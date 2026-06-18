नजदीकी की राजनीति: 'संसद में बैठने की व्यवस्था नया युद्ध का मैदान बन गई'
लोकसभा स्पीकर अगले सत्र से पहले डीएमके और टीएमसी बागियों के अनुरोध पर आखिरी फैसला ले सकते हैं. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट...
Published : June 18, 2026 at 2:58 PM IST
नई दिल्ली: संसद में बैठने की व्यवस्था को आमतौर पर पार्टी की संख्या, प्रोटोकॉल और सुविधा के आधार पर एक प्रशासनिक काम माना जाता है. लेकिन, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) और तृणमूल कांग्रेस (TMC) से जुड़े हाल के राजनीतिक घटनाक्रम बताते हैं कि लोकसभा में सीटों का बंटवारा कैसे बदलते गठबंधनों, राजनीतिक मनमुटाव और उभरते शक्ति समीकरण का एक साफ निशान बन सकता है.
ताजा मोड़ तब आया जब डीएमके ने अपने लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक समीकरण के टूटने के बाद लोकसभा में कांग्रेस से अलग सीट मांगी. ऐसा माना जा रहा है कि डीएमके की वरिष्ठ नेता कनिमोझी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि पार्टी को कांग्रेस के साथ न बैठाया जाए, सूत्रों का कहना है कि अनुरोध मान लिया गया है.
विडंबना यह है कि यह कदम उस तीखे राजनीतिक विभाजन के बाद उठाया गया है, जब कांग्रेस ने तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने जोसेफ विजय तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) से हाथ मिलाया और डीएमके के साथ अपना गठबंधन खत्म करते हुए नई राज्य सरकार का हिस्सा बन गई.
डीएमके ने तब से खुद को इंडिया ब्लॉक से दूर कर लिया है, और वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि पार्टी अब खुद को विपक्षी गठबंधन का हिस्सा नहीं मानती है.
संसद के सूत्रों के अनुसार, डीएमके को वे सीटें दी जा सकती हैं, जिन पर अभी तृणमूल कांग्रेस के सदस्य बैठे हैं, और वरिष्ठ नेता टीआर बालू को आगे की लाइन में अहम जगह मिल सकती है. जाने-माने संविधान विशेषज्ञ सत्य प्रकाश सिंह ने ईटीवी भारत को बताया, "हालांकि ये बदलाव प्रक्रिया से जुड़े लगते हैं, लेकिन इनमें राजनीतिक संदेश होता है, जो संसदीय गणित और बदलते गठबंधन दोनों को दिखाता है."
वहीं, तृणमूल कांग्रेस अपने अंदरूनी संकट से जूझ रही है. काकोली घोष दस्तीदार और सुदीप बंद्योपाध्याय समेत सांसदों के एक नाराज गुट ने दावा किया है कि 20 सांसदों, जो लोकसभा में पार्टी की ताकत के दो-तिहाई से अधिक हैं, ने नेशनलिस्ट सिटिजन पार्टी यानी (NCPI) में मर्ज होने और एनडीए को समर्थन देने का फैसला किया है.
बागी सांसद पहले ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर संसद में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग कर चुके हैं. उनका कहना है कि उनकी संख्या एक अलग संसदीय समूह के रूप में मान्यता को सही ठहराती है और उन्होंने संकेत दिया है कि वे अंततः असली तृणमूल कांग्रेस के रूप में कानूनी मान्यता मांगेंगे और पार्टी के चुनाव चिह्न पर दावा करेंगे.
लेकिन, अभिषेक बनर्जी के ग्रुप ने इन कदमों का कड़ा विरोध किया है, और लोकसभा अध्यक्ष को अभ्यावेदन देकर कहा है कि संविधान और दलबदल विरोधी ढांचा मौजूदा संसदीय पार्टी के अंदर एक अलग ग्रुप को मान्यता देने की इजाजत नहीं देते हैं.
