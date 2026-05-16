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पीएम मोदी की अपील को वैज्ञानिकों का समर्थन, कहा आर्थिकी के साथ हिमालय को मिलेगी संजीवनी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट में युद्ध और तनाव के दुनिया पर पड़ रहे असर को देखते हुए देशवासियों से 7 अपील की हैं

PM MODI SEVEN APPEALS
पीएम मोदी की अपील से वैज्ञानिक सहमत (ETV Bharat Graphics)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 16, 2026 at 11:27 AM IST

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देहरादून: पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच गैस समेत ऊर्जा ईधनों की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रही है. साथ ही क्रूड ऑयल के दामों में बेतहाशा बढ़ोत्तरी होने की वजह से देश की आर्थिकी पर भी असर पड़ रहा है. इसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ऊर्जा संसाधनों का कम से कम इस्तेमाल करने की अपील की है. जिससे देश की आर्थिकी मजबूत होने के साथ ही ये पहल हिमालय के लिए संजीवनी साबित होगी. क्योंकि कोविड काल के दौरान जब लॉकडाउन लगा था, उस दौरान हिमालय पूरी तरह से स्वस्थ हो गया था. यही वजह है कि वैज्ञानिक भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पीएम मोदी की अपील का जनता को पालन करना चाहिए. ऐसे करना हिमालय के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा.

मिडिल ईस्ट तनाव का पेट्रोलियम पदार्थों और व्यापार पर असर: देश दुनिया में ईंधन की सप्लाई प्रभावित है, जिसके चलते वैश्विक स्तर पर क्रूड ऑयल के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं. इसके चलते भारत पर भी अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ रहा है. यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वह ऊर्जा संसाधनों का सीमित इस्तेमाल करें. साथ ही अगले एक साल तक गोल्ड न खरीदें. दरअसल गैस और ईंधन के साथ ही गोल्ड को इंपोर्ट करना पड़ता है. इसके लिए भारत सरकार को डॉलर खर्च करने पड़ते हैं. ऐसे में अगर ऊर्जा संसाधनों का सीमित इस्तेमाल होगा और गोल्ड की खरीदारी कम होगी, तो फिर इसका इंपोर्ट भी कम होगा. इससे देश का डॉलर अधिक खर्च नहीं होगा और भारतीय रुपया भी मजबूत रहेगा.

पीएम मोदी की नो गोल्ड, सेव एनर्जी को वैज्ञानिकों का समर्थन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से जो अपील की है, उसका असर सिर्फ देश की आर्थिकी पर नहीं पड़ेगा, बल्कि ऊर्जा संसाधनों के कम इस्तेमाल से पर्यावरण और हिमालय पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. दरअसल, अत्यधिक वाहनों का उपयोग और ऊर्जा संसाधनों के इस्तेमाल की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. यही वजह है कि अगर ऊर्जा संसाधनों का सीमित इस्तेमाल किया जाता है, तो ग्लोबल वॉर्मिंग को रोकने में काफी फायदेमंद साबित होगी. खासकर पर्यावरण और हिमालई क्षेत्रों पर इसका काफी सकारात्मक प्रभाव देखने का मिलेगा. इसका एक जीत जागता उदाहरण कोरोना काल के दौरान लगा लॉकडाउन है.

पीएम मोदी की अपील मानी तो पर्यावरण को मिलेगा नया जीवन: वैश्विक महामारी कोरोना काल के दौरान, भारत सरकार ने जनता को सुरक्षित रखने के लिए चरणबद्ध तरीके से देश भर में लॉकडाउन लागू कर दिया था. हालांकि, उस दौरान शुरुआती दौर में आम जनता को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा. लेकिन देश भर में लागू लॉकडाउन का हिमालय और पर्यावरण पर काफी अधिक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला था. लॉकडाउन के दौरान न सिर्फ देश भर में पॉल्यूशन का असर घट गया था, बल्कि क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या से भी लोगों को कुछ समय के लिए निजात मिली थी. खास बात यह रही कि गंगा, हरिद्वार तक पूरी तरह से साफ हो गई थी. पर्वतीय क्षेत्रों में नए पौधों के उगने और वन्य जीवों के भ्रमण की गतिविधियां भी बढ़ गई थी. इसी वजह से माना जा रहा है कि अगर देश की जनता पीएम मोदी की अपील को मानती है, तो ये हिमालय के लिए संजीवनी साबित होगी.

ईंधन कम इस्तेमाल होगा तो कम होगा पॉल्यूशन: ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के निदेशक डॉ विनीत कुमार गहलोत ने कहा कि-

कोरोना काल के दौरान जब लॉकडाउन चल रहा था, उस दौरान पॉल्यूशन लेवल बहुत नीचे आ गया था. इसके साथ ही पेड़ पौधों की ग्रोथ और वन्यजीवों का विचरण बढ़ गया था. ऐसे में अगर ईंधन का कम इस्तेमाल होता है, तो उसका सीधा सकारात्मक असर पॉल्यूशन और हिमालय पर पड़ेगा.
-डॉक्टर विनीत कुमार गहलोत, निदेशक, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी-

डॉक्टर गहलोत ने साथ ही कहा कि ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं, जिसकी मुख्य वजह क्लाइमेट चेंज है. क्लाइमेट चेंज का रिलेशन पॉल्यूशन लेवल से है. कार्बन एमिशन अधिक होने की वजह से तापमान लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में ये पहल इस लिहाज से भी बेहतर साबित हो सकती है कि जब हम ग्लोबल टेंपरेचर को औसत 15 डिग्री सेल्सियस पर बरकरार रखना चाहते हों.

