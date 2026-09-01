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नेपाल आपदा से सबक: ग्लेशियर झील समेत 3 स्थानों पर लगेंगे अर्ली वार्निंग सिस्टम, अध्ययन से बेसलाइन डाटा होगा तैयार

अध्ययन के जरिए बेसलाइन डाटा किया जाएगा तैयार: उत्तरकाशी जिले में स्थित केदारताल और चमोली जिले स्थित सरस्वती ताल का अध्ययन करने के लिए अध्ययन टीम 8 सितंबर को रवाना हो रही है. यह टीम इन झीलों के पास जाकर उसका सर्वे करेगी. साथ ही एक बेसलाइन डाटा तैयार करेगी कि आखिर वर्तमान समय में झीलों की स्थिति क्या है. झील के आसपास कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट लगाए जाने की जरूरत है.

ग्लेशियर झीलों समेत तीन स्थानों पर लगाने होंगे अर्ली वार्निंग सिस्टम: उत्तराखंड में सैकड़ों की संख्या में ग्लेशियर झीलें मौजूद हैं. इनमें से 426 ग्लेशियर झील ऐसी हैं, जिनका आकार 1000 वर्ग मीटर से बड़ा है. लेकिन वर्तमान समय में 13 ग्लेशियर लेक ऐसी हैं, जो अति संवेदनशील और संवेदनशील की श्रेणी में हैं. इनमें से चार झीलों का अध्ययन आपदा प्रबंधन विभाग करवा चुका है, जहां पर इंस्ट्रूमेंट लगाए जाने हैं. दो झीलों का अध्ययन करने के लिए टीम 8 सितंबर को रवाना हो रही है. वसुंधरा ताल पर इंस्ट्रूमेंट लगाए जाने के लिए सीबीआरआई (Central Building Research Institute) ने अपनी सहमति भी व्यक्त कर दी है. ऐसे में संभावना बताई जा रही है कि जल्द ही सीबीआरआई की टीम वसुंधरा ताल पर इंस्ट्रूमेंट लगाने की प्रक्रिया शुरू कर देगी.

देहरादून (उत्तराखंड): नेपाल में आई भीषण आपदा के बाद अब उत्तराखंड सरकार भी ग्लेशियर और ग्लेशियर झीलों को लेकर पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है. ताकि भविष्य की संभावित आपदा के खतरों से बचा जा सके. ऐसे में उत्तराखंड सरकार प्रदेश में मौजूद अति संवेदनशील और संवेदनशील जिलों का सर्वे करा कर वहां पर इंस्ट्रूमेंट लगाए जाने पर जोर दे रही है, ताकि भविष्य में अगर झील टूटती हैं या फिर उनमें कुछ गतिविधि होती है, तो उस दौरान उससे प्रभावित होने वाले लोगों को अलर्ट किया जा सके. वैज्ञानिक झील ही नहीं बल्कि झील समेत तीन स्थानों पर इंस्ट्रूमेंट लगाए जाने पर जोर दे रहे हैं. ताकि किसी भी आपदा के दौरान बेहतर और सटीक जानकारी मिल सके. आखिर क्या है इसके पीछे की वजह? पेश है एक रिपोर्ट.

इसके अलावा सूटेबल जगह भी चिन्हित की जाएगी कि किस जगह पर इंस्ट्रूमेंट लगाया जाए ताकि इंस्ट्रूमेंट सुरक्षित भी रहे और सूचना भी मिलती रहे. मुख्य रूप से इंस्ट्रूमेंट में अर्ली वार्निंग सिस्टम इनस्टॉल किया जाना है, जिससे भविष्य में अगर ये झील टूटती है या फिर झील का जलस्तर बढ़ता है, तो उस दौरान सरकार को इसकी जानकारी हो सके, ताकि इससे इफेक्ट होने वाले क्षेत्रों में रह रहे लोगों को सुरक्षित बचाया जा सके.

ग्लेशियर झील क्षेत्र में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगेंगे (Etv Bharat)

वैज्ञानिक इस बात पर दे रहे हैं जोर: भले ही आपदा प्रबंधन विभाग फिलहाल झील के आसपास अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए जाने पर जोर दे रहा हो, लेकिन वैज्ञानिक इस बात को मान रहे हैं कि सिर्फ झील के आसपास ही अर्ली मॉर्निंग सिस्टम लगाना काफी नहीं है. क्योंकि यह भी संभावना है कि झील के आसपास एक बड़ी आपदा जैसी स्थिति न बन रही हो और झील से निकलने वाला पानी आगे जाकर एक बड़ी आपदा का रूप ले ले उसकी जानकारी नहीं मिल पाएगी.

