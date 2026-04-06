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ऋषिकेश में गंगा बैराज में उतरा सी प्लेन, लैंडिंग के साथ भरी उड़ान, जानिए क्या होंगे फायदे

ऋषिकेश के लिए आज का दिन रहा ऐतिहासिक, पशुलोक बैराज में सी प्लेन का ट्रायल सफल, हवाई कनेक्टिविटी और पर्यटन को लगेंगे पंख

RISHIKESH SEAPLANE TRIAL
ऋषिकेश में सी प्लेन (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 6, 2026 at 9:34 PM IST

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ऋषिकेश (उत्तराखंड): योगनगरी ऋषिकेश में गंगा बैराज पर आज उस समय ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला, जब एक प्राइवेट कंपनी ने सी प्लेन की सफल ट्रायल लैंडिंग की. आधुनिक परिवहन और पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उद्देश्य से पशुलोक बैराज पर सी प्लेन का बहुप्रतीक्षित ट्रायल सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है. यह कदम राज्य में हवाई कनेक्टिविटी और पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

दरअसल, सोमवार यानी 6 अप्रैल को शाम करीब 6 बजे विशेषज्ञों की देखरेख में स्काई हॉप के सी प्लेन ने गंगा के पानी पर सुरक्षित लैंडिंग की और फिर सफलतापूर्वक उड़ान भी भरी. इस ट्रायल के होने से ऋषिकेश के पर्यटन क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी. राफ्टिंग, बंजी जंपिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स के बाद अब सी प्लेन पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण होगा. टिहरी डैम के बाद अब ऋषिकेश में इस सेवा के सफल परीक्षण से भविष्य में प्रदेश के अन्य जलाशयों और नदियों को जोड़ने का रास्ता साफ हो गया है.

RISHIKESH SEAPLANE TRIAL
सी प्लेन का ट्रायल सफल (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

सी प्लेन के बारे में जानिए: सी प्लेन एक विशेष विमान है, जो पानी की सतह नदियों, झीलों या समुद्र से उड़ान भर सकता है और वहीं लैंड भी कर सकता है. आमतौर पर यह 12 से 19 सीटों वाला छोटा विमान होता है. इसे टेक-ऑफ करने के लिए मात्र 300-500 मीटर के जलाशय की आवश्यकता होती है. ये विमान जमीन और पानी दोनों जगह उतरने में सक्षम होते हैं.

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सी प्लेन की लैंडिंग (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

दो बार सफल लैंडिंग की और उड़ान भरी: ऋषिकेश बैराज जलाशय में जो विमान उतरा है, वो 19 सीटर है. जिसने बैराज जलाशय में दो बार सफल लैंडिंग की और उड़ान भरी है. इसके अलावा पूरे पशुलोक बैराज जलाशय और चीला नहर की रेकी भी की है. यूजेवीएनएल यानी उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अजय कुमार सिंह के अनुसार, इस सफल ट्रायल के बाद अब उत्तराखंड को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर एक नई और विशिष्ट पहचान मिलेगी.

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पशुलोक बैराज में उतरा सी प्लेन (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

सी प्लने सेवा से होंगे कई फायदे: यह पहल न केवल हाई एंड टूरिज्म को बढ़ावा देगी, बल्कि आपातकालीन स्थिति में राहत और बचाव कार्यों के लिए भी मील का पत्थर साबित होगी. सी प्लेन (Seaplane) की सेवा यदि शुरू होती है तो देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए यात्रा ज्यादा तेज, सुविधाजनक और आकर्षक बनेगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.

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आसमान में उड़ान भरता सी प्लेन (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

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ऋषिकेश बैराज में सी प्लेन का ट्रायल
उत्तराखंड में सी प्लेन
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