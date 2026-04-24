केरल : करैत सांप ने दो भाइयों को काटा, एक की मौत, घर में मिले पांच और सांप
केरल के त्रिशूर में करैत सांप के काट लेने की घटना के बाद पांच और सांप के निकलने से खलबली मच गई.
Published : April 24, 2026 at 3:05 PM IST
त्रिशूर (केरल) : त्रिशूर के कोदली में एक घर में करैत सांप ने दो सगे भाइयों को काट लिया. इसमें एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे का अस्पताल में इलाज चल रहा है. वहीं घर के परिसर से पांच सांप मिलने से हड़कंप मच गया.
इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि करैत सांप के डसने से आठ साल के बच्चे की मौत हो गई. वहीं उसके भाई का अस्पताल में उपचार किया जा रहा है. घटना 18 अप्रैल की बताई गई है. करैत सांप ने दोनों भाइयों को उस समय डस लिया, जब वह अपने कमरे में सो रहे थे.
इतना ही नहीं घटना के बाद घर में ऐसे ही पांच ‘करैत’ सांप मिले है. इसके बाद घर में खोज अभियान शुरू किया गया. ‘स्नेक अवेयरनेस, रेस्क्यू एंड प्रोटेक्शन ऐप’ (सारपा) के प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की सहायता से वन विभाग के अधिकारी इस अभियान को चला रहे हैं.
इसी क्रम में एक कमरे में तीन सांप मिले, जबकि कमरे के शौचालय एरिया में एक छोटा सा छेद भी मिला. सांपों के मिलने को देखते हुए शौचालय के आसपास तोड़फोड़ कर जांच की गई. आशंका यह भी है कि सांपों ने परिसर में अंडे दिए होंगे, जिसकी वजह से घर के अंदर कई छोटे-छोटे सांप मिले हैं.
फिलहाल सुरक्षा को देखते हुए परिवार अस्थायी तौर पर एक रिश्तेदार के घर पर चला गया है. साथ ही विशेषज्ञों का कहना है कि तेज गर्मी के कारण सांप छाया, ठंडे वातावरण और चूहों जैसे शिकार की तलाश में घरों के अंदर घुस सकते हैं.
अलपुझा में सांप के काटने से महिला की मौत, परिजनों ने इलाज में देरी का आरोप लगाया
दूसरी तरफ केरल के ही अलपुझा में सांप के काटने से कथित तौर पर मरने वाली 42 साल की महिला के रिश्तेदारों ने शुक्रवार को अस्पताल अधिकारियों पर एंटी-वेनम देने में देरी करने का आरोप लगाया. कायमकुलम के चेरवल्ली की रहने वाली सलीना (42) को गुरुवार शाम करीब 7 बजे एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद कार में बैठते समय कथित तौर पर सांप ने काट लिया था.
एक रिश्तेदार ने बताया कि घटना के बाद, सलीना शाम करीब 7.10 बजे कायमकुलम तालुक अस्पताल पहुंची और डॉक्टरों को बताया कि उसे किसी चीज ने काटा है, हालांकि वह पहचान नहीं पाई कि वह क्या था.
रिश्तेदार ने दावा किया, "एंटी-वेनम डोज दिए बिना, उसे 45 मिनट से ज़्यादा समय तक ऑब्ज़र्वेशन में रखा गया. वह रात करीब 8 बजे टॉयलेट में गिर गई और उसे बचाया नहीं जा सका." परिवार ने आरोप लगाया कि हॉस्पिटल ने शुरू में कहा कि उसके पास एंटी-वेनम नहीं है, लेकिन मौत के बाद कहा कि काफी स्टॉक मौजूद है.
रिश्तेदार ने कहा, "हम इस घटना की विस्तृत में जांच चाहते हैं क्योंकि यह डॉक्टरों की तरफ से लापरवाही का साफ मामला है." हालांकि, हॉस्पिटल अधिकारियों ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि सलीना में सांप के काटने जैसे लक्षण नहीं दिखे.
ये भी पढ़ें- बहादुर पालतू कुत्ते ने मालिक को बचाने के लिए कोबरा से लड़ते हुए अपनी जान दे दी