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महाराष्ट्र : स्कॉर्पियो 1000 फीट गहरी खाई में गिरी, 8 युवकों की मौत

महाराष्ट्र में एक हजार फीट गहरी खाई में स्कॉर्पियो के गिर जाने से आठ युवकों की मौत हो गई.

Eight youths died when a Scorpio fell into a 1000 feet deep ditch.
स्कॉर्पियो के 1000 फीट गहरी खाई में गिरने से आठ युवकों की मौत हो गई. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 25, 2026 at 1:24 PM IST

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सतारा (महाराष्ट्र) : महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक स्कॉर्पियो (एसयूवी) के 1000 फीट गहरी खाई में गिर जाने से आठ युवकों की मौत हो गई. हादसा पोलादपुर-महाबलेश्वर मार्ग पर अंबेनली घाट में रविवार देर रात हुआ.

पुलिस ने बताया कि हादसे का शिकार हुए लोग दापोली से सतारा जा रहे थे. वाहन सोमवार सुबह खाई में मिला. उन्होंने बताया कि पीड़ित दापोली के हर्णे से शनिवार रात करीब दो बजे एसयूवी में रवाना हुए थे और जब वे सतारा नहीं पहुंचे तो उनके परिजनों ने रविवार दोपहर में उनकी तलाश शुरू की और बाद में पुलिस से संपर्क किया.

Scorpio falls into ditch
खाई में गिरी स्कॉर्पियो (ETV Bharat)

जांच के दौरान पीड़ितों की अंतिम ‘लोकेशन’ पोलादपुर के पास एक मोबाइल टावर के जरिए पता चली. पुलिस को सोमवार सुबह अंबेनली घाट इलाके में तलाश के दौरान एसयूवी गहरी खाई में दिखाई दी. हालांकि कल रात से ही महाबलेश्वर ट्रेकर्स, प्रतापगढ़ सर्च एंड रेस्क्यू टीम और स्थानीय प्रशासन के नेतृत्व में राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है.

पुलिस को संदेह है कि चालक ने घाट इलाके में वाहन से नियंत्रण खो दिया जिसके कारण यह हादसा हुआ और एसयूवी खाई में जा गिरी.

मृतकों की पहचान महेश अनिल पवार, आदित्य अशोक सालुंखे, रितेश राजेंद्र लोखंडे, सुहास जितेंद्र लोखंडे, अंश समीर चव्हाण, उत्कर्ष आनंद शिंगटे, अनिल अभिमन्यु शिंगटे और नितिन किसान नायकोंडे के रूप में हुई है. मरने वाले युवक असगांव (कोरेगांव तालुका) के रहने वाले थे.

सभी युवक दापोली घूमने गए थे और वहां से लौटने के दौरान स्कॉर्पियो अंबेनली घाट में एक गहरी खाई में गिर गई. नतीजतन, गाड़ी पूरी तरह से कुचल गई. स्थानीय लोगों ने बताया कि कार में सवार सभी आठ युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. अंबेनली घाट पर खाई में गिरी कार (पंजीकरण संख्या एमएच 11 डीएन 2340) सतारा जिले के असगांव (तालुका कोरेगांव) की है.

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AMBENALI GHAT SCORPIO ACCIDENT
स्कॉर्पियो गहरी खाई में गिरी
अंबेनली घाट में हुआ हादसा
SCORPIO CAR FELL INTO A GORG
MAHARASHTRA ACCIDENT

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