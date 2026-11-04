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केदारताल में लापता ट्रेकर्स का सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन 6वें दिन भी जारी, लखनऊ की दो बहनें भी हैं लापता, कई चोटियां कर चुकी फतह

केदारताल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी ( Courtesy- District Administration + Atul Verma Family )

उत्तरकाशी: उत्तराखंड के उत्तरकाशी के केदारताल ट्रेक पर हिमस्खलन की चपेट में आकर लापता हुए ट्रेकर्स के लिए सर्च अभियान आज बुधवार 4 नवंबर को छठवें दिन भी जारी है. मंगलवार को 2 ट्रेकर्स के शव मिले थे. अभी बाकी 6 ट्रेकर्स की तलाश जारी है. लापता ट्रेकर्स में लखनऊ की दो बहनें भी शामिल हैं.

दो बहनों के ट्रेकिंग के जुनून ने परिवार की बढ़ाई चिंता: पहाड़ों की चोटियों को करीब से देखने और दुर्गम रास्तों को पार करने का जुनून लखनऊ की दो सगी बहनों के लिए अब परिवार की सबसे बड़ी चिंता बन गया है. केदारताल ट्रेक पर हिमस्खलन के बाद लापता हुए आठ ट्रेकर्स में लखनऊ के गायत्रीपुरम निवासी वर्तिका वर्मा और दीपिका वर्मा भी शामिल हैं.