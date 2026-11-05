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उत्तराखंड: केदारताल में लापता 4 ट्रैकरों की तलाश में फिर शुरू हुआ सर्च अभियान, मौसम के बीच कई चुनौतियां

केदारताल में लापता ट्रैकरों की तलाश जारी ( Photo-ETV Bharat )

उत्तरकाशी: उत्तराखंड के उत्तरकाशी केदारताल ट्रैक पर हिमस्खलन के बाद लापता चार ट्रैकरों की तलाश में बृहस्पतिवार सुबह एक बार फिर सर्च अभियान शुरू कर दिया गया. दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी और विषम परिस्थितियों के बीच एसडीआरएफ, पुलिस और अन्य रेस्क्यू दलों की ओर से लापता लोगों की खोजबीन की जा रही है. केदारताल क्षेत्र में तैनात एसडीआरएफ की टीम ने सैटेलाइट फोन के माध्यम से कंट्रोल रूम को अपने सभी सदस्यों के सकुशल होने की सूचना दी. इसके बाद टीम बृहस्पतिवार सुबह 8:45 बजे निर्धारित सर्चिंग क्षेत्र की ओर रवाना हो गई.

बता दें कि केदारताल ट्रैक पर हादसे के बाद आठ ट्रैकर लापता हो गए थे. तलाश में चलाए जा रहे अभियान के दौरान अब तक चार ट्रैकरों के शव बरामद किए जा चुके हैं. बीते मंगलवार को अभियान के दौरान दो शव मिले थे, जबकि बुधवार को चलाए गए सर्च ऑपरेशन में दो और शव बरामद हुए. चारों शवों को बुधवार को हेली सेवा के माध्यम से केदारताल क्षेत्र से मातली हेलीपैड पहुंचाया गया. इसके बाद शिनाख्त और अन्य कानूनी कार्रवाई के लिए जिला अस्पताल लाया गया.