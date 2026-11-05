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उत्तराखंड: केदारताल में लापता 4 ट्रैकरों की तलाश में फिर शुरू हुआ सर्च अभियान, मौसम के बीच कई चुनौतियां

Uttarakhand Kedarnath Trek Incident आज भी उत्तरकाशी के केदारताल ट्रैक पर रेस्क्यू अभियान जारी है.

Uttarakhand trekking accident
केदारताल में लापता ट्रैकरों की तलाश जारी (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 5, 2026 at 11:19 AM IST

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उत्तरकाशी: उत्तराखंड के उत्तरकाशी केदारताल ट्रैक पर हिमस्खलन के बाद लापता चार ट्रैकरों की तलाश में बृहस्पतिवार सुबह एक बार फिर सर्च अभियान शुरू कर दिया गया. दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी और विषम परिस्थितियों के बीच एसडीआरएफ, पुलिस और अन्य रेस्क्यू दलों की ओर से लापता लोगों की खोजबीन की जा रही है. केदारताल क्षेत्र में तैनात एसडीआरएफ की टीम ने सैटेलाइट फोन के माध्यम से कंट्रोल रूम को अपने सभी सदस्यों के सकुशल होने की सूचना दी. इसके बाद टीम बृहस्पतिवार सुबह 8:45 बजे निर्धारित सर्चिंग क्षेत्र की ओर रवाना हो गई.

बता दें कि केदारताल ट्रैक पर हादसे के बाद आठ ट्रैकर लापता हो गए थे. तलाश में चलाए जा रहे अभियान के दौरान अब तक चार ट्रैकरों के शव बरामद किए जा चुके हैं. बीते मंगलवार को अभियान के दौरान दो शव मिले थे, जबकि बुधवार को चलाए गए सर्च ऑपरेशन में दो और शव बरामद हुए. चारों शवों को बुधवार को हेली सेवा के माध्यम से केदारताल क्षेत्र से मातली हेलीपैड पहुंचाया गया. इसके बाद शिनाख्त और अन्य कानूनी कार्रवाई के लिए जिला अस्पताल लाया गया.

जिला अस्पताल पहुंचाए गए चार शवों में दो पुरुषों और दो महिलाओं के शव शामिल हैं. दोनों महिला ट्रैकरों की शिनाख्त लखनऊ के गायत्रीपुरम निवासी सगी बहनों दीपिका वर्मा और वर्तिका वर्मा के रूप में हुई है. उनके भाई अतुल वर्मा ने जिला अस्पताल पहुंचकर दोनों की पहचान की. वहीं, बरामद हुए दोनों पुरुषों के शवों की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है. परिजनों के उत्तरकाशी पहुंचने के बाद उनकी पहचान की जाएगी.

बरामद दो महिला ट्रैकरों की शिनाख्त उनके परिजनों ने कर दी है. अन्य दो शवों की पहचान परिजनों के पहुंचने के बाद की जाएगी. बृहस्पतिवार को लापता चार लोगों की तलाश के लिए अभियान दोबारा शुरू कर दिया गया है. रेस्क्यू टीमों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिस्थितियों के अनुसार अभियान संचालित किया जा रहा है.
-प्रशांत आर्य,जिलाधिकारी, उत्तरकाशी-

बुधवार दोपहर बाद केदारताल क्षेत्र में मौसम खराब होने और बर्फबारी शुरू होने के कारण रेस्क्यू अभियान रोकना पड़ा था. दुर्गम क्षेत्र में लगातार हो रही बर्फबारी से सर्च ऑपरेशन में चुनौतियां बढ़ रही हैं. इसके बावजूद लापता चार ट्रैकरों की तलाश के लिए रेस्क्यू टीमें जुटी हुई हैं.
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