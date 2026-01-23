ETV Bharat / bharat

अहमदाबाद के स्कूलों में बम की धमकी वाले ईमेल से दहशत, डॉग स्क्वायड ने की चेकिंग

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, धमकी भरे ईमेल मेमनगर के सेंट जेवियर्स स्कूल, घाटलोडिया के कैलोरेक्स स्कूल, बोपल के डीपीएस स्कूल, वस्त्रपुर के स्वयं स्कूल, संत कबीर स्कूल की तीन ब्रांच, मीठाकली के महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्कूल, एसपी रिंग रोड पर जिनेवा लिबरल स्कूल, शाहीबाग के आर्मी स्कूल, नरोदा के जेडी हाई स्कूल, सैटेलाइट के रेड ब्रिक्स स्कूल, उस्मानपुरा के विद्यानगर स्कूल, शाहीबाग के केंद्रीय विद्यालय और एप्पल ग्लोबल स्कूल को भेजे गए.

शहर के अलग-अलग हिस्सों में शिक्षा संस्थानों को टारगेट करने वाली इन धमकियों के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत एक्शन में आ गईं.

अहमदाबाद : अहमदाबाद के कई स्कूलों में शुक्रवार को बम की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया. स्कूलों को ईमेल के जरिए यह धमकी दी गई थी. इसके बाद पुलिस ने हाई अलर्ट होने के साथ ही स्कूलों में सघन जांच अभियान चलाया. वहीं दूसरी तरफ जानकारी मिलते ही स्कूलों के बाहर अभिभावकों का जमावड़ा हो गया.

इससे पहले दिन में नवरंगपुरा के सेंट जेवियर्स लोयोला और वस्त्रपुर के स्वयं स्कूल में भी बम की धमकी मिली, जिससे चिंता और बढ़ गई. ईमेल मिलने पर स्कूल अधिकारियों ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित किया. धमकियों को गंभीरता से लेते हुए, शहर की पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और क्राइम ब्रांच की टीमों को प्रभावित कैंपस में भेजा गया, जहां पूरी सिक्योरिटी चेकिंग की गई.

सावधानी के तौर पर, स्कूल मैनेजमेंट ने अभिभावकों को मैसेज और फोन कॉल के जरिए अपने बच्चों को घर ले जाने के लिए कहा. इससे बड़ी संख्या में माता-पिता स्कूल परिसर की ओर भागे, जिससे कई इलाकों में कुछ समय के लिए घबराहट फैल गई.

पुलिस ने कहा कि ईमेल एक अनजान ईमेल आईडी से भेजे गए थे, और साइबर क्राइम विभाग ने भेजने वाले का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों ने लोगों से शांत रहने, अफवाहें न फैलाने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को देने की अपील की है. अधिकारियों ने बताया कि अहमदाबाद में पहले भी स्कूलों और कोर्ट को निशाना बनाकर ईमेल से बम की धमकियां दी गई थीं, जिनमें से ज़्यादातर बाद में झूठी निकलीं. जांच जारी रहने के कारण सुरक्षा एजेंसियां ​​अलर्ट पर हैं.

