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उत्तराखंड में वेटलैंड्स पर बड़ी स्टडी, दून घाटी में ग्लोबल वैल्यूज से अधिक मिली मीथेन और Co2 की मात्रा

देहरादून वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने दून घाटी के वेटलैंड्स पर बड़ा अध्ययन किया है. रिपोर्ट- रोहित कुमार सोनी

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 11, 2026 at 5:14 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड की दून घाटी में स्थित सात आर्द्रभूमियां (वेटलैंड्स) सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य का हिस्सा नहीं, बल्कि ग्रीनहाउस गैसों का एक अहम स्रोत भी हैं. दरअसल, दून घाटी में मौजूद वेटलैंड्स पर किए गए अध्ययन ने साफ किया है कि ये वेटलैंड्स मौसम और जल-स्थिति के बदलने के साथ तेजी से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को भी बदल रहे हैं.

वाडिया की एक नई स्टडी के अनुसार, 221.29 हेक्टेयर में फैले इन सभी वेटलैंड्स सालाना करीब 0.01954 मिलियन टन CO2-समकक्ष गैसें उत्सर्जित करती है, जिसमें से मीथेन का योगदान 62 फीसदी और कार्बन डाइऑक्साइड का 38 फीसदी है. आखिर क्या है ये अध्ययन, आखिर क्यों बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का हो रहा है उत्सर्जन? पढ़िए ईटीवी भारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट.

Doon Valley Wetlands
दून घाटी की वेटलैंड्स में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें (PHOTO-ETV Bharat)

देहरादून की दून घाटी में स्थित आर्द्रभूमियां (Wetlands) अब सिर्फ प्राकृतिक जलस्रोत या जैव विविधता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ ही ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन भी कर रही हैं. इन ग्रीन हाउस गैसों में से मीथेन का जलवायु पर असर कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक है. अध्ययन में पता चला है कि इन आर्द्रभूमियों का पर्यावरणीय व्यवहार मौसम, नमी, तापमान और ऑक्सीजन की उपलब्धता से भी जुड़ा हुआ है. वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिक डॉ. समीर तिवारी और पीएचडी स्टूडेंट आयुषी बैसवार की अध्ययन रिपोर्ट 'एंथ्रोपोगेनिक एंड क्लाइमेटिक ड्राइवर्स ऑफ हाइड्रो इनवायर मेंटल चेंज इन अर्बन फ्रेश वाटर वेटलैंड्स ऑफ दून वैली उत्तराखंड' (Anthropogenic and climatic drivers of hydro environmental change in urban freshwater wetlands of Doon Valley Uttarakhand) में हाल ही में साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित हुई है.

Doon Valley Wetlands
वेटलैंड के पानी में डिजॉल्वड ऑक्सीजन (Dissolved Oxygen) का असर अलग (PHOTO-ETV Bharat)

अध्ययन में क्या: वाडिया के वैज्ञानिक डॉ. समीर तिवारी और पीएचडी स्टूडेंट आयुषी बैसवार ने दून घाटी में मौजूद सात वेटलैंड्स डाकपत्थर, आसन सेंट्रल, आसन लेफ्ट, आसन राइट, आसन रामसर साइट, नकरौंदा और मनु स्वैम्प (manu swamp) से निकलने वाले ग्रीन हाउस गैसों का अध्ययन किया है. दून घाटी में मौजूद ये सातों वेटलैंड्स कुल 221.29 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है. अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार,

डाकपत्थर वेटलैंड 70 हेक्टेयर, आसन सेंट्रल वेटलैंड 108 हेक्टेयर, आसन लेफ्ट वेटलैंड 5 हेक्टेयर, आसन राइट वेटलैंड 3 हेक्टेयर, आसन रामसर साइट वेटलैंड 5 हेक्टेयर, नकरौंदा वेटलैंड 0.29 हेक्टेयर और मनु स्वैम्प वेटलैंड 30 हेक्टेयर में फैला हुआ है.

इन मानकों को भी मापा गया: इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने साल 2022 की सर्दी और गर्मी के मौसम में इन वेटलैंड्स से निकलने वाली ग्रीनहाउस गैसों की माप और उनके पीछे काम करने वाले पर्यावरणीय कारणों को समझने की कोशिश की है. अध्ययन में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प की सांद्रता (concentration of water vapor) के साथ-साथ मिट्टी की नमी, मिट्टी का तापमान, पीएच, डिजॉल्वड ऑक्सीजन (dissolved oxygen) और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी (electrical conductivity) जैसे मानकों को भी मापा है. जिससे पता चला है कि किन परिस्थितियों में गैसों का उत्सर्जन बढ़ता या घटता है.

