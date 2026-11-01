हिमालयन मार्मोट के मल से खुला प्रकृति का राज! लद्दाख-उत्तराखंड की ऊंची चोटियों पर मिला जलवायु परिवर्तन का नया इंडिकेटर
वैज्ञानिकों को लद्दाख और उत्तराखंड के ऊंची चोटियों पर हिमालयन मार्मोट के मल की स्टडी में क्लाइमेट चेंज इंडिकेटर मिला. रिपोर्ट- रोहित कुमार सोनी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 1, 2026 at 2:57 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के रिमखिम और लद्दाख के पेंसिला दर्रे के हिमालय की ऊंचाइयों में रहने वाले हिमालयन मार्मोट के मल का वैज्ञानिक विश्लेषण, पर्यावरण अध्ययन के लिए एक नया और प्रभावी माध्यम बन सकता है. यही वजह है कि हिमालय में जलवायु परिवर्तन के असर को समझने के लिए वैज्ञानिक अब एक छोटे स्तनधारी जीव के मल का भी सहारा ले रहे हैं. दरअसल, हाल ही में हुए वैज्ञानिक अध्ययन में सामने आया है कि हिमालयी मार्मोट (Himalayan Marmot) के मल में मौजूद परागकण, फफूंद के बीजाणु और पोषक तत्व उस क्षेत्र की वनस्पतियों, जलवायु और पारिस्थितिकी के बारे में अहम जानकारी दे सकते हैं.
दरअसल, ये अध्ययन वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिक डॉ. मनीष मेहता, बिरबल साहनी प्राचीन विज्ञान संस्थान लखनऊ के शोधकर्ता, साधन के बसुमतारी, हुकम सिंह, स्वाति त्रिपाठी और महेश जी ठक्कर के साथ ही अन्य संस्थानों के शोधकर्ताओं ने किया है. ये अध्ययन Modern Himalayan marmot faeces analyses: Implications for palaeodietary, palaeoecological, and palaeoclimate analysis (मॉर्डन हिमालयन मार्मोट फेसस एनालिसिस: इंप्लिकेशन फोर पैलियोडाइटरी, पैलियोइकोलॉजिकल एंड पैलियोक्लाइमेट एनालिसिस) रिपोर्ट पीएलओएस वन पत्रिका में 28 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित हुई है. इस अध्ययन के जरिए हिमालयन मार्मोट किन पौधों को खाना पसंद करते हैं, उनका आवास कैसा होता है? और भविष्य में बदलती जलवायु का इन पर क्या असर पड़ सकता है? इसको जानने की कोशिश की गई है.
सैकड़ों मार्मोट कॉलोनियां: इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने अगस्त और सितंबर 2023 के बीच दो उच्च हिमालयी क्षेत्रों से कुल 45 मार्मोट मल के सैंपल एकत्र किए. जिसमें लद्दाख के सुरु नदी बेसिन स्थित पेंसिला दर्रे से 25 सैंपल और उत्तराखंड के धौलीगंगा घाटी के रिमखिम क्षेत्र से 20 सैंपल शामिल थे. दरअसल, पेंसिला दर्रा समुद्र तल से करीब 4 हजार से 4,200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल करीब दो वर्ग किलोमीटर है, जहां ढलान 2 से 5 डिग्री के बीच है. यहां पर्याप्त मात्रा में पानी की मौजूदगी और अनुकूल भूगर्भिक स्थिति की वजह से सैकड़ों मार्मोट कॉलोनियां मौजूद हैं. इसी तरह उत्तराखंड का रिमखिम क्षेत्र करीब 3,600 से 4,000 मीटर की ऊंचाई पर है. जिसका क्षेत्रफल करीब एक वर्ग किलोमीटर में फैला है और यहां भी कई मार्मोट कॉलोनियां पाई गई.
