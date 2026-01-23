अहमदाबाद के स्कूलों में बम की धमकी वाले ईमेल से दहशत, डॉग स्क्वायड ने की चेकिंग
अहमदाबाद के कई स्कूलों में बम की धमकी मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने जांच की.
Published : January 23, 2026 at 2:25 PM IST
अहमदाबाद : अहमदाबाद के कई स्कूलों में शुक्रवार को बम की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया. स्कूलों को ईमेल के जरिए यह धमकी दी गई थी. इसके बाद पुलिस ने हाई अलर्ट होने के साथ ही स्कूलों में सघन जांच अभियान चलाया. वहीं दूसरी तरफ जानकारी मिलते ही स्कूलों के बाहर अभिभावकों का जमावड़ा हो गया.
शहर के अलग-अलग हिस्सों में शिक्षा संस्थानों को टारगेट करने वाली इन धमकियों के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत एक्शन में आ गईं.
Ahmedabad, Gujarat: Following a bomb threat, Calorex School in Ahmedabad is being evacuated as a precaution. Senior police officials are present at the site, and students’ parents have also arrived. Students are being safely escorted home while authorities investigate the threat. pic.twitter.com/jeD6Zaz4aH— IANS (@ians_india) January 23, 2026
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, धमकी भरे ईमेल मेमनगर के सेंट जेवियर्स स्कूल, घाटलोडिया के कैलोरेक्स स्कूल, बोपल के डीपीएस स्कूल, वस्त्रपुर के स्वयं स्कूल, संत कबीर स्कूल की तीन ब्रांच, मीठाकली के महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्कूल, एसपी रिंग रोड पर जिनेवा लिबरल स्कूल, शाहीबाग के आर्मी स्कूल, नरोदा के जेडी हाई स्कूल, सैटेलाइट के रेड ब्रिक्स स्कूल, उस्मानपुरा के विद्यानगर स्कूल, शाहीबाग के केंद्रीय विद्यालय और एप्पल ग्लोबल स्कूल को भेजे गए.
Ahmedabad, Gujarat: Bomb and dog squad teams were deployed at Mahatma Gandhi International School to carry out a security check after a bomb threat was reported pic.twitter.com/fNmw3csm6X— IANS (@ians_india) January 23, 2026
इससे पहले दिन में नवरंगपुरा के सेंट जेवियर्स लोयोला और वस्त्रपुर के स्वयं स्कूल में भी बम की धमकी मिली, जिससे चिंता और बढ़ गई. ईमेल मिलने पर स्कूल अधिकारियों ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित किया. धमकियों को गंभीरता से लेते हुए, शहर की पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और क्राइम ब्रांच की टीमों को प्रभावित कैंपस में भेजा गया, जहां पूरी सिक्योरिटी चेकिंग की गई.
Ahmedabad, Gujarat: A bomb disposal squad carried out a thorough inspection of Sant Kabir School in Ahmedabad following a bomb threat. pic.twitter.com/DMI43X04D4— IANS (@ians_india) January 23, 2026
सावधानी के तौर पर, स्कूल मैनेजमेंट ने अभिभावकों को मैसेज और फोन कॉल के जरिए अपने बच्चों को घर ले जाने के लिए कहा. इससे बड़ी संख्या में माता-पिता स्कूल परिसर की ओर भागे, जिससे कई इलाकों में कुछ समय के लिए घबराहट फैल गई.
पुलिस ने कहा कि ईमेल एक अनजान ईमेल आईडी से भेजे गए थे, और साइबर क्राइम विभाग ने भेजने वाले का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों ने लोगों से शांत रहने, अफवाहें न फैलाने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को देने की अपील की है. अधिकारियों ने बताया कि अहमदाबाद में पहले भी स्कूलों और कोर्ट को निशाना बनाकर ईमेल से बम की धमकियां दी गई थीं, जिनमें से ज़्यादातर बाद में झूठी निकलीं. जांच जारी रहने के कारण सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं.
