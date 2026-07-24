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तमिलनाडु में हेडमास्टर और टीचर ने किया छात्रा का यौन उत्पीड़न, पॉक्सो केस में गिरफ्तार

तिरुवन्नामलाई: तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले में स्कूल हेडमास्टर और एक सेकेंडरी स्कूल टीचर को एक स्कूल की छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है.

आरोप है कि, तिरुवन्नामलाई जिले के वेदांतवाड़ी इलाके के एक स्कूल के हेडमास्टर और सेकेंडरी स्कूल टीचर पिछले कुछ दिनों से पीड़ित छात्रा का यौन उत्पीड़न कर रहे थे.

ऐसी स्थिति में, छात्रा ने बच्चों और महिलाओं के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन, 1098 पर संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई. इस शिकायत के बाद, बच्चों और महिलाओं के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन ने घटना की गंभीरता को समझते हुए, लोकल पुलिस को जानकारी भेजी और उनसे इस मामले में सही कार्रवाई करने का आग्रह किया.

इसके बाद, तिरुवन्नामलाई ऑल विमेन पुलिस स्टेशन ने तुरंत घटना की जांच शुरू की. उन्होंने छात्रा और उसके माता-पिता से बयान लिए और स्कूल में हुई घटना की जांच की. पुलिस द्वारा की गई जांच के दौरान, यह पता चला कि स्कूल का हेडमास्टर रवि और सेकेंडरी टीचर मुरलीधरन पिछले कुछ दिनों से छात्रा का यौन उत्पीड़न कर रहे थे.