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जम्मू-कश्मीर के शोपियां में लश्कर के दो आतंकवादियों की तलाश तीसरे दिन भी जारी

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा के दो स्थानीय आतंकवादियों की तलाश के लिए चलाया गया अभियान सोमवार को तीसरे दिन भी जारी रहा. अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों के एक घने बाग में घिरे होने की आशंका है.

अधिकारियों ने बताया कि इन आतंकवादियों को शुक्रवार को मीमंदर इलाके (जिसमें सात गांव आते हैं) के एक बाग में लगाए गए कैमरों में देखा गया, जिसके बाद इनका पता लगाने के लिए तड़के तलाशी अभियान को फिर से शुरू किया गया.

सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की कई टुकड़ियों की एक संयुक्त टीम ने इलाके में सख्त घेराबंदी की और रविवार शाम तक चार गांवों को खाली करा लिया.

उन्होंने बताया कि दोनों आतंकवादियों की पहचान लतीफ और जाकिर के रूप में की गई है. अधिकारियों ने बताया कि जब सेना के जवान आगे बढ़े तो आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद जवानों और उनके बीच मुठभेड़ शुरू हो गई.