पीएम की अपील मानेंगे तो आर्थिक रूप से भी होंगे स्ट्रॉंग: वाडिया इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ ग्लेशियोलॉजिस्ट डॉ मनीष मेहता ने कहा कि-

कोविड काल के दौरान लॉकडाउन लगने की वजह से एनवायरमेंट में काफी अधिक सुधार हुआ था. ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा संसाधनों के कम इस्तेमाल करने की जो अपील की है, उससे दो महत्वपूर्ण फायदे होंगे. पहला पर्यावरण अपने आप को इस दौरान रिकवर कर सकेगा और दूसरा आर्थिक रूप से भी स्ट्रांग हो सकते हैं.
-डॉ मनीष मेहता, वरिष्ठ ग्लेशियोलॉजिस्ट, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी-

डॉक्टर मेहता ने कहा कि यही नहीं, ग्लेशियर पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा साथ ही बर्फबारी और बारिश पैटर्न में जो असमानता देखी जा रही है, उस पर भी एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील एक दूरगामी सोच भी हो सकती है.

कम ईंधन के इस्तेमाल से नुकसानदायक गैसेस से मिलेगी निजात: वाडिया के एक अन्य वैज्ञानिक डॉ पंकज चौहान ने कहा कि-

जितना कम ईंधन का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही कम पॉल्यूशन होगा. इसका सीधा उदाहरण देहरादून और दिल्ली शहर की एयर क्वालिटी को कंपेयर करके जाना जा सकता है. ऐसे में वाहनों से निकलने वाले हार्मफुल गैसेस और पोल्यूटेंट मटेरियल, एयर क्वालिटी को खराब करने के साथ ही ग्लेशियर को पिघलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है. कम ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये पहल पर्यावरण में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी.
-डॉ पंकज चौहान, वैज्ञानिक, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी-

डॉ चौहान ने कहा कि आज के इस दौर में पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मुहिम चलाने की जरूरत है.

डॉ. स्वप्नमिता सी. वैदेश्वरन ने किया पीएम मोदी की अपील का स्वागत: वाडिया की एक और वैज्ञानिक डॉ. स्वप्नमिता सी. वैदेश्वरन ने कहा कि-

मैं पीएम मोदी की अपील का स्वागत करती हूं. क्योंकि देहरादून में ट्रैफिक की स्थिति काफी खराब है. ऐसे में अगर साझेदारी परिवहन को अपनाया जाए, तो इससे ट्रैफिक कंट्रोल हो सकता है. इसके साथ ही क्लाइमेट चेंज की वजह से कभी गर्म, कभी ठंड हो रही है. हिमालय के पर्यावरण को लेकर हम सभी चिंतित हैं. ऐसे में इस तरह की पहल काफी अधिक हेल्प करेंगी.
-डॉ. स्वप्नमिता सी. वैदेश्वरन, वैज्ञानिक, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी-

पीएम मोदी ने की हैं 7 अपील: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट में हुए युद्ध और लगातार तनाव के दुनिया पर पड़ रहे असर को देखते हुए देशवासियों से 7 अपील की हैं. उनका मानना है कि वैश्विक तनाव और आर्थिक चुनौतियों के दौरान देश को मजबूत बनाने के लिए नागरिक अगर ये 7 प्रमुख अपीलें मानते हैं तो हम सुरक्षित रह सकते हैं. ये 7 अपीलें इस प्रकार हैं...

पीएम मोदी की देशवासियों से अपील

  1. र्क फ्रॉम होम अपनाएं: पीएम मोदी ने कहा कि जहां तक संभव हो, घर से काम यानी Work from home करें. इससे ईंधन की खपत और यातायात का दबाव कम होगा
  2. सोने की खरीदारी से बचें: पीएम मोदी ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए कम से कम एक साल तक गैर-जरूरी सोना खरीदने से बचें.
  3. ईंधन का सीमित उपयोग करें: पीएम मोदी ने ये भी कहा कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें. निजी वाहनों के बजाय मेट्रो, सार्वजनिक परिवहन और कार-पूलिंग का इस्तेमाल करें.
  4. खाने का तेल बचाएं: रसोई में कुकिंग ऑयल की अनावश्यक खपत को कम करें.
  5. प्राकृतिक खेती अपनाएं: किसानों से अपील की है कि वे रासायनिक खादों पर निर्भरता कम करके प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ें.
  6. स्वदेशी उत्पादों का प्रयोग करें: विदेशी ब्रांड्स के उपयोग को कम करें और 'स्वदेशी' यानी भारत में निर्मित चीजों को अपनाएं.
  7. विदेश यात्राएं टालें: देश की विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए कम से कम एक साल तक गैर-जरूरी विदेश यात्राओं को टाल दें.

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