असम में कांग्रेस कैसे मिलकर करेगी BJP का मुकाबला? सीट शेयरिंग पर फंसा पेंच...विपक्षी एकता पर बादल छाए

गौरव गोगोई, APCC अध्यक्ष और असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा (फाइल फोटो) ( ANI AND IANS )

गोगोई ने कहा, "हम, कांग्रेस पार्टी, 100 असेंबली सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और बाकी सीटों का बंटवारा कैसे किया जाएगा, यह पब्लिक डोमेन में फॉर्मल बातचीत से तय किया जाएगा." हालांकि इस बयान का मकसद संगठनात्मक तैयारी का संकेत देना था, लेकिन इसने अलायंस एथिक्स और फैसले लेने के बारे में बुनियादी सवालों को फिर से खोल दिया.

गौरव गोगोई ने क्या कहा यह विवाद रविवार, 27 दिसंबर को सेंट्रल असम के तेजपुर में पार्टी के एक प्रोग्राम के बाद गोगोई के बयान से शुरू हुआ. मीडिया से बात करते हुए, APCC अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस 2026 के चुनावों में 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी सीटों पर बातचीत से फैसला किया जाएगा.

कई विपक्षी पार्टियों ने पहले मांग की थी कि भ्रम और अविश्वास से बचने के लिए सीट-शेयरिंग की बातचीत को काफी पहले फाइनल कर दिया जाए. इसलिए, बिना पहले से सलाह-मशविरा किए गोगोई की घोषणा को कई लोगों ने समय से पहले और एकतरफा माना है.

यह हिसाब-किताब विपक्ष की उलझन का मुख्य कारण बन गया है: एक बड़े एंटी- बीजेपी गठबंधन को सीटों के बंटवारे के साथ कैसे मिलाया जाए, जो एक पार्टी के पक्ष में भारी पड़ता दिख रहा है.

असम में 126 विधानसभा सीटें हैं. अगर कांग्रेस 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती है, तो बाकी सभी गठबंधन पार्टनर, यानी असम जातीय परिषद (AJP), रायजोर दल, CPI, CPI(M), CPI(ML) समेत लेफ्ट पार्टियां और ऑल पार्टी हिल्स लीडर्स कॉन्फ्रेंस (APHLC) को मिलाकर 26 से भी कम सीटें बचेंगी.

अब जब असम के लोगों को अपना जनादेश देने के लिए मुश्किल से 100 दिन बचे हैं, गौरव गोगोई की यह घोषणा कि कांग्रेस "100 से ज़्यादा सीटों" पर चुनाव लड़ेगी, उस गठबंधन को ही मुश्किल बना दिया है जिसे विपक्ष बनाना चाहता है.

एक साथ आने के बाद से, विपक्षी पार्टियों ने भाजपा का मुकाबला करने के लिए एकता की जरूरत पर बार-बार जोर दिया है. भूपेन बोरा के राज्य कांग्रेस चीफ के तौर पर रहने के दौरान, विपक्षी एकता फोरम को एकजुट करने की कोशिशें शुरू हुईं. बोरा के जाने और सांसद गौरव गोगोई के राज्य कांग्रेस चीफ बनने के बाद चीजें धीमी होती दिखीं, हां कुछ मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन अभी कोई साफ तस्वीर नहीं है कि इंतजाम कैसे होंगे.

वोटों की लड़ाई जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, विपक्षी पार्टियां खुद को मुश्किल में पा रही हैं. सीट शेयरिंग फॉर्मूले के बारे में कोई साफ तस्वीर नहीं है. उनकी परेशानियों को और बढ़ाते हुए, असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (APCC) के अध्यक्ष गौरव गोगोई के एक शुरुआती ऐलान ने संभावित गठबंधन पार्टनर के बीच बेचैनी और अनिश्चितता पैदा कर दी है, जिससे विपक्ष की एकता की कहानी में अंदरूनी उलझनें सामने आ गई हैं.

