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धराली-हर्षिल में बन रही 'झील' भविष्य के लिए बन सकती है बड़ी चुनौती! वैज्ञानिकों ने किया आगाह

उत्तराखंड के धराली में आपदा मचा चुकी तबाही, हर्षिल में पेड़ों से भागीरथी नदी के बहाव में रुकावट के साथ झील को लेकर वैज्ञानिक चिंतित

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धराली-हर्षिल में बन रही 'झील' खतरे की घंटी! (फोटो सोर्स- Villagers of Harsil)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 5, 2026 at 8:14 PM IST

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देहरादून: उत्तरकाशी के हर्षिल क्षेत्र पर एक बार फिर बड़ा खतरा मंडराने लगा है. पिछले साल आई धराली आपदा की भयावह यादें अभी भी ताजा हैं. इसी बीच हर्षिल में भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ने और लगातार हो रहे कटाव से स्थानीय लोग दहशत में हैं. वहीं, बारिश की संभावना भी जताई गई है. जिसके चलते भागीरथी नदी का जलस्तर और ज्यादा बढ़ने की संभावना है. इतना ही नहीं हर्षिल में भागीरथी का प्रवाह बाधित होने के साथ ही झील बनने की बात भी कही जा रही है.

ऐसे में अगर ऐसे ही जलस्तर बढ़ता रहा, तो बड़ी चुनौती पेश कर सकता है. हालांकि, आपदा प्रबंधन विभाग का कहना है कि हर्षिल में झील बनने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन स्थानीय प्रशासन की ओर से हर्षिल-धराली क्षेत्र में सुरक्षात्मक कार्य किया जा रहा है. वहीं, वैज्ञानिक भी भविष्य में संभावित आपदा की चेतावनी से आगाह करते नजर आ रहे हैं.

धराली-हर्षिल में 'झील' भविष्य में बन सकती है बड़ी चुनौती (वीडियो- ETV Bharat)

धराली में मच चुकी है तबाही: बता दें कि उत्तराखंड में हर साल मानसून एक नई चुनौती बनकर सामने आती है. पिछले साल मानसून सीजन के दौरान 5 अगस्त को धराली में एक विनाशकारी फ्लैश फ्लड आया था. जिसके चलते काफी ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ था. हालांकि, यह मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है कि वर्तमान मानसून सीजन के शुरुआती दौर में ही हर्षिल धारली में झील जैसी स्थिति बनने लगी है, जो भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है.

वैज्ञानिक भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अगर इस पर अभी से विशेष ध्यान नहीं दिया गया, तो भविष्य में यह एक बड़ी तबाही ला सकती है. वर्तमान समय में सिंचाई विभाग और स्थानीय प्रशासन की ओर से हर्षिल थराली में बनी झील में सुरक्षात्मक कार्य किया जा रहे हैं. जबकि, ये काम मानसून से पहले किया जाता, तो शायद ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती.

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हर्षिल में भागीरथी नदी का जलस्तर (फोटो सोर्स- Villagers of Harsil)

उत्तराखंड में मानसून दे चुका दस्तक: उत्तराखंड में 30 जून को मानसून ने दस्तक दिया है और अभी कुछ दिनों की बारिश के चलते ही जहां एक ओर हर्षिल में झील बनने की बात सामने आई है, तो वहीं दूसरी ओर अभी पूरे ढाई महीने का मानसून रहने वाला है. ऐसे में समय रहते अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया या फिर कोई सुरक्षात्मक संबंधित कठोर कदम नहीं उठा गया, तो भविष्य में यह एक बड़ी चुनौती बन सकती है.

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पेड़ रोक रहे भागीरथी नदी का रास्ता (फोटो सोर्स- Villagers of Harsil)

हालांकि, मौसम विज्ञान केंद्र का मानना है कि इस साल सामान्य बारिश से कम लगभग 90 से 92 फीसदी बारिश की संभावना है, लेकिन मौसम वैज्ञानिक इस बात को भी कह रहे हैं कि सामान्य से कम बारिश तो होगी, लेकिन अत्यधिक बारिश या फिर अति तीव्र बारिश की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है. जबकि, प्रदेश में इतिहास रहा है, जब भी अत्यधिक बारिश या फिर अति तीव्र बारिश होती है, तो उसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं.

