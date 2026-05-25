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महाराष्ट्र : स्कॉर्पियो 1000 फीट गहरी खाई में गिरी, 8 युवकों की मौत

स्कॉर्पियो के 1000 फीट गहरी खाई में गिरने से आठ युवकों की मौत हो गई. ( ETV Bharat )