तमिलनाडु में हेडमास्टर और टीचर ने किया छात्रा का यौन उत्पीड़न, पॉक्सो केस में गिरफ्तार
तिरुवन्नामलाई जिले में स्थित एक स्कूल का हेडमास्टर और एक टीचर पर छात्रा का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है.
Published : July 24, 2026 at 10:11 PM IST
तिरुवन्नामलाई: तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले में स्कूल हेडमास्टर और एक सेकेंडरी स्कूल टीचर को एक स्कूल की छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है.
आरोप है कि, तिरुवन्नामलाई जिले के वेदांतवाड़ी इलाके के एक स्कूल के हेडमास्टर और सेकेंडरी स्कूल टीचर पिछले कुछ दिनों से पीड़ित छात्रा का यौन उत्पीड़न कर रहे थे.
ऐसी स्थिति में, छात्रा ने बच्चों और महिलाओं के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन, 1098 पर संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई. इस शिकायत के बाद, बच्चों और महिलाओं के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन ने घटना की गंभीरता को समझते हुए, लोकल पुलिस को जानकारी भेजी और उनसे इस मामले में सही कार्रवाई करने का आग्रह किया.
इसके बाद, तिरुवन्नामलाई ऑल विमेन पुलिस स्टेशन ने तुरंत घटना की जांच शुरू की. उन्होंने छात्रा और उसके माता-पिता से बयान लिए और स्कूल में हुई घटना की जांच की. पुलिस द्वारा की गई जांच के दौरान, यह पता चला कि स्कूल का हेडमास्टर रवि और सेकेंडरी टीचर मुरलीधरन पिछले कुछ दिनों से छात्रा का यौन उत्पीड़न कर रहे थे.
इसके बाद पुलिस ने दोनों को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार किए गए दोनों को कोर्ट में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में वेल्लोर सेंट्रल जेल भेज दिया गया.
एक स्कूल प्रिंसिपल और एक सेकेंडरी स्कूल के टीचर द्वारा एक स्कूली छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न की घटना ने इलाके के लोगों को हैरान कर दिया है. एक सामाजिक कार्यकर्ता का कहना है कि यह बहुत चिंता की बात है कि जिन टीचरों को स्कूल आने वाले बच्चों के लिए सुरक्षित माहौल देना चाहिए, वे ऐसे आपराधिक कामों में शामिल हैं. उन्होंने जिला प्रशासन और स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों से स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा पक्का करने के लिए निगरानी और तेज करने की भी अपील की है.
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