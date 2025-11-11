ETV Bharat / bharat

आईआईटी जोधपुर के वैज्ञानिकों ने सेंट्रोसोम के रहस्यों को सुलझाया, कैंसर और दुर्लभ रोगों के उपचार की नई राहें खुलेंगी

आईआईटी जोधपुर की टीम कर रही काम. ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: कल्पना कीजिए कि हमारा शरीर एक व्यस्त शहर की तरह है, जहां प्रोटीन, अणु और अन्य जैविक अंश सड़कों पर दौड़ते वाहनों की तरह गतिशील हैं. इस सारे जटिल ट्रैफिक को नियंत्रित करने वाला 'ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर' कौन है? उत्तर है सेंट्रोसोम, जो कोशिका (सेल) का अपना 'मिशन कंट्रोल सेंटर' है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर (आईआईटी जोधपुर) के बायोसाइंस एंड बायोइंजीनियरिंग विभाग की सह-आचार्य डॉ. प्रियांका सिंह और उनकी शोध टीम सेंट्रोसोम की संरचना और कार्यप्रणाली को समझने में जुटी हैं. उनके शोध में यह सामने आया है कि यह सूक्ष्म जैविक केंद्र किस प्रकार कोशिकाओं के विभाजन को नियंत्रित करता है, संतुलन बनाए रखता है और असंतुलन होने पर कैंसर या माइक्रोसेफली जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं. डॉ. सिंह ने अपने शोध को विस्तार से समझाते हुए कहा कि हम कोशिका की कार्यप्रणाली का सटीक ब्लूप्रिंट समझना चाहते हैं, ताकि कैंसर को वहीं रोका जा सके, जहां वह शुरू होता है. स्वस्थ कोशिकाओं को कोई क्षति न पहुंचे. जब कोशिकाएं विभाजित होती हैं, तो सेंट्रोसोम दोगुने होकर सेल के दोनों छोरों पर पहुंच जाते हैं और सूक्ष्म तंतु (माइक्रोट्यूब्यूल्स) बनाते हैं, जो गुणसूत्रों (क्रोमोसोम्स) को दो बराबर भागों में बांटते हैं. सेंट्रोसोम की संख्या ज्यादा या कम हो जाए, तो कोशिकाओं का विभाजन अनियंत्रित हो जाता है, जो कैंसर की प्रमुख पहचान है. डॉ. प्रियांका सिंह , एसोसिएट प्रोफेसर. (ETV Bharat Jodhpur)