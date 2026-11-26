अब चिप्स-बिस्किट के पैकेट पर लगेगा लाल निशान, सुप्रीम कोर्ट का FSSAI को बड़ा आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पैकेटबंद खाने में अब ज्यादा चीनी, नमक और फैट वाले फूड पैकेट पर अलग लाल हेक्सागन चेतावनी अनिवार्य होगी.
By Sumit Saxena
Published : November 26, 2026 at 1:37 PM IST
नई दिल्ली : बाजार से चिप्स, बिस्किट, नमकीन या दूसरी पैकेटबंद चीजें खरीदते समय अब ग्राहकों को खाने की पूरी जानकारी जानने के लिए पैकेट के पीछे लिखे छोटे-छोटे अक्षर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट ने पैकेटबंद खाने में ज्यादा चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट की मात्रा को लेकर अहम निर्देश दिए हैं. यह देखते हुए कि स्वास्थ्य के अधिकार पर फैसला सुनाने के लिए संविधान दिवस से ज़्यादा सही दिन कोई नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पैकेज के सामने पोषण लेबलिंग (FOPNL) को मजबूत करने के लिए कई निर्देश जारी किए.
यह फैसला जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने सुनाया. केंद्र और भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (FSSAI) को फूड प्रोडक्ट्स पर पोषण संबंधी लेबल (FOPNL) को अच्छे से लागू करने के निर्देश दिए गए थे. जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि फैसला सुनाने के लिए सभी दिन अच्छे होते हैं, लेकिन वे संविधान दिवस से बेहतर दिन नहीं चुन सकते थे क्योंकि यह मामला सेहत के अधिकार से जुड़ा है.
उन्होंने कहा कि अगर इसे सही भावना से लिया जाए, अच्छी तरह से अपनाया जाए और अच्छे से लागू किया जाए, तो यह देश को हेल्दी समय की ओर ले जाएगा.
जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि कोर्ट के विश्लेषण में संवैधानिक ढांचे को शामिल किया गया, मौलिक अधिकार और राज्य के सकारात्मक दायित्व को शामिल किया गया. उन्होंने कहा कि केंद्र और एफएसएसएआई ने खुद एचएफएसएस फूड्स और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स से जुड़े पब्लिक हेल्थ संकट से निपटने के लिए पैक के सामने पोषण लेबलिंग को एक सही उपाय माना है.
पीठ ने निर्देश दिया कि हर षट्कोणीय चेतावनी लेबल पर चिंता वाले न्यूट्रिएंट का स्टैंडर्ड पिक्चर वाला रूप होना चाहिए, जिसके साथ "हाई फैट," "हाई शुगर," या "हाई सॉल्ट" जैसे शब्द भी होने चाहिए.
पीठ ने एफएसएसएआई को निर्देश दिया कि चिंता वाले न्यूट्रिएंट्स की थ्रेशहोल्ड वैल्यू तय करते समय, एक्स्ट्रा शुगर और एक्स्ट्रा फैट के बजाय टोटल शुगर और संतृप्त वसा का इस्तेमाल किया जाए.
इसने रेगुलेटर से साइंटिफिक सबूतों के आधार पर हर ऐसे न्यूट्रिएंट के लिए दहलीज स्तर को फिर से कैलिब्रेट करने के लिए भी कहा, यह पक्का करते हुए कि वे न तो बहुत ज़्यादा सख़्त हों और न ही बहुत ज़्यादा नरम.
पीठ ने स्पष्ट किया कि चिंता के प्रत्येक पोषक तत्व - चाहे वह वसा, चीनी या नमक हो - पर एक एकल संयुक्त लेबल के बजाय संबंधित चित्रलेख और चेतावनी पाठ वाला एक अलग षट्कोणीय चेतावनी लेबल होना चाहिए.
इसमें आगे निर्देश दिया गया कि हर हेक्सागन को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से पैकेज के मेन डिस्प्ले पैनल का 4% से 5% हिस्सा लेना चाहिए. पीठ ने एफएसएसएआई को एक ऐसा फ़ॉन्ट साइज़ तय करने का भी निर्देश दिया, जिससे यह पक्का हो सके कि हर हेक्सागन के अंदर चेतावनी का टेक्स्ट, सामान्य खरीदारी और इस्तेमाल के हालात में उससे जुड़े पिक्टोग्राम के साथ साफ़ दिखे.
पीठ का यह फैसला पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट ‘3S एंड अवर हेल्थ सोसाइटी’ की याचिका पर आया, जिसमें केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पैकेज्ड फूड्स पर जरूरी एफओपीएल लागू करने के निर्देश देने की मांग की गई थी.
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