Doon Valley Wetlands
दून घाटी में मौजूद सात वेटलैंड्स हुआ अध्ययन (PHOTO-ETV Bharat)

किस वेटलैंड में मीथेन गैस का कितना उत्सर्जन: दून घाटी के सभी वेटलैंड्स में जगह-जगह और मौसम के अनुसार, मीथेन गैस उत्सर्जन में काफी अंतर दिखाई दिया. सर्दियों में मीथेन उत्सर्जन करीब 0.03 से 185.83 नैनो- मोल/वर्गमीटर/ सेकंड तक पाया गया. सबसे कम मीथेन गैस का उत्सर्जन डाकपत्थर में 0.03 नैनो- मोल/ वर्गमीटर/ सेकंड पाया गया, जबकि सबसे ज्यादा आसन लेफ्ट वेटलैंड से 185.83 नैनो- मोल/ वर्गमीटर/ सेकंड मीथेन गैस उत्सर्जन पाया गया. लेकिन गर्मियों के दौरान मीथेन गैस उत्सर्जन काफी अधिक बढ़ गया. गर्मियों के दौरान मीथेन उत्सर्जन करीब 0.82 से 508.29 नैनो- मोल/ वर्गमीटर/ सेकंड तक पाया गया. सबसे कम मीथेन गैस का उत्सर्जन डाकपत्थर में 0.82 नैनो- मोल/ वर्गमीटर/ सेकंड पाया गया. जबकि सबसे ज्यादा आसन सेंट्रल वेटलैंड से 508.29 नैनो- मोल/ वर्गमीटर/ सेकंड मीथेन गैस उत्सर्जन पाया गया.

अध्ययन में क्या आया सामने: कुल मिलाकर अध्ययन में पाया कि, कुछ वेटलैंड में पानी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी (electrical conductivity) और मीथेन गैस की मात्रा साथ-साथ बढ़ती है. गर्मियों के दौरान नकरौंदा (816 माइक्रो-सीमेंस प्रति सेंटीमीटर), आसन लेफ्ट (325 माइक्रो-सीमेंस प्रति सेंटीमीटर) और आसन सेंट्रल (173.5 माइक्रो-सीमेंस प्रति सेंटीमीटर) वेटलैंड्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अधिक मिला और इन्हीं वेटलैंड में मीथेन गैस का उत्सर्जन भी अधिक था. जबकि वेटलैंड के पानी में डिजॉल्वड ऑक्सीजन (Dissolved Oxygen) का असर अलग देखा गया. जिन वेटलैंड्स में पानी में ऑक्सीजन बहुत कम थी, वहां मीथेन गैस का उत्सर्जन काफी अधिक था. जबकि जिन वेटलैंड्स के पानी में ऑक्सीजन अधिक थी, वहां मीथेन कम मिला. यानी ऑक्सीजन की कमी मीथेन बनाने वाले जीवों के लिए अनुकूल है और इसलिए मीथेन गैस अधिक बनता है.

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मीथेन का योगदान 62 फीसदी और कार्बन डाइऑक्साइड का 38 फीसदी (PHOTO-ETV Bharat)

ये जानना भी जरूरी: अध्ययन में निष्कर्ष निकला कि दून घाटी में मौजूद सातों वेटलैंड्स में से आसन सेंट्रल वेटलैंड मीथेन गैस उत्सर्जन का सबसे बड़ा श्रोत है. क्योंकि सर्दियों और गर्मियों के दौरान आसन सेंट्रल वेटलैंड से सबसे अधिक 605.78 नैनो- मोल/ वर्गमीटर/ सेकंड मीथेन गैस का उत्सर्जन हो रहा है. जबकि आसन लेफ्ट वेटलैंड से 517.45, आसन राइट वेटलैंड से 316.38, मनु स्वैम्प (manu swamp) वेटलैंड से 320.73 और नकरौंदा वेटलैंड से 110.79 नैनो- मोल/ वर्गमीटर/ सेकंड मीथेन गैस का उत्सर्जन हो रहा है. इन सात वेटलैंडों के कुल 221.29 हेक्टेयर क्षेत्रफल के आधार पर सालाना कुल मीथेन उत्सर्जन करीब 0.000405 मीट्रिक टन/ साल हो रहा है. इसका मतलब यह है कि भले ही मीथेन का वजन कार्बन डाइ ऑक्साइड से कम हो, लेकिन गैस का ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव बड़ा होने की वजह से मीथेन कुल ग्रीनहाउस गैस भार में प्रमुख योगदान देता है.

वेटलैंड में कार्बन डाइ ऑक्साइड का उत्सर्जन: दून घाटी में मौजूद वेटलैंड्स में स्थान और मौसम के अनुसार, कार्बन डाइ ऑक्साइड के उत्सर्जन में काफी फर्क दिखाई दिया. अध्ययन के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि सर्दियों में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बहुत कम था. यानी इस दौरान वेटलैंड्स से इसका उत्सर्जन 0.04 से 0.51 माइक्रोमोल/वर्ग मीटर/ सेकंड के बीच पाया गया. सबसे कम उत्सर्जन डाकपत्थर वेटलैंड में 0.04 माइक्रोमोल/वर्ग मीटर/ सेकंड और सबसे अधिक नकरौंदा वेटलैंड पर 0.51 माइक्रोमोल/वर्ग मीटर/ सेकंड पाया गया.

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हर साल निकलती हैं 0.01954 मिलियन टन CO2-समकक्ष गैसें (PHOTO-ETV Bharat)

वहीं, गर्मियों के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन काफी अधिक बढ़ गया. यही इस दौरान 0.41 से 3.43 माइक्रोमोल/वर्ग मीटर/ सेकंड तक पाया गया. गर्मियों में सबसे कम उत्सर्जन मनु स्वैम्प वेटलैंड पर 0.41 माइक्रोमोल/वर्ग मीटर/ सेकंड और सबसे अधिक आसन सेंट्रल वेटलैंड में 3.43 माइक्रोमोल/वर्ग मीटर/ सेकंड पाया गया. कुल मिलाकर गर्मियों में कार्बन डाइ ऑक्साइड का बढ़ना जमीन के तापमान बढ़ने और मिट्टी में नमी कम होने से जुड़ा था.

मीथेन गैस और Co2 का योगदान: दून घाटी के वेटलैंड्स से हर साल कुल 0.01954 मिलियन टन मीथेन और कार्बन डाइ ऑक्साइड गैसें उत्सर्जित होती हैं. कुल उत्सर्जन में से 0.0121 मिलियन टन मीथेन और 0.00744 मिलियन टन कार्बन डाइ ऑक्साइड शामिल है. यानी मीथेन गैस का योगदान 62 फीसदी और कार्बन डाइ ऑक्साइड का योगदान 38 फीसदी है. हालांकि, ये मात्रा भारत के कुल गैस उत्सर्जन 4,133 मिलियन टन ग्रीन हाउस गैस का सिर्फ 0.00047 फीसदी है, यानी इन वेटलैंड्स से निकालने वाली गैस का योगदान बहुत कम है. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये उत्सर्जन देश के भूभाग के 0.01 फीसदी से भी कम हिस्से से आ रहे हैं.

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वेटलैंड में कार्बन डाइ ऑक्साइड का उत्सर्जन (PHOTO-ETV Bharat)

इसका मतलब है कि छोटे-छोटे वेटलैंड्स का भी वायुमंडल पर असर काफी ज्यादा हो सकता है. एरिया अनुसार देखें तो ये उत्सर्जन प्रति हेक्टेयर सालाना करीब 88.29 टन हैं. दून के वेटलैंड्स से गैसों का उत्सर्जन, उष्णकटिबंधीय पीटलैंड (Tropical peatlands) की तुलना में काफी कम है, क्योंकि यहां कभी-कभी प्रति हेक्टेयर सालाना 15 हजार–50 हजार टन तक उत्सर्जन हो जाते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, दून घाटी के वेटलैंड्स पर वायुमंडलीय मीथेन गैस (Methane) का स्तर अलग‑अलग जगहों और मौसम में बदलते दिखाई दिए हैं. सर्दियों के दौरान अधिकतर वेटलैंड्स पर मीथेन का स्तर नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) के वैश्विक औसत मान यानी 1908 ppb (Parts Per Billion) से ऊपर पाया गया. खास बात ये है कि आसन लेफ्ट वेटलैंड पर वायुमंडलीय मीथेन औसत 1606.34 ppb रहा, जबकि असान रामसर साइट वेटलैंड पर 2115.62 पाया गया.

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गर्मियों में अधिक रहता है ग्लोबल बैकग्राउंड (PHOTO-ETV Bharat)

वहीं, गर्मियों में मीथेन की मात्रा सभी वेटलैंड्स पर बढ़ गई थी. आसन लेफ्ट वेटलैंड पर वायुमंडलीय मीथेन 1896.06 ppb रहा, जबकि आसन रामसर साइट वेटलैंड पर सबसे अधिक 2658.04 ppb पाया गया. गर्मियों के दौरान आसन लेफ्ट वेटलैंड को छोड़कर बाकी सभी वेटलैंड्स पर मीथेन का स्तर वैश्विक सामान्य से ज्यादा पाया गया. रिपोर्ट के अनुसार,

दून घाटी के सभी वेटलैंड्स पर गर्मियों के दौरान वायुमंडलीय मीथेन गैस में बढ़ोत्तरी इसलिए होती है, क्योंकि तापमान ज्यादा होता है. साथ ही मिट्टी और पानी ज्यादा गीले एवं ऑक्सीजन कम रहती है, जिससे मीथेन बनाने वाले सूक्ष्मजीव सक्रिय हो जाते हैं. वहीं, सर्दियों में ठंड और ज्यादा ऑक्सीजन के कारण मीथेन बनना कम हो जाता है.

गर्मियों में अधिक रहता है ग्लोबल बैकग्राउंड: वेटलैंड्स में अलग-अलग मौसम के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में काफी अंतर दिखाई दिया. सर्दियों में ज्यादातर वेटलैंड्स (आर्द्रभूमि) पर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) के ग्लोबल बैकग्राउंड वैल्यू (418 ppm) से ज्यादा था. अध्ययन में आसन लेफ्ट वेटलैंड पर कार्बन डाइ ऑक्साइड 348.59 ppm (Parts Per Million) पाया गया. इसी तरह आसन राइट वेटलैंड पर 481.71 ppm तक पहुंच गया. लेकिन गर्मियों के दौरान सभी वेटलैंड्स पर कार्बन डाइ ऑक्साइड का स्तर बढ़ा हुआ पाया गया. डाकपत्थर वेटलैंड पर 434.98 ppm पाया गया. जबकि नकरौंदा वेटलैंड पर सबसे अधिक कार्बन डाइ ऑक्साइड 590.91 ppm तक पाया गया. यानी, गर्मियों के दौरान सभी वेटलैंड्स पर कार्बन डाइ ऑक्साइड का उत्सर्जन, ग्लोबल बैकग्राउंड से अधिक रहा.

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देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक द्वारा दून घाटी के वेटलैंड्स पर अध्ययन किया. (PHOTO-ETV Bharat)

अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया कि गर्मियों के दौरान सभी वेटलैंड्स पर कार्बन डाइ ऑक्साइड होना ये बताता है कि माइक्रोबियल श्वसन (छोटे जीवों की सांस की क्रिया) तेज हो जाती है. जिसकी वजह उच्च तापमान, ज्यादा जैविक पदार्थ का जमा होना और पानी की कमी हो सकती है. सर्दियों के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कम रहने का मतलब है कि प्रदूषण थोड़ा कम था और ठंड के कारण माइक्रोबियल गतिविधि धीमी थी.

ग्रीनहाउस गैसों के लिए महत्वपूर्ण: अध्ययन से निष्कर्ष निकला कि दून घाटी के वेटलैंड्स ग्रीनहाउस गैसों के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, और ये जगह-जगह, अलग-अलग वजहों से गैसें रिलीज कर रहे हैं. सबसे ज्यादा रेडिएटिव फोर्सिंग में मदद करने वाली गैस मिथेन (CH4) का प्रभाव दिखा, भले ही मात्रा में यह कार्बन डाईऑक्साइड (CO2) से कम हो. दरअसल, मीथेन गैस बहुत ज्यादा तब निकलता है जब जमीन गीली रहती है. तापमान ज्यादा होता है और पानी में ऑक्सीजन कम होती है. इस तरह की स्थिति मीथेन गैस बनाने वाले जीवों को बढ़ावा देते हैं. नम मिट्टी और कम घुला हुआ ऑक्सीजन होने पर मिथेन उत्सर्जन सबसे ज्यादा देखे गए. कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, मौसम के साथ बदलते दिखाई दिए. गर्मी और पौधों के साथ ही सूक्ष्मजीवों को फूड मिलने से CO2 बढ़ता-घटता रहता है. अलग-अलग जगहों पर CO2 के अलग-अलग स्तर दिखे, इसलिए स्थानीय जमीन और पानी की स्थिति भी मायने रखती है.

हर साल निकलती हैं इतनी गैसें: एक दिलचस्प बात ये मिली कि जमीन का सूखना और हवा में नमी बढ़ना एक साथ हो सकता है. गर्मियों में जमीन सूखती है, लेकिन पौधों और पानी के वाष्पीकरण की वजह से हवा में नमी बढ़ जाती है. कुल मिलाकर, इन दलदलों से सालाना करीब 0.01954 मिलियन टन CO2-समकक्ष गैसें निकलती हैं, और इनमें मिथेन गैस 62 फीसदी प्रभाव देता है. क्षेत्र छोटा होने के बावजूद ये दलदल क्षेत्रीय गैस संतुलन पर बड़ा असर डालते हैं और मौसम के बदलने से तेजी से प्रभावित होते हैं. खास बात ये है कि दलदल में गैसों का निकलना, तापमान, पानी की मात्रा और ऑक्सीजन जैसे वजहों से मिलकर काम करने से होता है. आने वाले समय में तापमान बढ़ना और मॉनसून के बदलने से ये प्रक्रियाएं और तेज हो सकती हैं, जिससे उत्सर्जन बढ़ने की संभावना है.

कुल मिलाकर, जमीन के इस्तेमाल में बदलाव और पानी के रास्ते बदलने जैसे स्थानीय कारण भी इस पर असर डाल सकते हैं. ऐसे में इसके प्रबंधन को लेकर वैज्ञानिकों ने तमाम सुझाव भी दिए हैं. जिसमें, पानी के स्तर को संतुलित रखें ताकि जमीन लगातार ऑक्सीजन-रहित न रहे, वेटलैंड्स में पोषक तत्व और जैविक पदार्थ पहुंचे जिससे मीथेन बनने की संभावना घटेगी. वेजिटेशन को रेस्टोरेशन के साथ ही बेहतर जल प्रबंधन को अपनाएं जिससे कार्बन की संतुलन में मदद मिलेगी. मॉनिटरिंग और प्रक्रिया-आधारित मॉडलिंग की नीति बनाई जाए. लिहाजा, वेटलैंड्स को बचाने और सही तरीके से प्रबंधन करने के लिए विज्ञान पर आधारित नीतियों और निगरानी की जरूरत है.

ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए वाडिया इंस्टीट्यूट की पीएचडी स्टूडेंट आयुषी बैसवार ने बताया कि,

दून घाटी में मौजूद वेटलैंड्स से निकलने वाली ग्रीनहाउस गैस को लेकर अभी तक कोई अध्ययन नहीं हुआ है. लेकिन नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री की बात करें तो वेटलैंड्स से निकलने वाली गैसों की जानकारी होनी चाहिए. वेटलैंड्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वॉटर फिल्ट्रेशन का काम करते हैं. बायोडायवर्सिटी को स्पोर्ट करते हैं. माइग्रेट बर्ड्स को स्पोर्ट करते हैं. इसके अलावा, फ्लड को भी कंट्रोल करते हैं.
-आयुषी बैसवार, पीएचडी स्टूडेंट, वाडिया-

वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक डॉ समीर तिवारी ने सुझाव देते हुए कहा कि,

जो भी वेटलैंड्स हैं, उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट नहीं जाना चाहिए, सीवरेज का वाटर नहीं जाना चाहिए. क्योंकि दून घाटी में जो भी वेटलैंड्स हैं वो देहरादून के लिए लाइफ लाइन का काम करते हैं. वेटलैंड्स, स्पंज का काम करते हैं. सतह के पानी को क्लीन करने के बाद ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं. लेकिन अगर इन वेटलैंड्स में सीवरेज पानी या ऑर्गेनिक वेस्ट जाता है तो उससे इनका तापमान बढ़ता है. अगर ऐसी ही स्थिति रही तो एक समय के बाद इसे फ्रेश वाटर कैटेगरी में भी रखना संभव नहीं होगा.
-डॉ. समीर तिवारी, वैज्ञानिक, वाडिया-

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