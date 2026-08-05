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कांवड़ मेले में देवदूत बनी SDRF, गंगा में डूब रहे 22 कांवड़ियों की बचा चुकी जान, बिछड़ों का सहारा बनी हरिद्वार पुलिस

कांवड़ मेले में उत्तराखंड पुलिस सिर्फ कानून-व्यवस्था ही नहीं संभाल रही है, बल्कि मानवता का परिचय भी दे रही है.

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कांवड़ मेले में देवदूत बनी SDRF (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 5, 2026 at 3:00 PM IST

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हरिद्वार: कांवड़ मेले में करोड़ों शिवभक्तों की सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ की टीमें लगातार मुस्तैद हैं. गंगा के तेज बहाव और भारी भीड़ के बीच एसडीआरएफ अब तक डूब रहे 22 कांवड़ियों की जान बचाकर देवदूत साबित हुई है. हरिद्वार के गंगा घाटों पर सबसे अधिक फोकस रखते हुए तीन जिलों में एसडीआरएफ की नौ टीमें तैनात की गई हैं, जो चौबीस घंटे निगरानी और राहत बचाव कार्य में जुटी हैं.

एसडीआरएफ के आईजी योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि कांवड़ मेले के दौरान सबसे संवेदनशील क्षेत्र हरिद्वार के गंगा घाट हैं. इसी को देखते हुए नौ टीमों में से छह टीमें हरिद्वार, दो टीमें टिहरी और एक टीम पौड़ी में तैनात की गई हैं. सभी टीमें अपने अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी कर रही हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके.

कांवड़ मेले में देवदूत बनी SDRF (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि गंगा का तेज बहाव हर वर्ष सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आता है. कई श्रद्धालु चेतावनी और सुरक्षा निर्देशों की अनदेखी करते हुए गहरे पानी या तेज धारा वाले हिस्सों में उतर जाते हैं, जिससे हादसों का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे समय में एसडीआरएफ के जवान अपनी जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू अभियान चलाते हैं.

आईजी ने बताया कि सभी रेस्क्यू टीमों को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किया गया है. तेज बहाव में बचाव कार्य के लिए मोटरबोट, लाइफ जैकेट, रस्सियां और अन्य आधुनिक रेस्क्यू संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं. किसी भी सूचना पर टीमें तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव अभियान शुरू कर देती हैं. गंगा घाटों के अलावा मनसा देवी और नीलकंठ महादेव मार्ग पर भी एसडीआरएफ की विशेष नजर है.

पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका को देखते हुए संभावित संवेदनशील स्थानों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. जरूरत पड़ने पर तत्काल राहत कार्य शुरू करने के लिए टीमें पूरी तरह तैयार रखी गई हैं.

कांगड़ा घाट पर विशेष फोकस: एसडीआरएफ की टीमें पूरे कांवड़ मेले के दौरान 24 घंटे ड्यूटी कर रही हैं. अभी तक गंगा में डूब रहे 22 कांवड़ियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर उनकी जान बचाई जा चुकी है. गंगा में डूबने के सबसे ज्यादा मामले कांगड़ा घाट पर ही सामने आए हैं. यहां बड़ी गंगा से भागीरथी बिंदु पर बनाए गए डैम से होते हुए तेज धारा हरकी पैड़ी की तरफ आती है. यहां पानी के बहाव के साथ ही गहराई भी ज्यादा है. जान जोखिम में डालकर कांवड़िए बीच धारा में बह जा रहे हैं और संतुलन खो रहे हैं. इसलिए यहां पर विशेष टीम एसडीआरएफ की तैनात की गई है, जो लगातार दिन रात मॉनिटरिंग कर रहीं है. पिछले कांवड़ मेले में भी यहां गंगा में रेस्क्यू के सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे.

गंगा में डूबने के पांच मामले सामने आए: अभी तक गंगा में डूबने के पांच मामले सामने आ चुके हैं. पांच दिन पहले हरिद्वार के जटवाड़ा पुल के पास बीच गंगनहर में जाकर स्नान कर रहे चंडीगढ़ के चार कांवड़ियों की डुबने से मौत हो गई थी. हालांकि डूबने के कुछ देर बाद ही एसडीआरएफ की टीम ने सभी कांवड़ियों के शव बाहर निकाल लिए थे. वहीं सोलानी नदी में डूबने से भी एक कांवड़िए की मौत हो गई थी. एक स्थानीय युवक सोलानी नदी में अचानक डूबकर लापता हो था. सोमवार को एसडीआरएफ की टीम ने उसका शव नदी से खोजकर बाहर निकाला था.

