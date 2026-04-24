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केरल : करैत सांप ने दो भाइयों को काटा, एक की मौत, घर में मिले पांच और सांप

त्रिशूर (केरल) : त्रिशूर के कोदली में एक घर में करैत सांप ने दो सगे भाइयों को काट लिया. इसमें एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे का अस्पताल में इलाज चल रहा है. वहीं घर के परिसर से पांच सांप मिलने से हड़कंप मच गया.

इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि करैत सांप के डसने से आठ साल के बच्चे की मौत हो गई. वहीं उसके भाई का अस्पताल में उपचार किया जा रहा है. घटना 18 अप्रैल की बताई गई है. करैत सांप ने दोनों भाइयों को उस समय डस लिया, जब वह अपने कमरे में सो रहे थे.

इतना ही नहीं घटना के बाद घर में ऐसे ही पांच ‘करैत’ सांप मिले है. इसके बाद घर में खोज अभियान शुरू किया गया. ‘स्नेक अवेयरनेस, रेस्क्यू एंड प्रोटेक्शन ऐप’ (सारपा) के प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की सहायता से वन विभाग के अधिकारी इस अभियान को चला रहे हैं.

इसी क्रम में एक कमरे में तीन सांप मिले, जबकि कमरे के शौचालय एरिया में एक छोटा सा छेद भी मिला. सांपों के मिलने को देखते हुए शौचालय के आसपास तोड़फोड़ कर जांच की गई. आशंका यह भी है कि सांपों ने परिसर में अंडे दिए होंगे, जिसकी वजह से घर के अंदर कई छोटे-छोटे सांप मिले हैं.

फिलहाल सुरक्षा को देखते हुए परिवार अस्थायी तौर पर एक रिश्तेदार के घर पर चला गया है. साथ ही विशेषज्ञों का कहना है कि तेज गर्मी के कारण सांप छाया, ठंडे वातावरण और चूहों जैसे शिकार की तलाश में घरों के अंदर घुस सकते हैं.

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