लेकिन जब बात उन विपक्षी पार्टियों की आती है जो 2026 के राज्य विधानसभा चुनावों में हिमंत बिस्वा सरमा सरकार को गिराने के सपने के साथ एक साथ आई हैं, तो अभी हालात पक्के नहीं हैं.

सत्ताधारी एनडीए के लिए हालात उतने चिंताजनक नहीं लग रहे हैं. ऐसा लगता है कि भाजपा, एजीपी के साथ-साथ बोडोलैंड की बड़ी पार्टियां बीपीएफ और यूपीपीएल भी कमोबेश एक ही राय रखती हैं. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का कहना है कि एनडीए मजबूत है और गठबंधन बना हुआ है. उनका सीट शेयरिंग फॉर्मूला 2021 के इंतजामों के हिसाब से होगा.

असम में चुनाव होने में अब तीन महीने से भी कम समय बचा है. खबरों के मुताबिक, विधानसभा चुनाव मार्च या फिर अप्रैल में होने की संभावना जताई जा रही है. राजनीतिक पार्टियों के लिए सत्ता पर कब्जा करने के लिए पूरी तरह तैयार होने का यह सही समय है.

गुवाहाटी: असम विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. साल 2025 बस कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगा और जैसे ही साल 2026 आएगा, राजनीतिक दृष्टिकोण से यह असम राज्य के लिए सबसे अहम साल की शुरुआत होगी.

सहयोगी दलों ने रोष जताया

सबसे तीखी प्रतिक्रियाएं रायजोर दल के अध्यक्ष और विधायक अखिल गोगोई की आईं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भाजपा को हराना सीटों की गिनती से ज्यादा जरूरी है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व पर अपने ही बताए गए सिद्धांतों को तोड़ने का आरोप लगाया.

अखिल गोगोई ने ईटीवी भारत को बताया कि, उनका मानना ​​है कि गौरव गोगोई का एक सिद्धांत था कि गठबंधन और सीट-शेयरिंग पर चर्चा कैमरे के सामने नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि, अचानक किसी वजह से, वह खुद उस सिद्धांत से हट गए हैं.

उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि भाजपा और आरएसएस के खिलाफ लड़ाई बड़ा लक्ष्य है. उन्होंने कहा, “हमारे लिए, हमें कितनी सीटें मिलती हैं, यह जरूरी नहीं है. अखिल गोगोई ने कहा कि, भाजपा और आरएसएस को सत्ता से हटाना जरूरी है, क्योंकि वे सांप्रदायिक और तानाशाही रवैये से हमारे सामाजिक ताने-बाने को खत्म कर रहे हैं.

हालांकि, अखिल गोगोई ने साफ कहा कि गठबंधन की राजनीति एकतरफ़ा फैसलों से नहीं चल सकती. उन्होंने कहा कि, गठबंधन में किसी को भी फैसले थोपने नहीं चाहिए... हमारे लिए देश पहले है, पार्टी बाद में. उन्होंने कहा कि, अभी के हालात में, गठबंधन अलग-अलग पार्टियों से पहले आता है. उन्होंने कहा कि, सीटों की संख्या दूसरी चीज है. लेकिन गठबंधन को कन्फर्म करते हुए अचानक सीटों का आंकड़ा घोषित करना नहीं होना चाहिए था.

अलायंस पॉलिटिक्स को भरोसे पर आधारित रिश्ता बताते हुए उन्होंने कहा, "अलायंस का मतलब दोस्ती, आपसी समझ है - थोपना नहीं. सीट-शेयरिंग का फैसला डेमोक्रेटिक तरीके से बातचीत से होना चाहिए। फिर भी, हमारा अलायंस कन्फर्म है. जैसा कि गौरव गोगोई ने अनाउंस किया है, हम एक अलायंस के तौर पर साथ मिलकर लड़ेंगे."

