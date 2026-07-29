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रोहतक में तीन साल के बच्चे के फेफड़े से निकला 2 सेंटीमीटर लंबा पेंच, पीजीआई के डॉक्टरों का कमाल

रोहतक: पीजीआई रोहतक के डॉक्टरों की टीम ने तीन साल के बच्चे के फेफड़े से दो सेंटीमीटर का पेंच निकाल कर सफल ऑपरेशन किया. डॉक्टर्स ने बताया कि ये पेंच बच्चे ने करीब एक साल पहले निगला था. वहीं परिजनों के मुताबिक पूरे साल बच्चे को कोई गंभीर तकलीफ नहीं हुई. इसलिए उन्हें इस बात का पता नहीं चला. ये राज तब खुला. जब बच्चे के पैर में फ्रैक्चर हुआ.

बच्चे के फेफड़े से निकला दो सेंटीमीटर लंबा पेंच: बच्चे के पिता प्रकाश सैनी ने बताया कि "हम नारनौल में रहते हैं. हमारा तीन साल का बच्चा सोते हुए बैड से गिर गया. जिसके बाद उसके पैर में फ्रैक्चर आ गया. इसके बाद हम बच्चे को नारनौल के प्राइवेट अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां अस्पताल ने फुल बॉडी एक्स-रे किया. एक्स-रे रिपोर्ट में पता चला कि बच्चे के फेफड़े में पेंच फंसा है. इसके बाद हम बच्चे को रोहतक पीजीआई लेकर आए."

रोहतक में तीन साल के बच्चे के फेफड़े से निकला 2 सेंटीमीटर लंबा पेंच (ETV Bharat)

रोहतक पीजीआई में डॉक्टरों ने किया सफल ऑपरेशन: रोहतक पीजीआई के डॉक्टरों की टीम ने सफल ऑपरेशन के बाद बच्चे के फेफड़े से पेंच निकाला. फिलहाल बच्चा स्वस्थ है. बच्चे के परिजनों ने भी रोहतक पीजीआई के डॉक्टरों का धन्यवाद किया. बच्चे के पिता ने कहा कि "बच्चे को कभी सांस लेने में परेशानी, खांसी या कोई अन्य गंभीर तकलीफ नहीं हुई, इसलिए हमें कभी अंदाजा ही नहीं लगा कि उसने एक साल पहले खेलते समय पेंच निगल लिया."