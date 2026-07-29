रोहतक में तीन साल के बच्चे के फेफड़े से निकला 2 सेंटीमीटर लंबा पेंच, पीजीआई के डॉक्टरों का कमाल
रोहतक पीजीआई के डॉक्टरों ने तीन साल के बच्चे के फेफड़े से दो सेंटीमीटर का पेंच निकालकर सफल ऑपरेशन किया.
Published : July 29, 2026 at 6:23 PM IST
रोहतक: पीजीआई रोहतक के डॉक्टरों की टीम ने तीन साल के बच्चे के फेफड़े से दो सेंटीमीटर का पेंच निकाल कर सफल ऑपरेशन किया. डॉक्टर्स ने बताया कि ये पेंच बच्चे ने करीब एक साल पहले निगला था. वहीं परिजनों के मुताबिक पूरे साल बच्चे को कोई गंभीर तकलीफ नहीं हुई. इसलिए उन्हें इस बात का पता नहीं चला. ये राज तब खुला. जब बच्चे के पैर में फ्रैक्चर हुआ.
बच्चे के फेफड़े से निकला दो सेंटीमीटर लंबा पेंच: बच्चे के पिता प्रकाश सैनी ने बताया कि "हम नारनौल में रहते हैं. हमारा तीन साल का बच्चा सोते हुए बैड से गिर गया. जिसके बाद उसके पैर में फ्रैक्चर आ गया. इसके बाद हम बच्चे को नारनौल के प्राइवेट अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां अस्पताल ने फुल बॉडी एक्स-रे किया. एक्स-रे रिपोर्ट में पता चला कि बच्चे के फेफड़े में पेंच फंसा है. इसके बाद हम बच्चे को रोहतक पीजीआई लेकर आए."
रोहतक पीजीआई में डॉक्टरों ने किया सफल ऑपरेशन: रोहतक पीजीआई के डॉक्टरों की टीम ने सफल ऑपरेशन के बाद बच्चे के फेफड़े से पेंच निकाला. फिलहाल बच्चा स्वस्थ है. बच्चे के परिजनों ने भी रोहतक पीजीआई के डॉक्टरों का धन्यवाद किया. बच्चे के पिता ने कहा कि "बच्चे को कभी सांस लेने में परेशानी, खांसी या कोई अन्य गंभीर तकलीफ नहीं हुई, इसलिए हमें कभी अंदाजा ही नहीं लगा कि उसने एक साल पहले खेलते समय पेंच निगल लिया."
'आसान नहीं था ऑपरेशन': पीजीआई के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर रमन बडेरा और उनकी टीम ने चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन कर बच्चे के फेफड़े से पेंच को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया. डॉक्टर रमन बडेरा के अनुसार "ये ऑपरेशन काफी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि पेंच लंबे समय से फेफड़े में फंसा हुआ था. हालांकि पेंच की वजह से फेफड़े को हल्का नुकसान जरूर हुआ, लेकिन समय रहते ऑपरेशन होने से बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है और अब उसकी हालत सामान्य है."
अभिभावकों को डॉक्टर्स की सलाह: ऑपरेशन के बाद परिजनों ने पीजीआई के डॉक्टरों और पूरी मेडिकल टीम का आभार व्यक्त किया. उनका कहना है कि डॉक्टरों ने उनके बच्चे को नया जीवनदान दिया है. वहीं डॉक्टर रमन बडेरा ने अभिभावकों से अपील की है कि "छोटे बच्चों पर हमेशा नजर रखें, क्योंकि खेलते-खेलते वो सिक्के, पेंच या अन्य छोटी वस्तुएं मुंह में डालकर निगल सकते हैं. ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि किसी भी बड़े हादसे से बचा जा सके."
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