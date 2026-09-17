एसडी पे घोटाला: 17 बैंक अकाउंट से 1 हजार करोड़ से ज्यादा का लेन-देन, पुलिस ने 9 आरोपियोंको किया गिरफ्तार
एसडी पे घोटाला मामले में पुलिस ने अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. वहीं कई संदिग्ध पुलिस की नजर में हैं.
Published : September 17, 2026 at 10:04 PM IST
अमरेली: गुजरात के अमरेली के 'एसडी पे अपना पे' घोटाले की जांच में चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं. पुलिस की जांच से पता चला है कि 10 लाख से ज्यादा यूजर इस ऐप से जुड़े थे. साथ ही, लगभग 17 बैंक अकाउंट्स में 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का लेन-देन पाया गया है. अब तक मामले में 9 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है. जबकि 11 अन्य संदिग्ध पुलिस की नजर में हैं.
पुलिस शिकायत के मुताबिक, आरोपियों ने कम समय में बहुत ज्यादा मुनाफे का लालच देकर लोगों को फंसाने की साजिश रची थी. यूजर को 'SD PAY' ऑनलाइन ऐप पर अकाउंट खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था. इसके लिए उन्हें हर महीने 9 प्रतिशत रिटर्न, कैशबैक और दूसरे आकर्षक फायदे देने का वादा किया जाता था.
शुरू में कुछ निवेशकों को रिटर्न और कैशबैक मिला. ऐसे में उनका भरोसा काफी बढ़ गया. इसके बारे में पता लगते ही और भी लोग निवेश करने के लिए प्रेरित हुए. हालांकि जब काफी पैसा इकट्ठा हो गया तो ऐप की कई सेवाएं बंद कर दी गईं. पुलिस जांच में यह भी पता चला कि ऐप का नाम 'एसडी पे' से बदलकर 'अपना पे' कर दिया गया.
इस मामले को लेकर अमरेली के पुलिस अधीक्षक संजय खरात ने मीडिया से बात की. उन्होंने बताया कि इस पूरे घोटाले में रेफरल सिस्टम की अहम भूमिका थी. पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक आरोपी के रेफरल से शुरुआती स्तर पर ही 271 लोगों ने निवेश किया. बाद की जांच से पता चला कि मल्टी-लेवल रेफरल सिस्टम के जरिए लगभग 1.5 से 1.75 लाख लोगों को एसडी पे में निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया था.
इसके अलावा ऐप के डेवलपर और दूसरे स्रोतों की जांच से पता चला कि 'SD PAY' ऐप से 10 लाख से ज्यादा यूजर जुड़े हुए थे. इससे पता चलता है कि यह मामला सिर्फ एक शिकायतकर्ता या कुछ निवेशकों तक सीमित नहीं है;.पुलिस की रिपोर्ट बताती है कि देश भर में बहुत सारे लोग इस ऐप से जुड़े हो सकते हैं. इसलिए पूरे मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम (SIT) बनाई गई है.
जांच के दौरान आरोपियों और उनसे जुड़ी कंपनियों के कई बैंक अकाउंट का पता चला. एनसीसीआरपी पोर्टल की जांच करने पर पता चला कि 12 बैंक अकाउंट से जुड़ी कुल 83 साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें थीं. इनमें कुल 23,08,73,567 रुपये की धोखाधड़ी की बात सामने आई है. इसके अलावा जांच में सात कंपनियों की पहचान की गई है, जिनके नाम एसडी हब, शिव धरती कम्युनिकेशन, शिव धरती टेक्नॉलाजी, यू पे डीजी पेमेंट इंडिया, यू पे डीजी इंडिया, यू पेमेंट इंडिया और हसलनेस्ट प्राइवेट लिमिटेड हैं.
पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, इन कंपनियों के अलग-अलग बैंकों में मौजूद लगभग 17 खातों में 1,060 करोड़ रुपये से ज्यादा के लेन-देन (ट्रांजैक्शन) का पता चला है. इन सभी खातों को फ्रीज कर दिया गया है और दूसरे बैंक खातों की जांच चल रही है. इस मामले में अब तक कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. मामले में धवल पटेल और हिरेन शाह को ओडिशा से गिरफ़्तार करके अमरेली लाया गया है. वे अभी पुलिस की हिरासत में हैं. वहीं भावेशभाई धनेचा को 16 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था.
इसके अलावा, 11 और संदिग्धों की पहचान की गई है. इस सिलसिले में नरेंद्रसिंह सोलंकी, मुकेश लोधी और संतोष पाठक जैसे नाम सामने आए हैं. पुलिस उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है. बाकी आरोपियों का पता लगाने की कोशिशें जारी हैं. अब तक जांच के दौरान 242 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं. पुलिस अब इस बात पर ध्यान दे रही है कि निवेशकों का पैसा कहां गया और किन बैंक खातों में ट्रांसफ़र किया गया. साथ ही आरोपियों के बीच वित्तीय संबंधों की जांच कर रही है और यह पता लगा रही है कि सोशल मीडिया प्रमोशन के पीछे कौन था.
ये भी पढ़ें: गुजरात के व्यापारी के साथ 1.44 अरब की धोखाधड़ी, CA पर दोस्तों के साथ इंडोनेशियाई कोयले के नाम पर ठगी का आरोप