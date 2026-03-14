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चेन्नई एयरपोर्ट पर TVK नेता विजय के सामान की हुई चेकिंग, अचानक बज गया अलार्म

चेन्नई एयरपोर्ट पर विजय का बैग जब स्कैनर से गुजरा तो एकाएक अलर्म बज गया. जांच के दौरान उनके बैग से कैंची मिली.

Scissor seized in TVK Leader Vijay's Bag at Chennai Airport
TVK नेता विजय (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 14, 2026 at 10:42 PM IST

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चेन्नई: तमिलनाडु में चेन्नई एयरपोर्ट पर उस समय थोड़ी देर के लिए हंगामा हो गया जब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) के जवानों ने तमिलगा वेत्त्री कझगम (टीवीके) चीफ और एक्टर विजय के सामान की जांच की और उसमें एक कैंची मिली. विजय सीबीआई जांच के लिए दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में सवार होने आए थे.

टीवीके नेता विजय आज (14 मार्च) तय समय से एक दिन पहले दिल्ली के लिए रवाना हो गए. करूर में हुई घटना के बारे में कल होने वाली सीबीआई जांच का सामना करने के लिए वे दिल्ली जा रहे हैं. दिन में पहले, वह राजधानी के लिए अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे. उनके साथ पार्टी के सीनियर पदाधिकारी, जिनमें अधव अर्जुन और सीटीआर. निर्मल कुमार शामिल भी थे.

इस दौरान एयरपोर्ट पर विजय का बैग स्कैनर से गुजरा, तो एकाएक अलर्म बज गया. इससे अलर्ट होकर अधिकारियों ने विजय के बैग की जांच की. सीआईएसएफ को जांच के दौरान विजय के बैग से एक छोटी सी कैंची मिली.

विजय से उस चीज के बारे में पूछताछ करने पर पता चला कि कैंची उनकी मूंछें काटने के लिए थी. लेकिन, एविएशन सिक्योरिटी नियमों के मुताबिक, यात्रियों को एयरक्राफ्ट में चाकू या कैंची जैसी नुकीली चीजें ले जाने पर प्रतिबंध है. ऐसे में अधिकारियों ने उस चीज को जब्त कर लिया.

इसके बाद, सीआईएसएफ के लोगों ने विजय और उसके साथ आए छह अन्य लोगों को एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट से अपनी यात्रा जारी रखने की इजाजत दे दी. नतीजतन, उनकी फ्लाइट तय समय से 34 मिनट देरी से शाम 4:04 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुई.

पिछले साल 27 सितंबर को, करूर के वेलुसामीपुरम में TVK नेता विजय की रैली में हुई भगदड़ में महिलाओं और बच्चों समेत 41 लोगों की जान चली गई थी. इस घटना की जांच अभी सीबीआई कर रही है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है. इस मामले के सिलसिले में, टीवीके के पदाधिकारी एजेंसी के सामने पेश हुए और सीबीआई द्वारा दिल्ली से जारी समन स्वीकार करते हुए अपनी सफाई दी.

विजय 12 जनवरी को और उसके बाद 19 जनवरी को फिर से दिल्ली में सीबीआई ऑफिस में खुद पेश हुए. बताया गया कि उन मौकों पर उन्होंने सीबीआई अधिकारियों के सवालों के सही जवाब दिए. इसके बाद, सीबीआई ने उन्हें 10 मार्च को तीसरे राउंड की पूछताछ के लिए एक बार फिर खुद पेश होने का समन जारी किया.

लेकिन, विजय के प्रतिनिधि ने पार्टी से जुड़े कामों में उनकी व्यस्तता का हवाला देते हुए समय बढ़ाने का आग्रह किया. उसके बाद सीबीआई ने उन्हें 15 मार्च को दिल्ली ऑफिस में खुद पेश होने का नया समन जारी किया.

ये भी पढ़ें: क्या CBI के दिल्ली बुलावे के बाद सुपरस्टार विजय ने बदल दिया अपना 'वैचारिक स्टैंड'? तमिलनाडु में चर्चाओं का बाजार गर्म

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