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हर्षिल में भागीरथी नदी (फोटो सोर्स- Villagers of Harsil)

वरिष्ठ भूवैज्ञानिक एमपीएस बिष्ट ने किया आगाह: वरिष्ठ भूवैज्ञानिक डॉ. एमपीएस बिष्ट का कहना है कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में जो नदियों की स्थिति हैं, उनमें से तमाम जगहों पर धराली जैसी ही स्थिति है. ऐसे में पहाड़ों से जो मलबा लेकर नदियों में आते हैं, वो एक फैन जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं. जिसे जलोढ़ पंख (Alluvial Fan) कहा जाता है.

नदियों के दोनों छोर पर बन रहे जलोढ़ पंख: अलकनंदा, भागीरथी, धौली, यमुना समेत अन्य नदियों के बाएं और दाएं छोर से आने वाला पानी अपने साथ काफी ज्यादा मलबा लेकर आता है. जिससे जलोढ़ पंख जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है. इन्हीं जगहों पर लोगों ने रहने के लिए अपनी जगह बना दी, लेकिन इसके नकारात्मक पहलुओं पर कभी ध्यान नहीं दिया गया. धराली में भी कुछ ऐसा ही है.

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वरिष्ठ भू वैज्ञानिक डॉ. एमपीएस बिष्ट का बयान (फोटो- ETV Bharat GFX)

भागीरथी में ग्लेशियर मलबे से बन रही झील जैसी स्थिति: भूवैज्ञानिक एमपीएस बिष्ट के मुताबिक, धराली जैसे जगहों के ऊपर ग्लेशियर का मलबा पड़ा हुआ है, वो नीचे भी आ सकता है. ऐसे में अगर उस क्षेत्र में तेज बारिश होती है, तो मलबा नीचे आने लग जाएगा. जो भागीरथी में जमा होगा और एक बड़ा स्ट्रक्चर बना देगा. यही वजह है कि भागीरथी में झील बनकर पानी जमा होने की आशंका काफी ज्यादा है.

"शासन को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जितने भी इस तरह के झील बने हुए हैं, जहां पर दाएं बाएं से आने वाली छोटी नदियां बड़ी नदियों से मिलती हैं, उन पर विशेष निगरानी करने की जरूरत है. इसके साथ ही धराली क्षेत्र को पूरी तरह से साफ कर देना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाया है. ऐसे में स्वाभाविक है कि जब उसे क्षेत्र में मलबा बढ़ेगा, तो वहां पर झील बनेगी."- डॉ. एमपीएस बिष्ट, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक

भविष्य में किसी आपदा से नहीं किया जा सकता इनकार: भूवैज्ञानिक एमपीएस बिष्ट ने कहा कि साल 1750 से 1800 के बीच झाला में जो 14 किलोमीटर की झील बनी थी, उसमें तीन गांव समाहित हो गए थे. ऐसी आपदा भविष्य में आने से कोई रोक नहीं सकता है. ऐसे में उनका अनुभव बताता है कि ऐसी जगह को चिन्हित करके इन्हें हाई अलर्ट पर रखना चाहिए. इन क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखनी चाहिए. ताकि, यहां पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य न हो. धराली में जलस्तर बढ़ रहा है, जो कि एक खतरे की निशानी है. लिहाजा, काफी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है.

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हर्षिल में ऊफान पर भागीरथी नदी (फोटो सोर्स- Villagers of Harsil)

क्या बोले आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन? उत्तराखंड के हर्षिल और धराली में झील बनने के सवाल पर आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने अहम जानकारी दी. उन्होंने किसी हर्षिल में किसी झील के बनने से इनकार किया है, लेकिन उनका कहना है कि,

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आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन का बयान (फोटो- ETV Bharat GFX)

उत्तराखंड में कैसी रहेगी मानसून की स्थिति? वहीं, उत्तराखंड में इस मानसून सीजन के दौरान बारिश के पूर्वानुमान के सवाल पर उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सीएस तोमर ने कहा कि राज्य में इस साल मानसून के सामान्य से थोड़ा कम रहने की संभावना है. यानी इस साल बारिश सामान्य से लगभग 90 से 92 फीसदी तक रह सकती है, लेकिन भारी बारिश, बहुत भारी बारिश या अति तीव्र बारिश की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है. ऐसे में नदियों के जलस्तर बढ़ने की भी संभावना है.

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