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SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 'सुप्रीम' फैसला, कोर्ट ने कहा- कोई खामी नहीं, यह आयोग का अधिकार

याचिकाओं में चुनाव आयोग द्वारा की गई SIR प्रक्रिया की कानूनी वैधता को चुनौती दी गई है. विस्तार से पढ़ें.

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर फैसला
SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 27, 2026 at 10:09 AM IST

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नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत ने आज बुधवार को चुनाव आयोग (ECI) के वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के फैसले को चुनौती देने वाली कई याचिका पर फैसला सुना दिया है. सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि इस प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है. यह चुनाव आयोग का अधिकार है.

बेंच ने कहा कि SIR पर चुनाव आयोग की सभी शक्तियां पहले की तहर बरकरार रहेंगी. चुनाव आयोग ने पूरी प्रकिया का पालन किया. यह पूरे देश में चलता रहेगा.

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच इस साल की शुरुआत में इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखने के बाद बुधवार को अपना फैसला सुनाएगी. याचिकाओं में चुनाव आयोग द्वारा की गई SIR प्रक्रिया की कानूनी वैधता को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया है कि यह बदलाव का प्रोसेस संविधान के आर्टिकल 326, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1950 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत चुनाव आयोग को मिली शक्तियों से ज्यादा है.

यह विवाद मुख्य रूप से चुनाव आयोग (ECI) की इस जरूरत के इर्द-गिर्द है कि जिन वोटरों के नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं थे या कुछ राज्यों में 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं थे, उन्हें उस व्यक्ति से अपने पुरखों का लिंक साबित करना होगा जिसका नाम उन वोटर लिस्ट में था. पिटीशनर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील दी गई थी कि इस शर्त से असली वोटरों, खासकर पिछड़े और प्रवासी लोगों को वोट देने से रोका जा सकता है, जिनके पास अपने पुरखों का पहले के वोटर रिकॉर्ड से पता लगाने का कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता है.

कार्रवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में SIR प्रोसेस से प्रभावित वोटरों की मुश्किलों को कम करने और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए. आयोग ने शुरू में वेरिफिकेशन के लिए 11 डॉक्यूमेंट्स की पहचान की थी. लेकिन, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने SIR प्रोसेस के लिए आधार को एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट के तौर पर शामिल करने का निर्देश दिया.

ज्यादातर पिटीशन पिछले साल जून में फाइल की गई थीं, जब ECI ने बिहार में SIR करने का फैसला किया था. बाद में इस प्रोसेस को पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु समेत कई राज्यों और UTs में बढ़ाया गया. पोल बॉडी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने इस प्रोसेस का बचाव करते हुए कहा कि इस रिवीजन का मकसद इलेक्टोरल रोल की प्योरिटी पक्का करना और डुप्लीकेशन या अयोग्य वोटर्स के शामिल होने को रोकना था. पार्टियों को विस्तार से सुनने के बाद, CJI सूर्यकांत की बेंच ने 29 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.

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