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भारत-चीन व्यापार: उत्तराखंड के लिपुलेख से व्यापारियों का दल चाइना में दाखिल, सामान भी लाया गया

भारत-चीन सीमा व्यापार के तहत भारतीय व्यापारियों का दल चीन में दाखिल, पहुंचाया गया 19 लाख रुपए का सामान

India China Trade
भारत चीन व्यापार (फोटो सोर्स- Administration)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 7, 2026 at 8:52 PM IST

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पिथौरागढ़: आखिरकार भारत और चीन के बीच व्यापार को लेकर चला आ रहा गतिरोध समाप्त हो गया है. चीन से व्यापार की अनुमति मिलते ही भारत से 17 लोगों का दल सामान लेकर लिपुलेख दर्रे से तकलाकोट मंडी (चीन) के लिए रवाना हुआ. जिसमें 9 व्यापारी और 8 हेल्पर शामिल हैं. सभी व्यापारी सामान लेकर चीन में दाखिए भी हो गए हैं. यह भारत-चीन व्यापार के लिए निकला दूसरा दल है, जो पहले दल का सामान भी लेकर गया है. वहीं, पहले दल के साथ तकलाकोट मंडी गया एक व्यापारी सामान लेकर भारत लौट आया है.

भारत-तिब्बत के बीच होता रहा है पारंपरिक व्यापार: बता दें कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से भारत और तिब्बत के बीच सदियों से पारंपरिक व्यापार होता रहा है. साल 1962 के भारत और चीन के बीच युद्ध के बाद यह व्यापार बंद हो गया था. लंबी कवायद के बाद में साल 1992 में तकलाकोट (पुरांग) मंडी से फिर से व्यापार शुरू हुआ, लेकिन कोरोना महामारी के चलते साल 2019 के बाद यह व्यापार फिर बंद हो गया. आखिरकार 6 साल बाद भारत-चीन के बीच यह व्यापार शुरू हुआ, लेकिन इसमें भी कई अड़चनें आई.

लिपुलेख से व्यापारियों का दल चाइना में दाखिल (वीडियो सोर्स- Administration)

भारत-चीन व्यापार के लिए 68 व्यापारियों के ट्रेड पास जारी किए गए थे. पहला दल जुलाई महीने में व्यापार के लिए निकला, जिसमें सिर्फ 20 व्यापारी ही तकलाकोट तक जा सके, लेकिन चीन से व्यापार की अनुमति नहीं मिल पाई. ऐसे में वो सामान वहीं पर छोड़ कर वापस आ गए. अब लंबी दांव पेंच के बाद चीन ने व्यापार को लेकर हामी भरी है. जिसके बाद भारतीय व्यापारियों का 17 सदस्यीय दूसरा दल रवाना हुआ.

पहले दल का भी सामान लेकर गया दूसरा दल: यह दल पूर्व में तकलाकोट पहुंचे 20 भारतीय व्यापारियों (पहले दल) का सामान भी लेकर तकलाकोट (चीन) रवाना हुआ. ऐसे में पिथौरागढ़ के धारचूला से 17 हजार फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित लिपुलेख दर्रे के रास्ते होने वाले इस पारंपरिक व्यापार को लेकर व्यापारियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है. तकलाकोट भारत-तिब्बत (चीन) सीमा पर मौजूद मंडी है.

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भारत-चीन व्यापार का केंद्र तकलाकोट (फोटो सोर्स- Administration)

इस साल व्यापार के लिए जिला प्रशासन की ओर से पहले ही पास जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी. शुरुआती चरण में 20 व्यापारियों का पहला दल तकलाकोट पहुंच गया था. दूसरी तरफ तकलाकोट प्रशासन की ओर से ट्रेड कार्यालय को अगला संदेश नहीं आने तक व्यापारियों को न भेजने को कहा गया था. ऐसे में व्यापारियों के तकलाकोट गए एक माह का समय बीत जाने के बाद भी व्यापार शुरू नहीं होने से व्यापारियों में हताशा थी.

लिपुलेख दर्रे से तकलाकोट के लिए दूसरा दल रवाना: धारचूला एसडीएम आशीष जोशी ने बताया कि चीन के पुरांग प्रशासन की ओर से मिले पत्र के आधार पर 9 व्यापारियों समेत 17 सदस्यों को लिपुलेख दर्रे से तकलाकोट के लिए रवाना किया गया. सभी व्यापारी सामान लेकर गए हैं. एक व्यापारी वहां से सामान लेकर भारत आया है. एक महीने के लंबे इंतजार के बाद व्यापारियों को एक बार फिर परंपरात व्यापार के पटरी पर आने की उम्मीद है.

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धारचूला एसडीएम आशीष जोशी का बयान (फोटो- ETV Bharat GFX)

पहला दल 31 जुलाई को तकलाकोट के लिए रवाना हुआ था. दूसरा दल 38 दिन बाद चीन रवाना हुआ है. लंबे समय बाद ही सही दूसरे दल के व्यापारियों को सामान लेकर तकलाकोट जाने की अनुमति मिलने से व्यापारियों में राहत है. इस दूसरे दल में 9 व्यापारी और 8 हेल्पर शामिल हैं. सभी व्यापारी सामान लेकर गए हैं. व्यापारियों को उम्मीद है कि इस बार व्यापारिक गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित होंगी.

गौर हो कि तकलाकोट मंडी के पारंपरिक व्यापार में भारतीय व्यापारी आमतौर पर मसाले, चाय, गुड़, मिश्री और सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री समेत अन्य घरेलू उपयोग की वस्तुएं लेकर जाते हैं. तकलाकोट मंडी से भारतीय व्यापारी ऊन, ऊनी धागा, पश्मीना, याक के बाल, ऊनी कपड़े, जूते और अन्य स्थानीय उत्पाद लेकर आते रहे हैं. इस सामान की भारत में काफी मांग रहती है. दोनों देशों के बीच होने वाला यह व्यापार लंबे समय से धारचूला और आसपास के क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है.

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