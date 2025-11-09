ETV Bharat / bharat

ओडिशा एचआर मर्डर केस, दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार, उगले चौंकाने वाले राज

उत्तराखंड के किच्छा में ओडिशा की एचआर युवती की हत्या के मामले में दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार.

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 9, 2025 at 7:45 AM IST

4 Min Read
रुद्रपुर (उत्तराखंड): लालपुर स्थित एक कंपनी में कार्यरत ओडिशा निवासी एक युवती की हत्या के मामले में किच्छा कोतवाली पुलिस ने एक और अहम गिरफ्तारी की है. किच्छा कोतवाली क्षेत्र में हुए हत्याकांड में शामिल फरार आरोपी को किच्छा पुलिस ने बीती देर रात गिरफ्तार किया है. आरोपी से घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद कर ली है. 6 नवम्बर को मुख्य आरोपी अमित को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि साक्ष्य छिपाने में अमित का छोटा भाई शामिल सुमित फरार चल रहा था.

रुद्रपुर: 4 नवम्बर को उत्तराखंड के किच्छा में ओडिशा की एचआर युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. 6 नवंबर की सुबह एक युवती का शव ने लालपुर स्थित नदी से बरामद किया था. किच्छा कोतवाली क्षेत्र के लालपुर में युवती की गला दबाकर हत्या करने और शव को नदी में ठिकाने लगाने के मामले में पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. 6 नवम्बर को पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार: दरअसल, 5 नवम्बर को मृतका के भाई निवासी नोयडा (यूपी) ने तहरीर सौंपते हुए बताया कि उसकी बुआ की बेटी मूलरूप से उड़ीसा हाल निवासी लालपुर कामेश्वर सिंह के मकान में किराए पर रहकर एक कंपनी में जॉब करती थी. 4 नवम्बर की दोपहर ढाई बजे बाद से उसका परिजनों से संपर्क नहीं हुआ. जब उन्होंने मकान मालिक से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि वह पत्नी के इलाज के लिए रुद्रपुर गए हैं. घबराए परिजनों ने ममेरे भाई से संपर्क कर उसे लालपुर भेजा. 4 तारीख की शाम मृतक का भाई दोस्तों के संग लालपुर पहुंचा और उसकी खोजबीन शुरू की गई.

सीसीटीवी फुटेज से मिली मदद: उसके द्वारा कंपनी में संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि वह ढाई बजे कंपनी से चली गई थी. जिसके बाद उसने लालपुर स्थित चौकी पुलिस को उसकी गुमशुदगी की सूचना दी. पुलिस द्वारा जांच करने पर मकान मालिक के घर के पास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उसमें मकान मालिक के बेटे संदिग्ध दिखाई दिए. मामले में पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर घटना स्थल के आसपास लगे कैमरों को खंगाला तो टीम को अहम सुराग हाथ लगे.

दोनों भाई हत्या में शामिल: सीसीटीवी फुटेज में मकान मालिक के दोनों बेटे 4 नवम्बर की रात्रि 12 बजे एक बाइक में चादर से लपेट कर कुछ ले जाते हुए दिखाई दिए. तत्काल किच्छा पुलिस ने मकान मालिक के बेटे को हिरासत में लेते हुए सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी अमित टूट गया और युवती की हत्या कर शव को चादर में लपेट कर लालपुर मजार के पीछे श्रीपुर और महाराजपुर के पास बहने वाली बड़ौर नदी में फेंकने की बात कबूल की. इस दौरान उसकी सहायता उसके छोटे भाई सुमित ने की थी.

छिपाने के मामले में दूसरा भाई भी गिरफ्तार: घटना के बाद से ही आरोपी सुमित फरार चल रहा था. जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम प्रयास कर रही थी. बीती देर रात किच्छा पुलिस ने फरार आरोपी को रामपुर उत्तर प्रदेश भागते समय लालपुर रोड महाराया में गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में आरोपी ने बताया गया कि उसके द्वारा अपने भाई के साथ मिलकर मृतका के शव को मोटरसाइकिल से ले जाकर साक्ष्य छिपाने की नियत से लालपुर में फेंक दिया था. आरोपी को जेल भेज दिया है. आरोपी से घटना में प्रयुक्त बाइक को भी बरामद कर लिया है.

छेड़छाड़ का विरोध पर हत्या: पुलिस की पूछताछ में अमित ने बताया था कि 4 नवंबर को वह घर पर अकेला था. पिता और भाई सुमित मां के इलाज के लिए रुद्रपुर गए हुए थे. मौका पाकर उसने युवती से छेड़छाड़ का प्रयास किया, लेकिन युवती ने विरोध कर दिया और शोर मचाने लगी. जिससे घबराकर उसने युवती की गला दबाकर हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी घबरा गया और भाई सुमित को सारी बात बताई. जिसके बाद दोनों भाइयों ने शव को चादर में लपेटकर बड़ौर नदी के पास फेंक दिया. शव ऊपर ना आए इसके लिए चादर में 10 से 12 ईंट भरकर फेंका गया. पुलिस ने बताया कि युवती जिले के एक कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप कर रही थी.

KICHHA CRIME NEWS
उत्तराखंड में ओडिशा लड़की की हत्या
ODISHA HR MURDER IN KICHHA
ODISHA GIRL MURDERED IN UTTARAKHAND
KICHHA MURDER CASE

