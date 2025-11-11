आईआईटी जोधपुर के वैज्ञानिकों ने सेंट्रोसोम के रहस्यों को सुलझाया, कैंसर और दुर्लभ रोगों के उपचार की नई राहें खुलेंगी
आईआईटी जोधपुर ने सेंट्रोसोम के कार्यों की खोज की, जिससे कैंसर और दुर्लभ रोगों के नए उपचार विकसित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ.
Published : November 11, 2025 at 5:47 PM IST
जोधपुर: कल्पना कीजिए कि हमारा शरीर एक व्यस्त शहर की तरह है, जहां प्रोटीन, अणु और अन्य जैविक अंश सड़कों पर दौड़ते वाहनों की तरह गतिशील हैं. इस सारे जटिल ट्रैफिक को नियंत्रित करने वाला 'ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर' कौन है? उत्तर है सेंट्रोसोम, जो कोशिका (सेल) का अपना 'मिशन कंट्रोल सेंटर' है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर (आईआईटी जोधपुर) के बायोसाइंस एंड बायोइंजीनियरिंग विभाग की सह-आचार्य डॉ. प्रियांका सिंह और उनकी शोध टीम सेंट्रोसोम की संरचना और कार्यप्रणाली को समझने में जुटी हैं. उनके शोध में यह सामने आया है कि यह सूक्ष्म जैविक केंद्र किस प्रकार कोशिकाओं के विभाजन को नियंत्रित करता है, संतुलन बनाए रखता है और असंतुलन होने पर कैंसर या माइक्रोसेफली जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं.
डॉ. सिंह ने अपने शोध को विस्तार से समझाते हुए कहा कि हम कोशिका की कार्यप्रणाली का सटीक ब्लूप्रिंट समझना चाहते हैं, ताकि कैंसर को वहीं रोका जा सके, जहां वह शुरू होता है. स्वस्थ कोशिकाओं को कोई क्षति न पहुंचे. जब कोशिकाएं विभाजित होती हैं, तो सेंट्रोसोम दोगुने होकर सेल के दोनों छोरों पर पहुंच जाते हैं और सूक्ष्म तंतु (माइक्रोट्यूब्यूल्स) बनाते हैं, जो गुणसूत्रों (क्रोमोसोम्स) को दो बराबर भागों में बांटते हैं. सेंट्रोसोम की संख्या ज्यादा या कम हो जाए, तो कोशिकाओं का विभाजन अनियंत्रित हो जाता है, जो कैंसर की प्रमुख पहचान है.
कैंसर को रोकने की दिशा में कदम: डॉ. सिंह की टीम ने यह खोज की है कि PLK4 नामक प्रोटीन एक 'स्विच' की तरह कार्य करता है, जो समय पर दो अवस्थाओं के बीच बदलता है और सेल डिवीजन को संतुलित रखता है. शोध में सामने आया है कि STIL प्रोटीन और BRCA1 ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन के बीच एक नया, अप्रत्याशित संबंध है. यह साझेदारी बताती है कि कैसे कोशिका के भीतर की यह प्रणाली स्वयं कैंसर-रोधी भूमिका निभाती है. टीम यह भी अध्ययन कर रही है कि सेंट्रोसोम से जुड़ी प्रोटीन में परिवर्तन (म्यूटेशन) कैसे माइक्रोसेफली जैसी दुर्लभ बीमारियों का कारण बनते हैं.
भविष्य में कैंसर थेरेपी की खुलेगी राह: रिसर्च में सामने आया है कि CPAP प्रोटीन में दो अलग-अलग प्रकार के म्यूटेशन से एक में सेंट्रोसोम बहुत बड़े हो जाते हैं और दूसरे में उनकी संख्या बढ़ जाती है. यह संतुलन बिगड़ना गंभीर विकास संबंधी विकारों का कारण बनता है. कुछ कैंसर कोशिकाएं सेंट्रोसोम की संख्या बढ़ने के बावजूद उन्हें एक साथ जोड़ लेती हैं, ताकि सामान्य विभाजन का भ्रम बना रहे. टीम ने ऐसे म्यूटेशन की पहचान की है जो इस 'धोखा' देने में मदद करते हैं और ऐसे रसायनों का विकास किया है जो इन सेंट्रोसोम क्लस्टर्स को तोड़ सकते हैं. यह भविष्य की कैंसर थेरेपी के लिए एक नई दिशा प्रदान कर सकता है.