ग्लेशियर झील का अध्ययन करते वाडिया से साइंटिस्ट (Courtesy- Wadia Institute)

लिहाजा झील के समीप इंस्ट्रूमेंट लगाने के साथ ही संभावित नुकसान होने वाले क्षेत्र में इंस्ट्रूमेंट लगाने और इन दोनों के बीच में भी एक इंस्ट्रूमेंट लगाए जाने की जरूरत है. ताकि भविष्य में अगर झील टूटने से कोई आपदा जैसी स्थिति बनती है, तो उसकी पूरी सटीक जानकारी और वार्निंग समय पर मिल पाएगी.

ग्लेशियर झीलों की मॉनिटरिंग जरूरी हो गई है (Photo Source- Uttarakhand Administration)

इन तालों का अध्ययन करने जाएंगे वैज्ञानिक: वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के निदेशक डॉ विनीत कुमार गहलोत ने कहा कि-

उत्तराखंड की दो ग्लेशियर झीलों केदारताल और सरस्वती ताल का सर्वे करने के लिए वाडिया इंस्टीट्यूट के तीन वैज्ञानिकों के साथ ही अन्य संस्थानों के वैज्ञानिक जाएंगे. वाडिया के अलावा, बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान लखनऊ, एनआईएच, सीबीआरआई, केंद्रीय जल आयोग और सी-डैक के वैज्ञानिक शामिल हैं, जो दो झीलों का अध्ययन करेंगे. अध्ययन का मुख्य बिंदु यही होगा कि उन झीलों की क्या स्थिति है. झील के आसपास कहां पर इंस्ट्रूमेंट और कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगाया जा सकता है, इसका सर्वे होगा.

-डॉ विनीत कुमार गहलोत, निदेशक, वाडिया इंस्टीट्यूट-

इस बात के लिए रहना होगा तैयार: डॉ विनीत ने कहा कि जहां से आपदा आने की आशंका है, सिर्फ वहां का अध्ययन करना और अलर्ट वार्मिंग सिस्टम लगाना जरूरी नहीं होता है. बल्कि अर्ली वार्निंग सिस्टम कई जगह पर लगाने की जरूरत होती है. यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम झील के पास लगाने के साथ ही टारगेट यानी झील के फटने से जहां नुकसान होने की आशंका है, उस क्षेत्र में भी अर्ली मॉर्निंग सिस्टम लगाने की जरूरत है.

उत्तराखंड में अनेक ग्लेशियर झील हैं (Photo Source-Wadia Institute of Himalayan Geology)

संवेदनशील क्षेत्र के बीच में भी अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने की जरूरत: साथ ही झील और संवेदनशील क्षेत्र के बीच में भी एक अर्ली मॉर्निंग सिस्टम लगाने की आवश्यकता है. क्योंकि ऐसी भी संभावना है कि झील के पास हुई घटना उतनी बड़ी ना हो, लेकिन बीच में आते-आते आपदा का स्वरूप काफी अधिक बड़ा हो जाए. इसको ध्यान में रखते हुए भी झील और संवेदनशील क्षेत्र के बीच में भी अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने की जरूरत है.

ग्लेशियर झील खतरा बन सकती हैं (Etv Bharat)

अध्ययन के जरिए बेसलाइन डाटा तैयार होगा: डॉ गलहोत ने साथ ही कहा कि वर्तमान समय में जो झीलों के अध्ययन के लिए टीम जा रही है, वो भविष्य में इन झीलों के आसपास इंस्ट्रूमेंट लगाए जाने की तैयारी से संबंधित है. सिर्फ इंस्ट्रूमेंट लगाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि यह भी देखना जरूरी है कि इंस्ट्रूमेंट को ऐसे सुरक्षित स्थान पर लगाया जाए, ताकि अगर आपदा जैसे हालात बनते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट को नुकसान ना हो बल्कि उससे जानकारी तत्काल प्रभाव से मिल सके. इसके अलावा किस झील पर कौन से और कितने इंस्ट्रूमेंट लगाए जाने हैं, इसका भी अध्ययन किया जाएगा. कुल मिलाकर इस अध्ययन के जरिए बेसलाइन डाटा तैयार किया जाएगा.

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