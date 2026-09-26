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पितृपक्ष 2026: भगवान विष्णु की सुगंध और खीर का वो रहस्य.. जिससे पितरों को होती है मोक्ष की प्राप्ति

गयाजी में पितृपक्ष के दूसरे दिन से पिंडदान-तर्पण का खास महत्व है. फल्गु नदी से भगवान विष्णु की पौराणिक मान्यता जानें. रिपोर्ट- रत्नेश कुमार

PITRU PAKSHA 2026
गयाजी में दूसरे दिन पिंडदान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 26, 2026 at 7:53 AM IST

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गया : विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला 25 सितंबर से शुरू हो गया है. शनिवार यानी कि 26 सितंबर से पितृपक्ष मेले के दूसरे दिन से गया श्राद्ध शुरू हो जाता है. पितृपक्ष मेले के पहले दिन पुनपुन में पिंडदान-तर्पण का कर्मकांड करने का विधान है. पितृपक्ष मेले के दूसरे दिन शनिवार को पावन फल्गु नदी के तट पर पिंडदान की परंपरा है.

फल्गु नदी के पावन तट पर पिंडदान का विधान

इसकी काफी बड़ी मान्यता है. पुराण शास्त्रों के अनुसार भाद्रशुक्ल पूर्णिमा की तिथि को फल्गु नदी (फल्गु तीर्थ) के तट पर पिंडदान का कर्मकांड करने से कुल की सात पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है. गया श्राद्ध के पहले दिन फल्गु नदी के तट पर पिंडदान का विधान है.

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खीर के पिंड से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति (ETV Bharat)

खीर के पिंड से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति

यहां खीर के पिंड से पिंडदान श्राद्ध का कर्मकांड किया जाता है. गंगा तुल्य फल्गु नदी तट पर ही खीर के पिंड से पिंडदान करने से बड़ी मान्यता यह है, कि इससे कुल की सभी पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है. कुल के समस्त पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है.

फल्गु नदी का पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व

फाल्गुनी गंगा के तट पर पिंडदान श्राद्ध का कर्मकांड का काफी माहात्म्य माना जाता है. फल्गु नदी को भगवान विष्णु की जलापूर्ति माना जाता है. पुराण शास्त्रों में जिक्र है कि फल्गु नदी भगवान विष्णु के शरीर की सुगंध से ओतप्रोत है. यही वजह है, कि फाल्गुनी में स्नान के बाद इसके तट पर खीर का पिंड बनाकर पिंडदान, श्राद्ध-तर्पण का कर्मकांड किया जाता है.

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फल्गु नदी के पावन तट पर पिंडदान का विधान (ETV Bharat)

गयापाल पंडा का आशीर्वाद लेकर पिंडदान की शुरुआत

गया श्राद्ध के पहले दिन तीर्थयात्री गयापाल पंडे से आज्ञा लेकर पिंडदान के कर्मकांड की शुरुआत करते हैं. पावन फल्गु में स्नान और इसके तट से इसकी शुरुआत होती है. पितृपक्ष मेले में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी तीर्थयात्रियों का आगमन होता है. पितृपक्ष मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है. पितृपक्ष मेले में गया श्राद्ध के पहले दिन फाल्गुनी नदी के तट पर पिंडदान किया जाता है. मान्यता है, कि पुराण ग्रंथों में फल्गु को गंगा कहा जाता है.

पहुंचने लगे तीर्थयात्री

वहीं, तीर्थयात्रियों का काफी संख्या में गया जी पहुंचना शुरू हो गया है. गयाजी में जो भी तीर्थयात्री आते हैं, वह अलग- अलग दिनों पिंडदान का कर्मकांड करते हैं. गया जी में एक दिन का भी पिंडदान का कर्मकांड होता है. वहीं, त्रैपाक्षिक श्राद्ध करने वाले सत्रह दिनों तक रुक कर कर्मकांड करते हैं.

PITRU PAKSHA 2026
पिंडदान करते लोग (ETV Bharat)

"पितृपक्ष मेला शुरू हो चुका है. पितृपक्ष मेला अंतर्गत गया श्राद्ध के पहले दिन फल्गु नदी में स्नान का विधान है. वहीं, फल्गु के तट पर खीर से पिंड बनाकर पिंडदान श्राद्ध किया जाता है. फल्गु तीर्थ का काफी महत्व है. फाल्गुनी नदी गंगा समतुल्य है. फल्गु में खीर के पिंड से पिंडदान-तर्पण का कर्मकांड करने से पिंडदानी के समस्त कुलों का उद्धार हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है."- गजाधर लाल कटरियार, गयापाल पंडा

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