एक्सपर्ट्स ने कहा कि इस विवाद में आखिर में कोर्ट के फैसले की जरूरत पड़ सकती है, जबकि संसदीय प्राधिकारियों की बैठने की अंतरिम व्यवस्था तय करेंगी. “संसदीय सीटों का इंतजाम मुख्य रूप से परंपरा, पार्टी की संख्या और लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति द्वारा लिए गए प्रशासनिक फैसलों से तय होता है."
राजकोषीय बेंच पर सत्तारूढ़ दल और उसके साथी बैठते हैं, जबकि विपक्षी पार्टियों को आम तौर पर संख्यात्मक शक्ति और खाली जगह के आधार पर एक साथ रखा जाता है.
सिंह ने कहा, "वरिष्ठ मंत्री, सदन नेता और पीठासीन अधिकारियों को उनकी संवैधानिक या संसदीय भूमिकाओं के हिसाब से तय सीटें मिलती हैं." दिलचस्प बात यह है कि बैठने की जगह का कानूनी ताकत या वोटिंग के अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन इसका काफी प्रतीकात्मक महत्व है.
सिंह ने कहा कि सांसद कहां बैठते हैं, इससे बहस के दौरान तालमेल पर असर पड़ सकता है, पार्टी के सदस्यों के बीच बातचीत आसान हो सकती है और जनता को उनके राजनीतिक जुड़ाव का संकेत मिल सकता है.
उन्होंने कहा, "सीटिंग में बदलाव अक्सर सिर्फ प्रबंधकीय व्यवस्था में बदलाव के बजाय बदली हुई संसदीय असलियत की पहचान दिखाते हैं."
राजनीतिक विश्लेषक यह भी बताते हैं कि जब अलायंस टूट जाते हैं या पार्टियां अपनी अलग पहचान बनाना चाहती हैं, तो अलग-अलग बैठने की व्यवस्था आम होती जा रही है.
एक और संवैधानिक एक्सपर्ट मोहन श्याम ने ईटीवी भारत को बताया, "ऐसे कदमों से पार्टियां औपचारिक गठबंधन की घोषणा या चुनावी मुकाबले का इंतजार किए बिना अपने समर्थकों को साफ मैसेज भेज सकती हैं." राज्य सभा भी ऐसे ही सिद्धांतों को मानती है, हालांकि इसकी बनावट धीरे-धीरे बदलती है क्योंकि सदस्य छह साल के अलग-अलग समय के लिए चुने जाते हैं.
राज्यसभा में सीटों का निर्धारण पार्टी की संख्या और चेयरमैन के अधिकार के तहत प्रशासनिक बातों के आधार पर किया जाता है. क्योंकि दोनों सदनों में सरकारों के पास अक्सर एक जैसी संख्या नहीं होती, इसलिए राज्यसभा में बैठने का पैटर्न लोकसभा की तुलना में शक्ति संतुलन बेहतर है. डीएमके का कांग्रेस से खुद को शारीरिक दूरी करने का फैसला और टीएमसी के बागियों की अलग संसदीय ब्लॉक की मांग इस बात को दिखाती है कि बैठने की व्यवस्था कैसे बड़े राजनीतिक बदलावों को दिखा सकती है.
श्याम ने कहा, “वे दिखाते हैं कि हाउस का लेआउट सिर्फ डेस्क बांटने के बारे में नहीं है, बल्कि यह गठबंधन में बदलाव, पार्टी के अंदरूनी मतभेद और रणनीतिक स्थित निर्धारण को जनता में दिखाने का काम कर सकता है.”
लोकसभा बिरला के अगले सत्र से पहले इन अनुरोध पर अंतिम फैसला लेने की उम्मीद है, इसलिए संसद में सीटों का विन्यास भारत के तेजी से बदलते राजनीतिक माहौल का शुरुआती विज़ुअल इंडिकेशन दे सकता है, जहां गठबंधन बदलते रहते हैं और सिंबॉलिज्म हाउस में दिए गए भाषणों जितना ही अहम हो सकता है.
ये भी पढ़ें- शिवसेना (UBT) की बैठक में शामिल नहीं हुए 6 सांसदों को कारण बताओ नोटिस होगी जारी