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हाइड्रोजन गैस लीकेज होने पर सेंसर देगा अलर्ट, दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज के वैज्ञानिकों का कमाल

फिजिक्स डिपार्टमेंट की टीम में शामिल प्रो. मोनिका तोमर, डॉ. अंजलि शर्मा, डॉ. काजल जिंदल, डॉ. रीमा गुप्ता, प्रो. अरिजीत चौधरी, डॉ. मल्लिका वर्मा और डॉ. विलासिनी नौरैम ने इस सेंसर का पूरा प्रोटोटाइप अपनी लैब में ही तैयार किया है. सेंसर चिप से लेकर उसकी पैकेजिंग और इलेक्ट्रॉनिक सिर्किट्री तक का निर्माण विभाग में ही किया गया. यहां तक कि सेंसर के लिए इस्तेमाल किया गया ब्लू कलर बॉक्स भी 3डी प्रिंटर की मदद से मिरांडा हाउस की लैब में तैयार किया गया है. गैस फिलिंग स्टेशन पर हो चुका है सफल परीक्षण

प्रो. मोनिका तोमर ने बताया कि हाइड्रोजन गैस बेहद हल्की और ज्वलनशील होती है. यदि किसी पाइपलाइन, सिलेंडर या मशीन से इसकी लीकेज होती है और समय रहते पता नहीं चलता तो बड़ा विस्फोट हो सकता है. इसलिए ऐसी तकनीक की जरूरत थी जो तुरंत गैस की मौजूदगी को पहचान सके और लोगों को अलर्ट कर दे. उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर में हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करने की दिशा में काम तेजी से बढ़ा है. आने वाले समय में हाइड्रोजन से चलने वाले वाहन, मशीनें और औद्योगिक उपकरण आम हो सकते हैं. ऐसे में सुरक्षा के लिए हाइड्रोजन डिटेक्शन सिस्टम बेहद जरूरी हो जाएगा. लैब में तैयार हुआ पूरा प्रोटोटाइप

आसपास की हवा को यह सेंसर वातावरण में बहुत कम मात्रा में मौजूद हाइड्रोजन गैस को भी पहचान सकता है और तुरंत अलार्म या डिस्प्ले के जरिए लोगों को चेतावनी देता है. यह सेंसर लगातार आसपास की हवा को मॉनिटर करता है. जैसे ही हाइड्रोजन गैस इसकी सीमा में आती है, सेंसर का सेमीकंडक्टर मटेरियल प्रतिक्रिया देता है और उसका रेसिस्टेंस बदल जाता है. इसी बदलाव को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मापता है और फिर स्क्रीन पर गैस की मात्रा पार्ट्स पर मिलियन (ppm) में दिखने लगती है. यदि गैस खतरनाक स्तर तक पहुंचने लगती है तो सेंसर तुरंत बजर बजाकर लोगों को सतर्क कर देता है, जिससे समय रहते सुरक्षा उपाय किए जा सके और बड़े हादसों को रोका जा सके.

नई दिल्ली: भविष्य में हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाले वाहन, उद्योग और मशीनें आम हो सकती हैं, लेकिन इसके साथ गैस लीकेज और विस्फोट का खतरा भी बढ़ेगा. इसी खतरे को कम करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस के फिजिक्स डिपार्मेंट के वैज्ञानिकों ने एक खास हाइड्रोजन गैस सेंसर विकसित किया है.

प्रो. मोनिका ने बताया कि इस सेंसर को केवल लैब तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि इसका वास्तविक परिस्थितियों में परीक्षण भी किया गया है. उन्होंने बताया कि पिछले पांच महीनों से यह सेंसर एक गैस फिलिंग स्टेशन पर लगाया गया है, जहां यह लगातार आसपास हाइड्रोजन गैस की मौजूदगी को मॉनिटर कर रहा है. उन्होंने बताया कि सेंसर लगातार यह जांच करता है कि वातावरण में कहीं हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ तो नहीं रही. यदि गैस की मात्रा बढ़ती है तो यह तुरंत अलर्ट देने लगता है.



बेहद कम मात्रा में भी पकड़ लेता है हाइड्रोजन

प्रो. मोनिका ने बताया कि यह सेंसर काफी संवेदनशील है. यह 10 ppm यानी बहुत कम मात्रा में मौजूद हाइड्रोजन गैस को भी पहचान सकता है. उन्होंने बताया कि एक मीटर के दायरे में थोड़ी सी भी हाइड्रोजन लीकेज होती है तो यह सेंसर उसे पकड़ सकता है. उन्होंने बताया कि इसकी खास बात यह है कि यह लगातार वातावरण की निगरानी करता रहता है और गैस की वास्तविक मात्रा भी बताता है.



दो अलग-अलग प्रकार के सेंसर तैयार

शोधकर्ताओं ने हाइड्रोजन डिटेक्शन के लिए दो अलग-अलग प्रकार के उपकरण विकसित किए हैं. पहला सेंसर अलार्म बेस्ड है. अगर हाइड्रोजन की मात्रा खतरनाक स्तर तक पहुंचने लगती है तो यह तुरंत तेज आवाज में अलार्म बजाना शुरू कर देता है ताकि आसपास मौजूद लोग सतर्क हो जाएं और समय रहते जरूरी कदम उठा सकें. दूसरा सेंसर क्वानटेटिव मेजरमेंट करता है. यह लगातार डिस्प्ले पर बताता रहता है कि आसपास कितनी पीपीएम हाइड्रोजन गैस मौजूद है. जब गैस हट जाती है तो डिस्प्ले पर फिर से “क्लीन एयर” दिखाई देने लगता है.



सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर आधारित है तकनीक

डॉ. अंजलि शर्मा ने बताया कि हाइड्रोजन गैस सेंसर, सेंसर सेमीकंडक्टर, कंडक्टमेट्री गैस सेंसिंग प्रिंसिपल पर काम करता है. इसमें जब हाइड्रोजन गैस सेंसर चिप के संपर्क में आती है तो सेमीकंडक्टर मटेरियल का रेसिस्टेंस बदल जाता है. यही रेसिस्टेंस चेंज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम द्वारा मापा जाता है और उसी आधार पर यह तय किया जाता है कि आसपास कितनी हाइड्रोजन गैस मौजूद है. उन्होंने बताया कि जैसे ही गैस सेंसर के पास आती है, डिस्प्ले पर उसकी कंसंट्रेशन दिखाई देने लगती है. बाद में जब गैस वातावरण में फैल जाती है और सेंसर के आसपास से हट जाती है तो रेसिस्टेंस वापस सामान्य हो जाता है और स्क्रीन पर फिर से “क्लीन एयर” दिखने लगता है.



मार्केट में आने को तैयार तकनीक

प्रो. मोनिका ने बताया कि इस तकनीक का प्रोटोटाइप पूरी तरह तैयार है और यदि कोई इंडस्ट्री साथ आती है तो इसे तुरंत कॉमर्शियल स्तर पर बाजार में उतारा जा सकता है. हालांकि इसके लिए सेमीकंडक्टर डिवाइस फेब्रिकेशन और थीन फिल्म डिपोजिशन जैसी तकनीकों को बड़े स्तर पर विकसित करने की जरूरत होगी. उन्होंने बताया कि इस सेंसर को बनाने में आरएफ मैग्नेट्रॉन सपुट्टरिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. प्रो. मोनिका ने बताया कि अब देश में सेमीकंडक्टर मनुफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल रहा है और कई नई फब्रिकेशन लैब्स स्थापित हो रही हैं. ऐसे में आने वाले समय में इस तकनीक को बड़े स्तर पर उत्पादन के लिए तैयार किया जा सकता है.



सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम

हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा व्यवस्था भविष्य की जरूरत है, लेकिन इसके साथ सुरक्षा तकनीकों का विकास भी उतना ही जरूरी है. मिरांडा हाउस के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित यह हाइड्रोजन सेंसर आने वाले समय में उद्योगों, फ्यूल स्टेशंस, रिसर्च लैब्स और हाइड्रोजन वाहनो में सुरक्षा सुनिश्चित करने में जरूरी भूमिका निभा सकता है.

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