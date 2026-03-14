ETV Bharat / bharat

चेन्नई एयरपोर्ट पर TVK नेता विजय के सामान की हुई चेकिंग, अचानक बज गया अलार्म

चेन्नई: तमिलनाडु में चेन्नई एयरपोर्ट पर उस समय थोड़ी देर के लिए हंगामा हो गया जब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) के जवानों ने तमिलगा वेत्त्री कझगम (टीवीके) चीफ और एक्टर विजय के सामान की जांच की और उसमें एक कैंची मिली. विजय सीबीआई जांच के लिए दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में सवार होने आए थे.

टीवीके नेता विजय आज (14 मार्च) तय समय से एक दिन पहले दिल्ली के लिए रवाना हो गए. करूर में हुई घटना के बारे में कल होने वाली सीबीआई जांच का सामना करने के लिए वे दिल्ली जा रहे हैं. दिन में पहले, वह राजधानी के लिए अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे. उनके साथ पार्टी के सीनियर पदाधिकारी, जिनमें अधव अर्जुन और सीटीआर. निर्मल कुमार शामिल भी थे.

इस दौरान एयरपोर्ट पर विजय का बैग स्कैनर से गुजरा, तो एकाएक अलर्म बज गया. इससे अलर्ट होकर अधिकारियों ने विजय के बैग की जांच की. सीआईएसएफ को जांच के दौरान विजय के बैग से एक छोटी सी कैंची मिली.

विजय से उस चीज के बारे में पूछताछ करने पर पता चला कि कैंची उनकी मूंछें काटने के लिए थी. लेकिन, एविएशन सिक्योरिटी नियमों के मुताबिक, यात्रियों को एयरक्राफ्ट में चाकू या कैंची जैसी नुकीली चीजें ले जाने पर प्रतिबंध है. ऐसे में अधिकारियों ने उस चीज को जब्त कर लिया.

इसके बाद, सीआईएसएफ के लोगों ने विजय और उसके साथ आए छह अन्य लोगों को एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट से अपनी यात्रा जारी रखने की इजाजत दे दी. नतीजतन, उनकी फ्लाइट तय समय से 34 मिनट देरी से शाम 4:04 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुई.