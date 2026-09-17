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एसडी पे घोटाला: 17 बैंक अकाउंट से 1 हजार करोड़ से ज्यादा का लेन-देन, पुलिस ने 9 आरोपियोंको किया गिरफ्तार

गुजरात पुलिस मीडिया को एसडी पे घोटाले की जांच के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए ( ETV Bharat )

अमरेली: गुजरात के अमरेली के 'एसडी पे अपना पे' घोटाले की जांच में चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं. पुलिस की जांच से पता चला है कि 10 लाख से ज्यादा यूजर इस ऐप से जुड़े थे. साथ ही, लगभग 17 बैंक अकाउंट्स में 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का लेन-देन पाया गया है. अब तक मामले में 9 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है. जबकि 11 अन्य संदिग्ध पुलिस की नजर में हैं. पुलिस शिकायत के मुताबिक, आरोपियों ने कम समय में बहुत ज्यादा मुनाफे का लालच देकर लोगों को फंसाने की साजिश रची थी. यूजर को 'SD PAY' ऑनलाइन ऐप पर अकाउंट खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था. इसके लिए उन्हें हर महीने 9 प्रतिशत रिटर्न, कैशबैक और दूसरे आकर्षक फायदे देने का वादा किया जाता था. शुरू में कुछ निवेशकों को रिटर्न और कैशबैक मिला. ऐसे में उनका भरोसा काफी बढ़ गया. इसके बारे में पता लगते ही और भी लोग निवेश करने के लिए प्रेरित हुए. हालांकि जब काफी पैसा इकट्ठा हो गया तो ऐप की कई सेवाएं बंद कर दी गईं. पुलिस जांच में यह भी पता चला कि ऐप का नाम 'एसडी पे' से बदलकर 'अपना पे' कर दिया गया. इस मामले को लेकर अमरेली के पुलिस अधीक्षक संजय खरात ने मीडिया से बात की. उन्होंने बताया कि इस पूरे घोटाले में रेफरल सिस्टम की अहम भूमिका थी. पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक आरोपी के रेफरल से शुरुआती स्तर पर ही 271 लोगों ने निवेश किया. बाद की जांच से पता चला कि मल्टी-लेवल रेफरल सिस्टम के जरिए लगभग 1.5 से 1.75 लाख लोगों को एसडी पे में निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया था.