देश का पहला अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाकर लौटे CBRI वैज्ञानिक, वसुंधरा ताल में लगाया गया है यंत्र, आपदा से पहले जानकारी
केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की के वैज्ञानिकों ने भारत का पहला अर्ली वार्निंग सिस्टम चमोली के वसुंधरा ताल में स्थापित किया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 15, 2026 at 12:17 PM IST
रुड़की: उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जान-माल के नुकसान को कम करने की दिशा में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई) रुड़की ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. संस्थान के वैज्ञानिकों की 15 सदस्यीय टीम ने भारत में पहला चमोली जिले के दुर्गम क्षेत्र में स्थित वसुंधरा ताल में अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया है. यह आधुनिक सिस्टम हिमनद झील में होने वाली हलचल पर नजर रखने के साथ-साथ संभावित खतरे की समय रहते चेतावनी देने में मदद करेगा.
अभियान पूरा कर सीबीआरआई रुड़की लौटने पर वैज्ञानिकों की टीम का संस्थान में जोरदार स्वागत किया गया. इस दौरान अभियान में शामिल वैज्ञानिकों ने अपने अनुभव साझा किए. टीम ने बताया कि, दुर्गम क्षेत्र और विषम परिस्थितियों के कारण सिस्टम स्थापित करना आसान नहीं था. वहीं, तमाम बाधाओं और चुनौतियों के बावजूद टीम ने अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया.
सीबीआरआई रुड़की के वैज्ञानिकों के मुताबिक, वसुंधरा ताल में लगाया गया सिस्टम लगातार वहां की स्थिति पर नजर रखने में मदद करेगा. झील के आसपास किसी तरह की असामान्य हलचल होने पर उसकी जानकारी मिल सकेगी. इसके साथ ही मौसम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी सिस्टम के माध्यम से प्राप्त होगी. इससे किसी संभावित खतरे का समय रहते आकलन करने में सहायता मिलेगी.
कम से कम 30 मिनट पहले मिल सकेगा अलर्ट: सीबीआरआई रुड़की के वैज्ञानिकों के अनुसार, संभावित खतरे की स्थिति में उपलब्ध समय और परिस्थितियों के आधार पर यह सिस्टम कम से कम 30 मिनट और अधिकतम करीब दो घंटे पहले तक चेतावनी देने में मदद कर सकता है. पहाड़ी क्षेत्रों में आपदा के दौरान यह समय बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वहीं, समय पर अलर्ट मिलने से प्रशासन को आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क करने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का मौका मिल सकेगा.
हिमालयी क्षेत्रों में हिमनद झीलों की निगरानी बेहद जरूरी है. अचानक होने वाली हलचल या खतरे की समय रहते जानकारी नहीं मिलने पर जान-माल का बड़ा नुकसान हो सकता है. ऐसे में वसुंधरा ताल में लगाया गया अर्ली वार्निंग सिस्टम, आपदा जोखिम कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
- वैज्ञानिक चंद्रभान पटेल, प्रोजेक्ट लीडर, सीबीआरआई रुड़की -
सीबीआरआई की टीम ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में सिस्टम स्थापित कर यह साबित किया है कि आधुनिक तकनीक के जरिए प्राकृतिक खतरों की निगरानी मजबूत की जा सकती है. वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि समय पर मिलने वाली चेतावनी भविष्य में आपदा के दौरान लोगों की जान बचाने और नुकसान को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.
- वैज्ञानिक कांति लाल सोलंकी, प्रोजेक्ट लीडर, सीबीआरआई रुड़की -
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