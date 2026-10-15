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देश का पहला अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाकर लौटे CBRI वैज्ञानिक, वसुंधरा ताल में लगाया गया है यंत्र, आपदा से पहले जानकारी

उत्तराखंड में स्थापित हुआ देश का पहला अर्ली वार्निंग सिस्टम ( PHOTO- ETV Bharat )

रुड़की: उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जान-माल के नुकसान को कम करने की दिशा में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई) रुड़की ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. संस्थान के वैज्ञानिकों की 15 सदस्यीय टीम ने भारत में पहला चमोली जिले के दुर्गम क्षेत्र में स्थित वसुंधरा ताल में अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया है. यह आधुनिक सिस्टम हिमनद झील में होने वाली हलचल पर नजर रखने के साथ-साथ संभावित खतरे की समय रहते चेतावनी देने में मदद करेगा.

अभियान पूरा कर सीबीआरआई रुड़की लौटने पर वैज्ञानिकों की टीम का संस्थान में जोरदार स्वागत किया गया. इस दौरान अभियान में शामिल वैज्ञानिकों ने अपने अनुभव साझा किए. टीम ने बताया कि, दुर्गम क्षेत्र और विषम परिस्थितियों के कारण सिस्टम स्थापित करना आसान नहीं था. वहीं, तमाम बाधाओं और चुनौतियों के बावजूद टीम ने अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया.