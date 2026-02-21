ETV Bharat / bharat

प.बंगाल: खेल रहे बच्चों पर टीचर ने चलाई गोली, हुआ गिरफ्तार, जानें क्यों की फायरिंग

प्रतीकात्मक फोटो ( ETV Bharat )

मुर्शिदाबाद: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज पुलिस स्टेशन के तहत बनीपुर इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब एक टीचर ने कथित रूप से घर के बाहर खेल रहे बच्चों पर गोली चलाई. इस घटना में एक बच्चा घायल हो गया. मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया. गोली लगने से घायल एक बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जानकारी के अनुसार पुलिस ने आरोपी टीचर के घर से एक बंदूक बरामद की है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार टीचर का नाम समीर कुमार मंडल है. वह उमरपुर प्राइमरी स्कूल में टीचर है. जंगीपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट हुसैन मेहदी रहमान ने कहा, 'आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है.' आरोप है कि शुक्रवार को भी हर दिन की तरह कुछ बच्चे टीचर के घर के सामने खाली मैदान में खेल रहे थे. खेलते समय कभी-कभी उनकी गेंद टीचर के घर के अंदर गिर जाती थी. टीचर ने इस बात पर पहले भी एतराज जताया था. स्थानीय सूत्रों के मुताबिक रोक के बावजूद बच्चों के मैदान में खेलने से गुस्साए स्कूल टीचर ने बंदूक से बच्चों पर फायरिंग कर दी. चश्मदीदों के मुताबिक उसने चार से पांच राउंड फायरिंग की. जब बच्चों ने घबराकर भागने की कोशिश की तो एक बच्चे के हाथ में गोली लग गई.