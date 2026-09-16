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Swachhata Pathshala: स्कूल-कॉलेज और विश्वविद्यालय होंगे स्वच्छता अभियान का नया हब

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में स्वच्छता ही सेवा 2026 पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की ( IANS )

नई दिल्ली: केंद्र सरकार स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को स्वच्छता अभियान का नया हब बना रही है, जिसमें 'स्वच्छता पाठशाला: युवा फॉर स्वच्छता' इस साल के स्वच्छता ही सेवा (SHS) 2026 अभियान की खासियतों में से एक बन रहा है. बुधवार को नई दिल्ली में अभियान की घोषणा करते हुए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि सरकार चाहती है कि सफाई एक आधिकारिक कार्यक्रम से आगे बढ़कर पूरे समाज की जिम्मेदारी बने. उन्होंने लोगों से आने वाले त्योहारों को 'ग्रीन फेस्टिवल' के तौर पर मनाने और त्योहारों के दौरान साफ-सफाई बनाए रखने और जिम्मेदार नागरिक व्यवहार अपनाने की भी अपील की.

स्वच्छता पाठशाला के जरिये विद्यार्थियों और युवाओं को इस अभियान में शामिल करके, केंद्र सरकार साफ-सफाई को रोजाना के नागरिक व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहती है - क्लासरूम से शुरू करके घरों, पास-पड़ोस और सार्वजनिक स्थानों तक.

जल शक्ति और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित SHS कार्यक्रम के शुभारंभ पर मीडिया से बात करते हुए पाटिल ने कहा, "लोगों को आने वाले महीनों में त्योहारों के दौरान स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए."

स्वच्छता पाठशाला पहल को युवाओं को अभियान के केंद्र में लाने के लिए डिजाइन किया गया है. इस पहल के तहत, स्कूलों और दूसरे शैक्षणिक संस्थानों का इस्तेमाल साफ-सफाई, साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट और जिम्मेदार नागरिक व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किया जाएगा.

अभियान की रूपरेखा के अनुसार, गतिविधियों में स्वच्छता ज्ञान यात्राएं, स्वच्छता एवं जल संचय संवाद, स्रोत पर कचरा अलग करने का प्रदर्शन और रचनात्मक तथा अनुभवात्मक शिक्षण गतिविधियां शामिल होंगी. छात्रों को कचरा प्रबंधन और स्वच्छ भारत मिशन की संपत्तियों के कामकाज से भी अवगत कराया जाएगा.

ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के बारे में जागरुकता और कचरे को चार अलग-अलग श्रेणियों में अलग करना के महत्व पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इसका उद्देश्य कचरा प्रबंधन को सिर्फ नगरपालिका की जिम्मेदारी मानने के बजाय, घरेलू और शैक्षणिक संस्थान के स्तर से ही कचरे को अलग करने की प्रक्रिया को एक आदत बनाना है.