अब -10 डिग्री की ठंड में भी सुरक्षित रहेंगी मधुमक्खियां, वैज्ञानिकों ने खोजा अनूठा तरीका

CSIR-भारतीय समेकित औषध संस्थान (IIIM), श्रीनगर के वैज्ञानिकों ने एक शोध-आधारित तकनीकी समाधान पेश किया है. 'CSIR फ्लोरीकल्चर मिशन' के तहत शुरू की गई इस पहल में खास छत और 'पैसिव थर्मल इंसुलेशन' (ताप रोधी परत) का उपयोग किया गया है. यह तकनीक मधुमक्खियों के प्राकृतिक हीटिंग सिस्टम को बनाए रखते हुए बक्से के भीतर गर्मी को बाहर निकलने से रोकती है और तापमान को संतुलित रखती है.

कश्मीर के वैज्ञानिकों ने एक नया 'विंटर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल' (सर्दियों के प्रबंधन का तरीका) विकसित किया है, जो घाटी में मधुमक्खी पालन की तस्वीर बदल सकता है. इसकी मदद से मधुमक्खियों की कॉलोनियां पहली बार शून्य से नीचे के तापमान में भी सुरक्षित रह सकेंगी.

पुलवामा: कश्मीर की कड़ाके की ठंड में, जब तापमान अक्सर -10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है और चार-पांच महीनों तक फूलों की भारी कमी रहती है, तब मधुमक्खी पालन का व्यवसाय काफी प्रभावित होता है. नुकसान से बचने के लिए, मधुमक्खी पालक पारंपरिक रूप से बक्सों (hives) को गर्म इलाकों में ले जाते हैं, जो काफी महंगा और जोखिम भरा काम है, साथ ही इससे मधुमक्खियों पर भी भारी दबाव पड़ता है.

CSIR-IIIM के मुख्य वैज्ञानिक शाहिद रसूल ने कहा, "यह पहल एक ऐसे प्रोटोकॉल (नियम) के तहत काम करती है जो मधुमक्खियों पर ऊर्जा के दबाव को कम करता है, उनके शहद की खपत को घटाता है और कॉलोनियों के जीवित रहने की दर में काफी सुधार करता है. इससे सर्दियों में होने वाला पलायन अब रूक जाएगा."

उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक अध्ययन स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि सर्दियों में जीवित रहने के लिए छत्ते के अंदर का तापमान नियंत्रित रखना बेहद जरूरी है. वैज्ञानिक ने कहा, "इसलिए, हमारा मुख्य ध्यान तापमान के पहलू पर है. हम शोध कर रहे हैं ताकि कठिन परिस्थितियों में भी उनका जीवित रहना आसान हो सके."

उनके अनुसार, वैज्ञानिक शीतकालीन प्रबंधन (winter management) से मधुमक्खियों की मृत्यु दर में 30 से 50 प्रतिशत तक की कमी लाई जा सकती है. इसके परिणामस्वरूप, शुरुआती वसंत के दौरान परागण के लिए मजबूत मधुमक्खी कॉलोनियां उपलब्ध होंगी. उन्होंने आगे कहा कि यह सेब, बादाम, चेरी और नाशपाती जैसी बागवानी फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां समय पर परागण सीधे तौर पर पैदावार और गुणवत्ता को प्रभावित करता है.

फिलहाल, CSIR-IIIM फील्ड ट्रायल के माध्यम से इस नए 'विंटर प्रोटोकॉल' की पुष्टि कर रहा है. वे सटीक वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके कॉलोनी की मजबूती, बच्चों के स्वास्थ्य और सर्दियों के बाद के प्रदर्शन जैसे सभी मानकों का बारीकी से मूल्यांकन कर रहे हैं. वैज्ञानिक शाहिद ने कहा, "यह पहल एक लचीली, आत्मनिर्भर मधुमक्खी पालन प्रणाली बनाने और कश्मीर की ग्रामीण जैव-अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है."

CSIR-IIIM की यह पहल कई मधुमक्खी पालकों के लिए आशा की किरण लेकर आई है. एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाली हिबा एजाज ने कहा कि पलायन से बचने से लागत कम होगी और मधुमक्खी पालन अधिक टिकाऊ बनेगा. उन्होंने कहा, "अब हम अपनी खेती के विस्तार के बारे में सोचेंगे और अपने शहद की मार्केटिंग पर ध्यान केंद्रित करेंगे."

एक अन्य प्रतिभागी अब्रू जान ने कहा कि वसंत ऋतु में मधुमक्खियों की मजबूत कॉलोनियां मिलने से मधुमक्खी पालन फिर से आजीविका का एक विश्वसनीय विकल्प बन सकता है. उन्होंने कहा, "शहद उत्पादन और फसलों के परागण में सुधार से इस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा. इसलिए, हमें उम्मीद है कि इस प्रोटोकॉल को सभी लोग लागू करेंगे."

