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अब चिप्स-बिस्किट के पैकेट पर लगेगा लाल निशान, सुप्रीम कोर्ट का FSSAI को बड़ा आदेश

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली : बाजार से चिप्स, बिस्किट, नमकीन या दूसरी पैकेटबंद चीजें खरीदते समय अब ग्राहकों को खाने की पूरी जानकारी जानने के लिए पैकेट के पीछे लिखे छोटे-छोटे अक्षर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट ने पैकेटबंद खाने में ज्यादा चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट की मात्रा को लेकर अहम निर्देश दिए हैं. यह देखते हुए कि स्वास्थ्य के अधिकार पर फैसला सुनाने के लिए संविधान दिवस से ज़्यादा सही दिन कोई नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पैकेज के सामने पोषण लेबलिंग (FOPNL) को मजबूत करने के लिए कई निर्देश जारी किए.

यह फैसला जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने सुनाया. केंद्र और भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (FSSAI) को फूड प्रोडक्ट्स पर पोषण संबंधी लेबल (FOPNL) को अच्छे से लागू करने के निर्देश दिए गए थे. जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि फैसला सुनाने के लिए सभी दिन अच्छे होते हैं, लेकिन वे संविधान दिवस से बेहतर दिन नहीं चुन सकते थे क्योंकि यह मामला सेहत के अधिकार से जुड़ा है.

उन्होंने कहा कि अगर इसे सही भावना से लिया जाए, अच्छी तरह से अपनाया जाए और अच्छे से लागू किया जाए, तो यह देश को हेल्दी समय की ओर ले जाएगा. जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि कोर्ट के विश्लेषण में संवैधानिक ढांचे को शामिल किया गया, मौलिक अधिकार और राज्य के सकारात्मक दायित्व को शामिल किया गया. उन्होंने कहा कि केंद्र और एफएसएसएआई ने खुद एचएफएसएस फूड्स और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स से जुड़े पब्लिक हेल्थ संकट से निपटने के लिए पैक के सामने पोषण लेबलिंग को एक सही उपाय माना है. पीठ ने निर्देश दिया कि हर षट्कोणीय चेतावनी लेबल पर चिंता वाले न्यूट्रिएंट का स्टैंडर्ड पिक्चर वाला रूप होना चाहिए, जिसके साथ "हाई फैट," "हाई शुगर," या "हाई सॉल्ट" जैसे शब्द भी होने चाहिए. पीठ ने एफएसएसएआई को निर्देश दिया कि चिंता वाले न्यूट्रिएंट्स की थ्रेशहोल्ड वैल्यू तय करते समय, एक्स्ट्रा शुगर और एक्स्ट्रा फैट के बजाय टोटल शुगर और संतृप्त वसा का इस्तेमाल किया जाए.