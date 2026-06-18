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नजदीकी की राजनीति: 'संसद में बैठने की व्यवस्था नया युद्ध का मैदान बन गई'

नई दिल्ली: संसद में बैठने की व्यवस्था को आमतौर पर पार्टी की संख्या, प्रोटोकॉल और सुविधा के आधार पर एक प्रशासनिक काम माना जाता है. लेकिन, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) और तृणमूल कांग्रेस (TMC) से जुड़े हाल के राजनीतिक घटनाक्रम बताते हैं कि लोकसभा में सीटों का बंटवारा कैसे बदलते गठबंधनों, राजनीतिक मनमुटाव और उभरते शक्ति समीकरण का एक साफ निशान बन सकता है.

ताजा मोड़ तब आया जब डीएमके ने अपने लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक समीकरण के टूटने के बाद लोकसभा में कांग्रेस से अलग सीट मांगी. ऐसा माना जा रहा है कि डीएमके की वरिष्ठ नेता कनिमोझी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि पार्टी को कांग्रेस के साथ न बैठाया जाए, सूत्रों का कहना है कि अनुरोध मान लिया गया है.

विडंबना यह है कि यह कदम उस तीखे राजनीतिक विभाजन के बाद उठाया गया है, जब कांग्रेस ने तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने जोसेफ विजय तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) से हाथ मिलाया और डीएमके के साथ अपना गठबंधन खत्म करते हुए नई राज्य सरकार का हिस्सा बन गई.

डीएमके ने तब से खुद को इंडिया ब्लॉक से दूर कर लिया है, और वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि पार्टी अब खुद को विपक्षी गठबंधन का हिस्सा नहीं मानती है.

संसद के सूत्रों के अनुसार, डीएमके को वे सीटें दी जा सकती हैं, जिन पर अभी तृणमूल कांग्रेस के सदस्य बैठे हैं, और वरिष्ठ नेता टीआर बालू को आगे की लाइन में अहम जगह मिल सकती है. जाने-माने संविधान विशेषज्ञ सत्य प्रकाश सिंह ने ईटीवी भारत को बताया, "हालांकि ये बदलाव प्रक्रिया से जुड़े लगते हैं, लेकिन इनमें राजनीतिक संदेश होता है, जो संसदीय गणित और बदलते गठबंधन दोनों को दिखाता है."

वहीं, तृणमूल कांग्रेस अपने अंदरूनी संकट से जूझ रही है. काकोली घोष दस्तीदार और सुदीप बंद्योपाध्याय समेत सांसदों के एक नाराज गुट ने दावा किया है कि 20 सांसदों, जो लोकसभा में पार्टी की ताकत के दो-तिहाई से अधिक हैं, ने नेशनलिस्ट सिटिजन पार्टी यानी (NCPI) में मर्ज होने और एनडीए को समर्थन देने का फैसला किया है.

बागी सांसद पहले ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर संसद में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग कर चुके हैं. उनका कहना है कि उनकी संख्या एक अलग संसदीय समूह के रूप में मान्यता को सही ठहराती है और उन्होंने संकेत दिया है कि वे अंततः असली तृणमूल कांग्रेस के रूप में कानूनी मान्यता मांगेंगे और पार्टी के चुनाव चिह्न पर दावा करेंगे.

लेकिन, अभिषेक बनर्जी के ग्रुप ने इन कदमों का कड़ा विरोध किया है, और लोकसभा अध्यक्ष को अभ्यावेदन देकर कहा है कि संविधान और दलबदल विरोधी ढांचा मौजूदा संसदीय पार्टी के अंदर एक अलग ग्रुप को मान्यता देने की इजाजत नहीं देते हैं.

एक्सपर्ट्स ने कहा कि इस विवाद में आखिर में कोर्ट के फैसले की जरूरत पड़ सकती है, जबकि संसदीय प्राधिकारियों की बैठने की अंतरिम व्यवस्था तय करेंगी. “संसदीय सीटों का इंतजाम मुख्य रूप से परंपरा, पार्टी की संख्या और लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति द्वारा लिए गए प्रशासनिक फैसलों से तय होता है."

राजकोषीय बेंच पर सत्तारूढ़ दल और उसके साथी बैठते हैं, जबकि विपक्षी पार्टियों को आम तौर पर संख्यात्मक शक्ति और खाली जगह के आधार पर एक साथ रखा जाता है.