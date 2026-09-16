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Swachhata Pathshala: स्कूल-कॉलेज और विश्वविद्यालय होंगे स्वच्छता अभियान का नया हब

2026 का स्वच्छता अभियान 17 सितंबर से शुरू हो रहा है, इसकी थीम है- 'स्वच्छता में सहभाग; स्वच्छ भारत, विकसित भारत'. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.

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केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में स्वच्छता ही सेवा 2026 पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 16, 2026 at 9:02 PM IST

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को स्वच्छता अभियान का नया हब बना रही है, जिसमें 'स्वच्छता पाठशाला: युवा फॉर स्वच्छता' इस साल के स्वच्छता ही सेवा (SHS) 2026 अभियान की खासियतों में से एक बन रहा है. बुधवार को नई दिल्ली में अभियान की घोषणा करते हुए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि सरकार चाहती है कि सफाई एक आधिकारिक कार्यक्रम से आगे बढ़कर पूरे समाज की जिम्मेदारी बने. उन्होंने लोगों से आने वाले त्योहारों को 'ग्रीन फेस्टिवल' के तौर पर मनाने और त्योहारों के दौरान साफ-सफाई बनाए रखने और जिम्मेदार नागरिक व्यवहार अपनाने की भी अपील की.

स्वच्छता पाठशाला के जरिये विद्यार्थियों और युवाओं को इस अभियान में शामिल करके, केंद्र सरकार साफ-सफाई को रोजाना के नागरिक व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहती है - क्लासरूम से शुरू करके घरों, पास-पड़ोस और सार्वजनिक स्थानों तक.

जल शक्ति और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित SHS कार्यक्रम के शुभारंभ पर मीडिया से बात करते हुए पाटिल ने कहा, "लोगों को आने वाले महीनों में त्योहारों के दौरान स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए."

स्वच्छता पाठशाला पहल को युवाओं को अभियान के केंद्र में लाने के लिए डिजाइन किया गया है. इस पहल के तहत, स्कूलों और दूसरे शैक्षणिक संस्थानों का इस्तेमाल साफ-सफाई, साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट और जिम्मेदार नागरिक व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किया जाएगा.

अभियान की रूपरेखा के अनुसार, गतिविधियों में स्वच्छता ज्ञान यात्राएं, स्वच्छता एवं जल संचय संवाद, स्रोत पर कचरा अलग करने का प्रदर्शन और रचनात्मक तथा अनुभवात्मक शिक्षण गतिविधियां शामिल होंगी. छात्रों को कचरा प्रबंधन और स्वच्छ भारत मिशन की संपत्तियों के कामकाज से भी अवगत कराया जाएगा.

ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के बारे में जागरुकता और कचरे को चार अलग-अलग श्रेणियों में अलग करना के महत्व पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इसका उद्देश्य कचरा प्रबंधन को सिर्फ नगरपालिका की जिम्मेदारी मानने के बजाय, घरेलू और शैक्षणिक संस्थान के स्तर से ही कचरे को अलग करने की प्रक्रिया को एक आदत बनाना है.

पाटिल ने जोर देकर कहा कि सरकार अब सिर्फ "सरकारी स्तर" पर काम करने के बजाय "पूरे समाज को साथ लेने" के दृष्टिकोण पर आगे बढ़ रही है, जिसमें नागरिकों, शिक्षण संस्थानों, समुदायों, कारोबारियों और सामाजिक संगठनों से उम्मीद की जाती है कि वे स्वच्छता को लगातार बनाए रखने में हिस्सा लेंगे.

युवाओं पर यह जोर पिछले साल के अभियान में बड़े पैमाने पर हुई भागीदारी की पृष्ठभूमि में दिया जा रहा है. पाटिल ने बताया कि 'स्वच्छता ही सेवा 2025' में करीब 18 करोड़ लोगों ने भाग लिया था, जिसमें ग्रामीण भारत से करीब 13.91 करोड़ और शहरी क्षेत्रों से 4.53 करोड़ प्रतिभागी शामिल थे.

2026 का अभियान, जो 17 सितंबर से शुरू हो रहा है, इसकी थीम है- 'स्वच्छता में सहभाग; स्वच्छ भारत, विकसित भारत'. यह न सिर्फ साफ-सफाई की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करेगा, बल्कि सार्वजनिक स्थानों के कायाकल्प को बनाए रखने पर भी ध्यान देगा.

इस अभियान के तहत स्वच्छता को त्योहारों के सीजन से जोड़ने का प्रयास भी किया जाएगा. 27 सितंबर को 'विश्व पर्यटन दिवस' के अवसर पर पर्यटन स्थलों, तीर्थ केंद्रों, प्रतिष्ठित स्थानों, सार्वजनिक शौचालयों और जिम्मेदार नागरिक व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. इसके बाद, 1 अक्टूबर को देशव्यापी "एक दिन, एक घंटा, एक साथ" स्वैच्छिक श्रमदान और स्वच्छता अभियान आयोजित किया जाएगा, जिसके अगले दिन 2 अक्टूबर को 'स्वच्छ भारत दिवस' मनाया जाएगा.

अधिकारियों ने कहा कि SHS 2026 का बड़ा संदेश यह है कि अभियान खत्म होने पर स्वच्छता अभियान खत्म नहीं होना चाहिए.

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