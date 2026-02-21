प.बंगाल: खेल रहे बच्चों पर टीचर ने चलाई गोली, हुआ गिरफ्तार, जानें क्यों की फायरिंग
बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक प्राइमरी स्कूल टीचर ने घर के बाहर खेल रहे बच्चों पर कथित रूप से गोली चलाई.
Published : February 21, 2026 at 1:38 PM IST
मुर्शिदाबाद: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज पुलिस स्टेशन के तहत बनीपुर इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब एक टीचर ने कथित रूप से घर के बाहर खेल रहे बच्चों पर गोली चलाई. इस घटना में एक बच्चा घायल हो गया. मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया. गोली लगने से घायल एक बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
जानकारी के अनुसार पुलिस ने आरोपी टीचर के घर से एक बंदूक बरामद की है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार टीचर का नाम समीर कुमार मंडल है. वह उमरपुर प्राइमरी स्कूल में टीचर है. जंगीपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट हुसैन मेहदी रहमान ने कहा, 'आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है.'
आरोप है कि शुक्रवार को भी हर दिन की तरह कुछ बच्चे टीचर के घर के सामने खाली मैदान में खेल रहे थे. खेलते समय कभी-कभी उनकी गेंद टीचर के घर के अंदर गिर जाती थी. टीचर ने इस बात पर पहले भी एतराज जताया था.
स्थानीय सूत्रों के मुताबिक रोक के बावजूद बच्चों के मैदान में खेलने से गुस्साए स्कूल टीचर ने बंदूक से बच्चों पर फायरिंग कर दी. चश्मदीदों के मुताबिक उसने चार से पांच राउंड फायरिंग की. जब बच्चों ने घबराकर भागने की कोशिश की तो एक बच्चे के हाथ में गोली लग गई.
घायल बच्चे के पिता बिश्वजीत साहा ने कहा, 'रोज की तरह 10-12 बच्चे मैदान में खेल रहे थे. जैसे ही बॉल टीचर के घर के दरवाजे से टकराई वह उत्तेजित हो गया बंदूक लेकर बाहर आया और बच्चों पर तान दी. मेरे बेटे के हाथ में गोली लगी. हम उसे तुरंत जंगीपुर सब-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गए.' लड़के के हाथ से गोली निकाल दी गई. बताया जा रहा है कि घायल बच्चे का अभी जंगीपुर सब-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है.
सूचना मिलने पर रघुनाथगंज थाने की भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची. आरोपी टीचर को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया. घर से एक बंदूक बरामद हुई है. पुलिस ने बताया कि शुरुआती तौर पर माना जा रहा है कि यह मॉडर्न एयर गन है.
हालांकि, हथियार की जांच की जा रही है. गिरफ्तार टीचर ने कहा, 'मैंने उसे डराने के लिए गोली चलाई थी. मुझे नहीं पता था कि यह किसी को लग जाएगी.' इस घटना से इलाके में काफी हंगामा हुआ. इलाके के लोगों ने आरोपी टीचर के घर को घेर लिया. सूचना मिलने पर रघुनाथगंज पुलिस मौके पर पहुंची.