AJP को पॉजिटिविटी दिख रही है, लेकिन अनसुलझे सवाल भी उठाए

असम जातीय परिषद (AJP) ने ज़्यादा सधा हुआ लहजा अपनाया. पार्टी अध्यक्ष लुरिनज्योति गोगोई ने कांग्रेस प्रेसिडेंट के बयान को विपक्षी एकता का पॉजिटिव संकेत बताया, लेकिन जोर देकर कहा कि नंबर सिर्फ बातचीत से ही तय किए जा सकते हैं.

लुरिनज्योति गोगोई ने कहा, "भले ही गौरव गोगोई ने 100 सीटों की बात की हो, लेकिन यह बातचीत के बाद ही फाइनल होगा. उनका बयान विपक्षी एकता के प्रति पॉजिटिव सोच दिखाता है," उन्होंने दोहराया कि बिना एकजुट मोर्चे के BJP को हराना नामुमकिन है. साथ ही, उन्होंने एक जरूरी और अनसुलझा सवाल भी उठाया. वह यह कि, क्या कांग्रेस की प्रस्तावित 100 सीटों में बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन (BTR) के चुनाव क्षेत्र शामिल हैं.

BTR में 15 विधानसभा सीटें हैं, जहाँ बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF) और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (UPPL), दोनों NDA सहयोगी, राजनीतिक रूप से दबदबा बनाए हुए हैं. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पहले ही संकेत दे चुके हैं कि दोनों पार्टियां 2026 में भी भाजपा के साथ अपना गठबंधन जारी रखेंगी.

लुरिनज्योति गोगोई ने कहा, "आने वाले दिनों में सभी फैसले बातचीत से लिए जाएंगे। यह देखना बाकी है कि बताई गई 100 सीटों में BTR चुनाव क्षेत्र शामिल हैं या नहीं। इसलिए, सीट-शेयरिंग का मुद्दा बातचीत से सुलझाना होगा। तभी स्थिति साफ होगी."

यह बहस विपक्ष के सामने एक गहरी दुविधा

एकता की बातों को चुनावी गणित, क्षेत्रीय उम्मीदों और आपसी भरोसे की असलियत के साथ बैलेंस करना. हालांकि सभी पार्टियां भाजपा खिलाफ एकजुट लड़ाई की जरूरत पर सहमत हैं, लेकिन सीट-शेयरिंग पर पहले से सलाह-मशविरा और साफ न होने से ऐसी कमियां सामने आई हैं जो अगर जल्द ही हल नहीं हुईं तो और बढ़ सकती हैं.

दूसरी ओर, CPI(M) ने भी गौरव गोगोई के अपनी सहयोगी पार्टियों से सलाह किए बिना 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान पर हैरानी जताई है. पार्टी की स्टेट कमेटी के सेक्रेटरी सुप्रकाश तालुकदार ने गौरव गोगोई के 100 प्लस कांग्रेस सीटों के अनाउंसमेंट पर कमेंट करते हुए कहा कि बाइलेटरल लेवल पर बातचीत शुरू हो चुकी है, हालांकि सीट-शेयरिंग का स्टेज अभी तक नहीं आया है.

उन्होंने कहा कि, सीटों को बातचीत से फाइनल किया जाना चाहिए. इसके अलावा, CPI(M) की स्टेट कमेटी के सेक्रेटरी ने कहा कि, गौरव गोगोई को पहले की तरह दोस्ती और दूसरे अरेंजमेंट पर कैमरों के सामने नहीं, बल्कि उनके पीछे बात करनी चाहिए। सीटों के बारे में फैसला सिर्फ बाइलेटरल या मिलकर बातचीत से ही होना चाहिए.

जैसे-जैसे 2026 के चुनाव पास आ रहे हैं, क्या विपक्ष अपनी एकता को कायम रखते हुए गठबंधन में बदल पाएगा.म यह एक खुला सवाल बना हुआ है, जो आखिरकार असम में उसकी चुनावी किस्मत तय कर सकता है.

