगी... श्री रामोजी राव जी की दूसरी पुण्यतिथि विशेष
श्री रामोजी राव जी... एक ऐसा नाम, जिसने पत्रकारिता, सिनेमा, साहित्य और मीडिया को नई दिशा दी
Published : June 8, 2026 at 8:40 PM IST
ईटीवी भारत वीडियो टीम
कुछ लोग सिर्फ एक संस्था नहीं बनाते. वो एक विचार बन जाते हैं. एक ऐसी सोच, जो पीढ़ियों तक रास्ता दिखाती है. श्री रामोजी राव जी... एक ऐसा नाम, जिसने पत्रकारिता, सिनेमा, साहित्य और मीडिया को नई दिशा दी.
दूसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि
आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर, रामोजी फिल्म सिटी में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई. रामोजी समूह के परिवारजनों और कर्मचारियों ने अपने संस्थापक को याद करते हुए कहा, आपकी विरासत अमर है और उसी रोशनी में आगे बढ़ना हमारा भविष्य है.
रामोजी राव: लाखों सपनों के मार्गदर्शक
हजारों लोगों को सीधे और परोक्ष रूप से रोजगार देने वाले श्री रामोजी राव जी…सिर्फ एक उद्योगपति नहीं…बल्कि लाखों सपनों के मार्गदर्शक थे. उन्होंने हमेशा अपने कर्मचारियों को भीड़ से अलग रास्ता चुनना सिखाया. अनुशासन, समर्पण और कड़ी मेहनत ही उनकी पहचान थी.
रामोजी समूह के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें याद करते हुए कहा कि वे किस्मत नहीं, मेहनत पर भरोसा करते थे. उनका मानना था कि साधारण लोग भी असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं, अगर उनमें सीखने और मेहनत करने का जज्बा हो.
तेलुगु समाज को गर्व करने का मंच
श्री रामोजी राव जी ने सिर्फ संस्थाएं नहीं बनाईं, उन्होंने तेलुगु समाज को गर्व करने का एक मंच दिया. ईनाडु, ETV, रामोजी फिल्म सिटी, हर संस्था उनकी दूरदृष्टि की पहचान बनी. उन्होंने मीडिया को सिर्फ कारोबार नहीं, बल्कि समाज की जिम्मेदारी माना.
चंद्रबाबू नायडू ने दी श्रद्धांजलि
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी श्री रामोजी राव जी को याद करते हुए कहा, उन्होंने मीडिया को जनचेतना का मंच बनाया. उनकी यात्रा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है. वहीं, मंत्री अच्चन्नायडू ने उन्हें पत्रकारिता में गुणवत्ता और विश्वसनीयता का प्रतीक बताया.
कुछ लोग इस दुनिया से जाने के बाद भी कभी सच में जाते नहीं. वे अपनी सोच में, अपने मूल्यों में और उन संस्थाओं में हमेशा जीवित रहते हैं, जो उन्होंने समाज को दीं. श्री रामोजी राव जी... एक नाम नहीं, एक अमर विरासत हैं.