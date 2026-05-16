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पॉक्सो मामले में बंडी भगीरथ की तलाश तेज, विशेष पुलिस टीमें तैनात

बीआरएस ने आरोप लगाया कि पॉक्सो केस दर्ज होने के एक हफ़्ते बाद भी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उनकी पुलिस आरोपी को बचा रही है.

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तेलंगाना पुलिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 16, 2026 at 12:01 PM IST

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हैदराबाद: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय के बेटे बंडी भगीरथ के खिलाफ पॉक्सो केस में पुलिस ने जांच तेज कर दी. बता दें कि पेट बशीराबाद पुलिस ने इस महीने की 8 तारीख को भगीरथ के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) केस दर्ज किया था. यह केस पीड़िता की मां की शिकायत पर किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने उनकी बेटी के साथ बेरहमी से सेक्सुअल असॉल्ट किया.

इस केस के सिलसिले में पुलिस ने करीमनगर में भगीरथ के मामा को नोटिस जारी किया, जिसमें आरोपी को 13 मई को पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया गया. लेकिन, भगीरथ ने पुलिस को ईमेल से बताया कि वह निजी कारणों से 13 तारीख को पेश नहीं हो पाएगा, और इसके बजाय उसने 15 मई को जांच अधिकारी के सामने पेश होने का अनुरोध किया. पुलिस ने शुक्रवार शाम तक उसका इंतजार किया.

आरोपी भगीरथ लंबे इंतजार के बाद भी जांच के लिए पेश नहीं हुआ. इसे देखते हुए और यह देखते हुए कि भगीरथ न तो अपने घर पर था और न ही उससे संपर्क हो पा रहा था क्योंकि उसका मोबाइल फ़ोन बंद था, पुलिस ने यह नतीजा निकाला कि वह भाग गया है और सर्च ऑपरेशन के लिए स्पेशल टीमें भेजी. अभी कई टीमें करीमनगर, हैदराबाद और दिल्ली में आरोपी, बंडी भगीरथ की सरगर्मी से तलाश कर रही है.

सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर केस दर्ज: इस बीच मेडचल-मलकाजगिरी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरपर्सन राज रेड्डी की हाल ही में की गई शिकायत के आधार पर पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन में पीड़िता और उसके माता-पिता की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करने के संबंध में एक केस दर्ज किया गया है.

इसे देखते हुए इंस्पेक्टर विजयवर्धन ने कहा कि खास अकाउंट मैनेज करने वालों के खिलाफ उनके इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट आईडी और यूआरएल के आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी. उन्होंने आगे बताया कि सोशल मीडिया पर कंटेंट पब्लिश करने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पॉक्सो मामलों में पीड़ितों और उनके माता-पिता की डिटेल्स बताने से उन्हें गंभीर मानसिक परेशानी होती है और यह कानून का उल्लंघन है.

आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए: बीआरएस महिला नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी केंद्रीय मंत्री बंडी संजय के बेटे साईं भगीरथ को बचा रहे हैं. उन्होंने बताया कि जिन लोगों को संविधान को सही तरीके से लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है, वे ही इसका सीधा उल्लंघन कर रहे हैं.

इस मामले में महिला एक्टिविस्ट ने शुक्रवार को हैदराबाद में नेकलेस रोड पर बनी 125 फुट ऊंची अंबेडकर की मूर्ति की सीढ़ियों पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने अंबेडकर की मूर्ति पर एक अर्जी दी, जिसमें भगीरथ की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की गई.

एक हफ्ते बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं: एक्टिविस्ट ने पुलिस की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री के बड़े बेटे को बचाने की कोशिश में पीड़िता के खिलाफ ब्लैकमेल का केस दर्ज किया है. उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने आरोपी की जमानत आसान बनाने के लिए जानबूझकर हल्की कानूनी धाराएं लगाई. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि पुलिस ने सिर्फ डर के कारण शिकायत स्वीकार की, खासकर इस डर से कि लड़की और उसकी मां आत्महत्या कर सकती हैं, और ऐसा प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा से ठीक पहले किया.

बीआरएस महिला नेताओं ने कहा कि पॉक्सो केस दर्ज होने के एक हफ़्ते बाद भी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उनकी पुलिस मशीनरी आरोपी को गिरफ्तार न करके उसे बचा रही है. उन्होंने गुस्सा जाहिर करते हुए आरोप लगाया कि अधिकारी जांच के बहाने समय ले रहे हैं.

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि बीआरएस और कांग्रेस पार्टियों के मीडिया विंग उस लड़की और उसके परिवार वालों की तस्वीरें फैलाकर उनकी इज्जत को नुकसान पहुंचा रहे हैं. इसके बाद सैफाबाद पुलिस ने महिला एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर लिया. उन्हें सैफाबाद नामपल्ली और अफजलगंज पुलिस स्टेशनों में शिफ्ट कर दिया और बाद में शाम को रिहा कर दिया.

ये भी पढ़ें- केंद्रीय मंत्री के बेटे बंडी भगीरथ के फरार होने के पोस्टर लगे, भगीरथ ने पुलिस को ईमेल भेजा

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