दरअसल, हिमालयन मार्मोट भारत, नेपाल और पाकिस्तान के हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है. शोधकर्ताओं ने रिपोर्ट में इसे आईयूसीएन रेड लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजाति बताया है. ये मुख्य रूप से 4,200 से 5,200 मीटर की ऊंचाई पर, ट्री लाइन और ग्लेशियर लाइन के बीच रहता है. इसकी शारीरिक अनुकूलन क्षमता ठंड और कम ऑक्सीजन वाले वातावरण के लिए विकसित है. जब तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, तो मार्मोट अपनी सतही गतिविधि कम कर देते हैं. इसीलिए तेजी से बढ़ता तापमान इनके आवास और अस्तित्व दोनों के लिए चुनौती बन सकते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, प्लीस्टोसीन काल (Pleistocene period) में हिमालय के ग्लेशियर 1,678 से 1,830 मीटर की निचली ऊंचाइयों तक फैले हुए थे. उस समय ठंडी जलवायु के कारण मार्मोट, निचली ऊंचाइयों पर भी रहते थे.
शोधकर्ताओं ने सैंपल करीब 25 मीटर के डिस्टेंस पर एकत्र किए, ताकि मार्मोट के आसपास के वनस्पति क्षेत्र का भी आकलन हो सके. हर सैंपल में तीन से पांच मल के छोटे टुकड़े शामिल किए गए. हालांकि, बड़े मार्मोट के सैंपल को प्राथमिकता दी गई. दरअसल, सामान्य रूप से झील की तलछट, दलदल या मिट्टी के सैंपल से परागकण का अध्ययन किया जाता है. लेकिन शुष्क और ठंडे हिमालयी इलाकों में ऐसे स्रोत सीमित हो सकते हैं. ऐसे में शाकाहारी जानवरों के मल, विशेष रूप से प्राचीन मल यानी कोप्रोलाइट, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्य बन सकते हैं. मार्मोट के मल में उन पौधों के परागकण मिलते हैं, जिन्हें वे खाते हैं. साथ ही उनमें कुछ ऐसे कवक बीजाणु भी होते हैं, जो मल पर उगते हैं. इन दोनों साक्ष्यों से शोधकर्ताओं ने ये जानने की कोशिश किया है कि जानवर किस वनस्पति पर निर्भर था, उसका आवास कैसा था और उस समय की जलवायु कैसी रही होगी.
मिश्रित भोजन पर निर्भर हुए मार्मोट: इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने परागकण और गैर-पराग पैलिनोमॉर्फ को चिन्हित करने के लिए मानक एसीटोलाइसिस विधि को अपनाया. जिसमें पाया कि हर सैंपल में 245 से 284 परागकण और पैलिनोमॉर्फ और हर स्लाइड में 212 से 265 कवक बीजाणु देखे गए. अध्ययन में पता चला कि हिमालयन मार्मोट सिर्फ एक प्रकार का पौधा नहीं खाते, बल्कि मिश्रित भोजन खाते हैं. उनके मल में आर्टेमिसिया, कैरियोफिलेसी, एस्टेरॉइडी, पोएसी, साइपरेसी, चेनोपोडिएसी और एफेड्रा जैसे पौधों के परागकण प्रमुख रूप से मिले. ये पौधे मुख्य रूप से अल्पाइन स्टेपी वनस्पति का हिस्सा हैं, जो हिमालय के ऊंचे, ठंडे और शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं. शोधकर्ताओं के अनुसार, यही पौधे मार्मोट के अस्तित्व के लिए जरूरी भोजन का बड़ा हिस्सा हैं.
स्पोरोर्मिएला से जुड़ा मार्मोट का संबंध: ज्यादा जानकारी देते हुए वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिक डॉ. मनीष मेहता ने कहा कि, स्पोरोर्मिएला की उपस्थिति और मात्रा आमतौर पर मिट्टी या तलछट में शाकाहारी जानवरों की आबादी और गतिविधि का संकेत मानी जाती है. अब तक इसे मुख्य रूप से बड़े शाकाहारियों से जोड़ा जाता था, लेकिन इससे पता चला कि मार्मोट जैसे छोटे शाकाहारी भी इसके महत्वपूर्ण स्रोत हो सकते हैं. उन हिमालयी क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, जहां बड़े शाकाहारियों की संख्या कम होती है. ऐसे में मार्मोट जैसे छोटे स्तनधारियों के योगदान को दरकिनार नहीं किया जा सकता.
लद्दाख और उत्तराखंड के मार्मोट के मल में क्या-क्या मिला? उत्तराखंड और लद्दाख से लिए गए हिमालयी मार्मोट (Himalayan Marmot) के मल सैंपल में मौजूद पोषक तत्व का भी अध्ययन किया गया. लद्दाख के पेंसिला दर्रे से लिए गए सैंपल में ऑक्सीजन 45.74 फीसदी, कार्बन 20.11 फीसदी, कैल्शियम 8.48 फीसदी, नाइट्रोजन 7.78 फीसदी, सिलिकॉन 4.23 फीसदी, फास्फोरस 3.82 फीसदी और पोटैशियम 3.74 फीसदी पाया गया. इसी तरह, उत्तराखंड के रिमखिम क्षेत्र से लिए गए सैंपल में ऑक्सीजन 48.71 फीसदी, कार्बन 24.68 फीसदी, कैल्शियम 6.84 फीसदी, नाइट्रोजन 4.75 फीसदी, फास्फोरस 4.11 फीसदी, सिलिकॉन 2.71 फीसदी और पोटैशियम 1.94 फीसदी दर्ज किया गया.
अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, हिमालय वैश्विक जलवायु सिस्टम को प्रभावित करने वाला प्रमुख क्षेत्र है और इसे अक्सर तीसरा ध्रुव कहा जाता है. ये क्षेत्र पूर्वी एशियाई और दक्षिण एशियाई ग्रीष्म मॉनसून को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. दरअसल, हिमालय में तापमान सालाना औसत 0.06 डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ रहा है, जबकि वैश्विक स्तर पर सालाना औसत 0.02 डिग्री सेल्सियस है. भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान समेत पश्चिमी हिमालय में 1971 से 2007 के बीच तापमान हर दश साल में करीब 0.46 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है. जिसका प्रभाव पहले से ही दिख रहा है. पिछले 60 सालों में ट्री लाइन करीब 400 मीटर ऊपर खिसकी है जिससे काफी अधिक वन क्षेत्र को नुकसान हुआ है. ग्लेशियर, ट्री लाइन और अल्पाइन आवास ऊपर की ओर खिसक रहे हैं, जिससे मार्मोट जैसी प्रजातियों को भी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों की ओर शिफ्ट होना पड़ सकता है.
ये अध्ययन सिर्फ मार्मोट के भोजन को समझने तक सीमित नहीं है. बल्कि भविष्य में वैज्ञानिक प्राचीन मल के सैंपल की तुलना इन आधुनिक सैंपल से कर सकेंगे. इससे ये पता लगाने में मदद मिलेगी कि हजारों साल पहले हिमालय में कौन सी वनस्पति थी, जलवायु कैसी थी और शाकाहारी जीव किस तरह बदलाव के साथ ढलते चले गए. परागकण, कवक बीजाणु और पोषक तत्वों का संयुक्त विश्लेषण हिमालय की पारिस्थितिकी, प्राचीन आहार और जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए एक मजबूत इक्विपमेंट बन सकता है.
-डॉ. मनीष मेहता, वैज्ञानिक, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी-
सिर्फ ग्लेशियर तक सिमित नहीं जलवायु परिवर्तन: डॉ. मेहता ने कहा कि, हिमालय में जलवायु परिवर्तन का असर सिर्फ बर्फ और ग्लेशियर तक सीमित नहीं है. ये पौधों, जानवरों, पानी के स्रोतों और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर रहा है. मार्मोट जैसी प्रजातियां इस बदलाव के संवेदनशील इंडिकेटर बन सकती हैं. अगर तापमान इसी तरह बढ़ता रहा, तो अल्पाइन स्टेपी वनस्पति बदल सकती है. जिससे मार्मोट के भोजन के स्रोत प्रभावित होंगे. ऐसे में उन्हें और ऊंचाई पर जाना पड़ सकता है. लेकिन हर पर्वतीय प्रजाति के पास ऊपर जाने की असीमित संभावना नहीं होती. ऐसे में मार्मोट के मल के नियमित अध्ययन से ये जाना जा सकेगा कि जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय की वनस्पति और वन्यजीव किस तरह से बदल रहे हैं. हालांकि, ये जानकारियां संरक्षण नीति, वन्यजीव प्रबंधन और जलवायु अनुकूलन योजनाओं के लिए भी उपयोगी हो सकती है.
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