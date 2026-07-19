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उत्तराखंड ने भू-तापीय ऊर्जा में बढ़ाया अहम कदम, तपोवन जियोथर्मल परियोजना पर वैज्ञानिक अन्वेषण शुरू

चमोली जिले के तपोवन में जियोथर्मल एनर्जी परियोजना का वैज्ञानिक अन्वेषण कार्य शुरू, परामर्शदाता किया गया नियुक्त, जानिए क्या होती है जियोथर्मल एनर्जी

Geothermal Springs in Uttarakhand
जियोथर्मल स्प्रिंग (फोटो सोर्स- Wadia Institute of Himalayan Geology)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 19, 2026 at 7:05 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में जियोथर्मल यानी भू-तापीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल को आगे बढ़ा दिया गया है. जिसके तहत चमोली जिले के ज्योतिर्मठ के तपोवन में जियोथर्मल परियोजना के वैज्ञानिक अन्वेषण कार्य की शुरुआत कर दी गई है. परियोजना के लिए आइसलैंड की जियोथर्मल विशेषज्ञ संस्था वर्किस कंसल्टिंग इंजीनियर्स (Verkis Consulting Engineers) की भारतीय सहयोगी फर्म को यूजेवीएनएल (UJVNL) ने परामर्शदाता नियुक्त कर दिया है.

उत्तराखंड के प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि परामर्शदाता की ओर से प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी. इसके आधार पर ड्रिलिंग, भू-वैज्ञानिक परीक्षण और अन्य तकनीकी अध्ययन के काम किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने साल 2025 में जियोथर्मल ऊर्जा नीति लागू की थी. जिसके तहत जून 2026 में तपोवन परियोजना को उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (UJVNL) को अन्वेषण के लिए आवंटित की गई.

"अब तक के अध्ययन में तपोवन क्षेत्र को एक मेगावाट की पायलट परियोजना और 10 मेगावाट की वाणिज्यिक जियोथर्मल विद्युत परियोजना के लिए उपयुक्त पाया गया है. परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यूजेवीएनएल ने उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का गठन भी कर दिया है."- अजय कुमार सिंह, एमडी, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड

वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पहल पर यूजेवीएनएल और ऊर्जा विभाग की टीम को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग के साथ स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है. तपोवन जियोथर्मल परियोजना राज्य के ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक अहम शुरुआत है. इससे आने वाले समय में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा. ऊर्जा के नए स्रोत विकसित होंगे. जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और निवेश की संभावनाएं भी बढ़ेंगी.

"हमारी सरकार उत्तराखंड को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए लगातार काम कर रही है. राज्य सरकार की नीतियों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ यह परियोजना आगे बढ़ाई जा रही है. जो आने वाले समय में उत्तराखंड की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा. साथ ही प्रदेश को जियोथर्मल ऊर्जा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने में भी अहम भूमिका निभाएगा."- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

कहां पर है यह जियोथर्मल स्प्रिंग: बता दें कि चमोली जिले के ज्योतिर्मठ से आगे तपोवन क्षेत्र में सलधार नामक जगह पर प्राकृतिक गर्म पानी का स्रोत है. यहां पानी इतना गर्म होता है कि इसमें अंडे भी उबाले जा सकते हैं. वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की मानें तो यह उत्तराखंड के सबसे गर्म स्रोतों में से एक है.

Geothermal Springs in Uttarakhand
जियोथर्मल स्प्रिंग्स से निकलने वाला गर्म पानी (फोटो सोर्स- Wadia Institute of Himalayan Geology)

क्या होती है जियोथर्मल एनर्जी: वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक समीर तिवारी की मानें तो जियोथर्मल दो ग्रीक शब्द 'जियो' और 'थर्मल' से मिलकर बना है. 'जियो' का मतलब है 'अर्थ' और 'थर्मल' का मतलब है एनर्जी. यानी जियोथर्मल का साफ मतलब है धरती की एनर्जी या ऊर्जा. ऐसे में जब धरती की ऊर्जा सतह पर दिखाई देती है, तो उसे जियोथर्मल कहा जाता है.

Geothermal Springs in Uttarakhand
Geothermal Springs in Uttarakhand (फोटो- ETV Bharat GFX)

हिमालय की उत्पत्ति टेक्टोनिक प्लेट की एक्टिविटी के चलते करीब 55 मिलियन साल पहले हुआ थी. लिहाजा, हिमालय में कई सारे फ्रेक्चर्स और फॉल्ट हैं. जबकि, आज भी इंडियन और यूरेशियन प्लेट के बीच घर्षण जारी है, जिसके चलते ही भूकंप आते हैं. इसके अलावा इन प्लेटों के घर्षण से एनर्जी भी उत्पन्न होती है, जिससे भूगर्भ का तापमान बढ़ता है, जिसे जियोथर्मल या भू-तापीय ग्रीडियंट कहते हैं.

Geothermal Springs in Uttarakhand
Geothermal Springs in Uttarakhand (फोटो- ETV Bharat GFX)

ऐसे में हिमालय की सक्रिय टेक्टॉनिक गतिविधि (मेन सेंट्रल थ्रस्ट) के कारण यहां भू-तापीय ग्रेडिएंट ऊंचा है. हिमालय के जिन क्षेत्रों में क्रैक या फॉल्ट है, उसके जरिए पानी जमीन के अंदर जाता है और जियोथर्मल ग्रीडियंट साथ मिलकर गर्म हो जाता है. जिसके चलते वापस गर्म पानी बाहर निकलने लगता है. यानी पानी पृथ्वी की दरारों से नीचे रिसकर फिर गर्म होकर ऊपर आता है. इसे ही जियोथर्मल स्प्रिंग्स कहते हैं.

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