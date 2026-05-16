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पॉक्सो मामले में बंडी भगीरथ की तलाश तेज, विशेष पुलिस टीमें तैनात

हैदराबाद: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय के बेटे बंडी भगीरथ के खिलाफ पॉक्सो केस में पुलिस ने जांच तेज कर दी. बता दें कि पेट बशीराबाद पुलिस ने इस महीने की 8 तारीख को भगीरथ के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) केस दर्ज किया था. यह केस पीड़िता की मां की शिकायत पर किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने उनकी बेटी के साथ बेरहमी से सेक्सुअल असॉल्ट किया.

इस केस के सिलसिले में पुलिस ने करीमनगर में भगीरथ के मामा को नोटिस जारी किया, जिसमें आरोपी को 13 मई को पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया गया. लेकिन, भगीरथ ने पुलिस को ईमेल से बताया कि वह निजी कारणों से 13 तारीख को पेश नहीं हो पाएगा, और इसके बजाय उसने 15 मई को जांच अधिकारी के सामने पेश होने का अनुरोध किया. पुलिस ने शुक्रवार शाम तक उसका इंतजार किया.

आरोपी भगीरथ लंबे इंतजार के बाद भी जांच के लिए पेश नहीं हुआ. इसे देखते हुए और यह देखते हुए कि भगीरथ न तो अपने घर पर था और न ही उससे संपर्क हो पा रहा था क्योंकि उसका मोबाइल फ़ोन बंद था, पुलिस ने यह नतीजा निकाला कि वह भाग गया है और सर्च ऑपरेशन के लिए स्पेशल टीमें भेजी. अभी कई टीमें करीमनगर, हैदराबाद और दिल्ली में आरोपी, बंडी भगीरथ की सरगर्मी से तलाश कर रही है.

सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर केस दर्ज: इस बीच मेडचल-मलकाजगिरी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरपर्सन राज रेड्डी की हाल ही में की गई शिकायत के आधार पर पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन में पीड़िता और उसके माता-पिता की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करने के संबंध में एक केस दर्ज किया गया है.

इसे देखते हुए इंस्पेक्टर विजयवर्धन ने कहा कि खास अकाउंट मैनेज करने वालों के खिलाफ उनके इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट आईडी और यूआरएल के आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी. उन्होंने आगे बताया कि सोशल मीडिया पर कंटेंट पब्लिश करने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पॉक्सो मामलों में पीड़ितों और उनके माता-पिता की डिटेल्स बताने से उन्हें गंभीर मानसिक परेशानी होती है और यह कानून का उल्लंघन है.