ETV Bharat / bharat

हिमालयन मार्मोट के मल से खुला प्रकृति का राज! लद्दाख-उत्तराखंड की ऊंची चोटियों पर मिला जलवायु परिवर्तन का नया इंडिकेटर

हिमालयन मार्मोट के मल से खुला प्रकृति का राज! ( PHOTO- ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड के रिमखिम और लद्दाख के पेंसिला दर्रे के हिमालय की ऊंचाइयों में रहने वाले हिमालयन मार्मोट के मल का वैज्ञानिक विश्लेषण, पर्यावरण अध्ययन के लिए एक नया और प्रभावी माध्यम बन सकता है. यही वजह है कि हिमालय में जलवायु परिवर्तन के असर को समझने के लिए वैज्ञानिक अब एक छोटे स्तनधारी जीव के मल का भी सहारा ले रहे हैं. दरअसल, हाल ही में हुए वैज्ञानिक अध्ययन में सामने आया है कि हिमालयी मार्मोट (Himalayan Marmot) के मल में मौजूद परागकण, फफूंद के बीजाणु और पोषक तत्व उस क्षेत्र की वनस्पतियों, जलवायु और पारिस्थितिकी के बारे में अहम जानकारी दे सकते हैं.

दरअसल, ये अध्ययन वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिक डॉ. मनीष मेहता, बिरबल साहनी प्राचीन विज्ञान संस्थान लखनऊ के शोधकर्ता, साधन के बसुमतारी, हुकम सिंह, स्वाति त्रिपाठी और महेश जी ठक्कर के साथ ही अन्य संस्थानों के शोधकर्ताओं ने किया है. ये अध्ययन Modern Himalayan marmot faeces analyses: Implications for palaeodietary, palaeoecological, and palaeoclimate analysis (मॉर्डन हिमालयन मार्मोट फेसस एनालिसिस: इंप्लिकेशन फोर पैलियोडाइटरी, पैलियोइकोलॉजिकल एंड पैलियोक्लाइमेट एनालिसिस) रिपोर्ट पीएलओएस वन पत्रिका में 28 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित हुई है. इस अध्ययन के जरिए हिमालयन मार्मोट किन पौधों को खाना पसंद करते हैं, उनका आवास कैसा होता है? और भविष्य में बदलती जलवायु का इन पर क्या असर पड़ सकता है? इसको जानने की कोशिश की गई है.