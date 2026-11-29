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संसद में सियासी हलचल: परिसीमन बिल पर DMK का साथ, अमित शाह से मुलाकात और 97 सांसदों को नई सीटें

लोकसभा ( ANI )

नई दिल्ली: लोकसभा में डीएमके सदस्यों समेत 97 सांसदों के बैठने की व्यवस्था बदल दी गई है, क्योंकि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने शनिवार को केंद्र के प्रस्तावित डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण बिल के लिए अपने समर्थन की घोषणा की.

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार 22 डीएमके और आठ एनसीपी (एसपी) सांसदों के लोकसभा में बैठने की व्यवस्था बदल दी गई है. नई व्यवस्था के तहत एनसीपी-(एसपी) की सुप्रिया सुले अब डीएमके की कनिमोझी, दयानिधि मारन और ए राजा के साथ बैठेंगी.

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का यह फैसला सोमवार को शुरू होने वाली महिला आरक्षण को डिलिमिटेशन से जोड़ने वाले प्रस्तावित संविधान संशोधनों पर सदन में बहस से पहले आया. द्रमुक सांसद कनिमोझी ने कहा कि केंद्र द्वारा पहले उठाई गई मांगों को शामिल करने के बाद पार्टी ने परिसीमन विधेयक का समर्थन करने का फैसला किया, जिसमें संसदीय प्रतिनिधित्व पर 25 साल की रोक भी शामिल है. डीएमके सांसदों के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर पार्टी का फ़ैसला बताने के बाद, कनिमोझी ने कहा कि यह घोषणा डीएमके अध्यक्ष और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा बुलाई गई मीटिंग के बाद की गई. उन्होंने कहा कि संसद में डीएमके की उठाई गई मांगों और 2024 में तमिलनाडु सरकार के पास किए गए प्रस्ताव को प्रस्तावित कानून में शामिल कर लिया गया है. उन्होंने कहा, 'हमारे नेता एमके स्टालिन ने डीएमके सांसदों की मीटिंग बुलाई थी, और हम डिलिमिटेशन बिल पर अपने स्टैंड के बारे में एक फैसले पर पहुंचे और एक बयान जारी किया गया कि हम इसका समर्थन करेंगे. इसलिए हम गृह मंत्री और सरकार को अपना स्टैंड बताने आए हैं.' हमने डिलिमिटेशन बिल का समर्थन करने का फैसला किया है क्योंकि डीएमके उस बिल में जो कुछ भी चाहता था, जैसे पिछली बार जब हमने संसद में बात की थी, या उससे भी पहले जब डीएमके सरकार ने 2024 में एक प्रस्ताव पास किया था, जो कुछ भी हमने मांगा था, आज उन्होंने उसे बिल का हिस्सा बना दिया है. उन्होंने कहा, 'डीएमके ने जिस बात पर जोर दिया था, वह आज बिल में है. हमने भी जोर दिया था कि अगले 25 सालों के लिए रोक रहेगी. तो वह सब बिल में है...जो हम चाहते थे, वह हमें मिल गया है.' कनिमोझी ने कहा कि पार्टी ने 1971 की आबादी के आंकड़ों के आधार पर सीटों में बढ़ोतरी की मांग की थी, जिसमें 25 सालों के लिए इस व्यवस्था पर रोक लगाई गई थी.