पहली बार, रेलवे ने काकीनाडा से महाराष्ट्र तक लकड़ी की लुगदी पहुंचाई
रेलवे को हर वैगन से 40 लाख रुपये का राजस्व मिलता है, लेकिन अनुमान है कि हर साल अतिरिक्त लोडिंग से 20 करोड़ रुपये मिलेंगे.
Published : September 20, 2026 at 5:32 PM IST
काकीनाडा (आंध्र प्रदेश): आंध्र प्रदेश के काकीनाडा पोर्ट से महाराष्ट्र के भिगवान तक पहली बार, शनिवार को ट्रेन से लकड़ी की लुगदी (Wood pulp) पहुंचाई गई. पहले इसे सड़क के रास्ते ले जाया जाता था.
रेलवे के इतिहास में इसे एक नया मील का पत्थर बताते हुए, दक्षिणी तट रेलवे (South Coast Railway) के अधिकारियों ने कहा कि 15 सालों से महाराष्ट्र में कागज बनाने वाली इंडस्ट्रीज तक सड़क के रास्ते लकड़ी की लुगदी को 1,061 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंचाया जा रहा है.
यह समझते हुए कि अगर शिपमेंट का तरीका रेल की तरफ मोड़ दिया जाए तो रेलवे को अतिरिक्त राजस्व मिल सकता है, अधिकारियों ने हाल ही में इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ इस पर चर्चा की.
एक वैगन में 45 से 50 टन लकड़ी की लुगदी लोड करने की क्षमता होती है, लेकिन रेलवे ने इसके लिए 65.1 टन चार्ज किया है, जिससे इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों को सड़क मार्ग चुनने पर मजबूर होना पड़ा है और इसे बोझ बताया है. इस समस्या को हल करने के लिए, जुलाई में रेलवे बोर्ड को लकड़ी की लुगदी (Wood pulp) के लिए एक सही रेटिंग प्रस्ताव भेजा गया था.
इसके आधार पर, लकड़ी की लुगदी (Wood pulp) को गुड्स टैरिफ क्लास-110 के तहत एक वस्तु के तौर पर शामिल किया गया और परिवहन शुल्क में काफी कमी की गई, जिससे इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने रेल ट्रांसपोर्ट का विकल्प चुना.
हर रैक से लगभग 40 लाख रुपये का राजस्व मिलता है, लेकिन अनुमान है कि हर साल 1.5 लाख टन लकड़ी की लुगदी (Wood pulp) की अतिरिक्त लोडिंग से 20 करोड़ रुपये मिलेंगे.
दक्षिण तट रेलवे के महाप्रबंधक संदीप माथुर, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन्स मैनेजर विनीत कुमार, प्रधान वाणिज्यिक प्रबंधक के संबाशिव राव और विजयवाड़ा डिविजनल रेलवे मैनेजर मोहित सोनकिया ने रेलवे अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की.
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