अभी कांवड़ मेल में आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा डेढ़ करोड़ पार कर गया है. आने वाले समय में यह आंकड़ा बढ़ेगा. प्रशासन का उद्देश्य है कि हर श्रद्धालु सुरक्षित यात्रा पूरी करे और किसी भी आपात स्थिति में बिना विलंब राहत एवं बचाव कार्य उपलब्ध कराया जा सके.
-योगेंद्र सिंह रावत, आईजी, एसडीआरएफ-

अब तक सफल रेस्क्यू अभियानों ने यह साबित कर दिया है कि कांवड़ मेले में एसडीआरएफ श्रद्धालुओं के लिए किसी देवदूत से कम नहीं है.

कांवड़ में हरिद्वार पुलिस बनी बिछड़ों का सहारा: कांवड़ मेले की भारी भीड़ में जहां करोड़ो शिवभक्त अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं. वहीं इस भीड़ में अपनों से बिछड़ने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं. ऐसे मुश्किल समय में हरिद्वार पुलिस केवल कानून व्यवस्था संभालने तक सीमित नहीं रही, बल्कि मानवता का परिचय देते हुए दो परिवारों को फिर से मिलाने का काम किया. मंगलवार को दो अलग-अलग मामलों में पुलिस की तत्परता और संवेदनशीलता ने बिछड़े परिजनों को मिलाकर भावुक पल पैदा कर दिए. पहले चार दिनों से हरिद्वार में भटक रही मूक बधिर महिला को उसके परिजनों से मिलाया, वहीं एक पांच साल की बच्ची को सघन अभियान चलाकर मां से मिलाया गया.

पहला मामला हरिद्वार के बहादराबाद बायपास का है. ड्यूटी पर तैनात सेक्टर ऑफिसर एसआई हेमदत्त भारद्वाज को खुर्जा निवासी सुनीता पत्नी मुरारी लाल बेहद परेशान हालत में मिलीं. उन्होंने बताया कि अत्यधिक थकान के कारण उन्होंने अपनी पांच वर्षीय बेटी नंदिनी को रास्ते में जा रहे एक पिकअप कांवड़ वाहन में बैठा दिया था, लेकिन वाहन आगे निकल गया. उनके पास वाहन का नंबर या उसमें सवार कांवड़ियों की कोई जानकारी नहीं थी. सूचना मिलते ही कंट्रोल रूम को अलर्ट किया गया और बच्ची की जानकारी को सभी पुलिस ग्रुपों में शेयर किया गया.

इसके बाद पुलिस टीम महिला को सरकारी वाहन में साथ लेकर बहादराबाद बायपास, कोर कॉलेज, टोल प्लाजा और हाईवे पर चल रहे व रुके हुए पिकअप वाहनों की तलाश में जुट गई. लगातार प्रयासों के बाद साईं मंदिर के पास एक पिकअप वाहन में मासूम नंदिनी सकुशल मिल गई. बेटी को सुरक्षित देखकर मां की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े. उन्होंने हरिद्वार पुलिस का आभार जताया.

वहीं दूसरा मामला हरिद्वार के कनखल क्षेत्र का है. एक मूक बधिर और बिना पढ़ी लिखी महिला अपनी दो वर्षीय बेटी के साथ शंकराचार्य चौक पर रोती हुई मिली थी. महिला न सुन सकती थी, न बोल सकती थी और न ही अपना पता बता पा रही थी. पुलिस उसे थाने लाई और महिला कर्मियों की देखरेख में रखा.

सुरक्षा के मद्देनजर बाद में उसे वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया. पुलिस ने सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से महिला और बच्ची की जानकारी साझा कर परिजनों की तलाश शुरू की. करीब चार दिन की मेहनत के बाद महिला के ससुर राजकुमार हरिद्वार पहुंचे. उन्होंने महिला की पहचान सुमन और बच्ची की पहचान शिवानी के रूप में की. परिजनों से मिलते ही सुमन की आंखें नम हो गईं. वह शब्दों में कुछ नहीं कह सकीं, लेकिन इशारों के जरिए हरिद्वार पुलिस का धन्यवाद व्यक्त किया. पुलिस ने मां बेटी को सकुशल परिजनों के सुपुर्द कर दिया.

कांवड़ मेले की भीड़ के बीच हरिद्वार पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं को भी पूरी जिम्मेदारी से निभा रही है. कंट्रोल रूम के साथ साथ ड्यूटी पर तैनात हर एक पुलिसकर्मी सतर्क है. प्रयास है कि बिछड़ों को जल्द से जल्द उनके परिजनों से मिलाया जा सके.
-अभय सिंह, एसपी सिटी, हरिद्वार-

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