ओडिशा : स्कूल में बने तीन कमरे नहीं हुए हैंडओवर, तेज गर्मी में टेंट के नीचे बैठकर स्टूडेंट्स ने दिया एग्जाम
बलांगीर के स्कूल के लिए बने तीन क्लासरूम हैंडओवर नहीं किए जाने से स्टूडेंट को एक टेंट के नीचे बैठकर एग्जाम देना पड़ रहा है.
Published : March 11, 2026 at 7:08 PM IST
शेख मोहम्मद वाहिद
बलांगीर (ओडिशा): ओडिशा के बलांगीर में एक स्कूल में बनाए गए तीन नए कमरों के बंद रहने से 180 स्टूडेंट्स को तेज गर्मी में टेंट के नीचे बैठकर एग्जाम देना पड़ रहा है.
सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक मुरीबहाल ब्लॉक पतंजलि प्रोजेक्ट हायर प्राइमरी स्कूल में तीन नए क्लासरूम बनाए गए हैं, लेकिन एक साल से अधिक समय से यह बंद पड़े हैं और उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है. इस वजह स्कूल में सिर्फ दो क्लासरूम ही खाली हैं. इस वजह से स्कूल के 180 स्टूडेंट्स के सामने जगह की कमी के चलते परीक्षा दिए जाने को लेकर संकट खड़ा हो गया.
सूत्रों के मुताबिक, अभिभावकों और स्कूल के शिक्षकों ने टेंट लगाकर परीक्षा कराने का फैसला किया, क्योंकि समस्या का कोई और तुरंत समाधान नहीं था.
प्रधानाध्यपक जयदेव प्रधान ने बताया कि उन्होंने अचानक टेंट इस्तेमाल करने का फैसला किया क्योंकि सिर्फ दो क्लासरूम में 180 स्टूडेंट्स के एग्जाम कराना मुमकिन नहीं था. उन्होंने कहा, " उच्चाधिकारियों को को नए क्लासरूम ट्रांसफर करने के लिए कहा गया था, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला."
हालांकि इस स्कूल में क्लास 1 से 8 तक के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए सात टीचर रखे गए हैं. किसी भी सामान्य दिन सभी स्टूडेंट्स को दो क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, लेकिन कम जगह में सभी के एग्जाम नहीं हो सकते. प्रधान ने कहा, "यह सालाना एग्जाम है और दो क्लासरूम में सभी स्टूडेंट्स को बिठाने के लिए जगह काफी नहीं है."
इसलिए, स्टूडेंट्स के लिए टेंट लगाया गया, जहां वे बहुत ज़्यादा गर्मी का सामना करते हुए परीक्षा में शामिल हुए. स्कूल के तीन क्लासरूम का कंस्ट्रक्शन एक साल से ज़्यादा समय से पूरा हो चुका है, लेकिन इसे स्कूल अथॉरिटीज़ को सौंपा नहीं किया गया है.
संबंधित विभाग को इस बारे में कई बार बताया गया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. प्रधान ने आगे कहा, "हमने कई बार शिकायत की है लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है."
स्कूल पेरेंट्स कमेटी के अध्यक्ष योगेश्वर पटेल ने कहा, "जब 180 स्टूडेंट्स दो कमरों में बैठते हैं तो भीड़ हो जाती है. इस अफरा-तफरी में न तो टीचर इंसाफ कर पाते हैं और न ही स्टूडेंट्स कुछ समझ पाते हैं. लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है क्योंकि हमने सबको बता दिया है, हालांकि इस मामले पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है."
पटेल ने कहा, "नए कमरे तैयार हैं, लेकिन स्कूल को अभी तक कब्जा नहीं मिला है."
इस बारे में पूछने पर, मुरीबहाल ब्लॉक शिक्षा ऑफिसर ने समस्या मानी. उन्होंने बताया, "अभी इस स्कूल में कमरों की समस्या है और तीन कमरे बन चुके हैं. वे एक-दो दिन में स्कूल को दे दिए जाएंगे और कमरों की समस्या हल हो जाएगी."
