ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल: सिंगर लग्नजीता चक्रवर्ती के साथ बदसलूकी, स्कूल मालिक गिरफ्तार

सिंगर लग्नजीता चक्रवर्ती पूर्वी मेदिनीपुर में साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल के सालाना फंक्शन में परफॉर्म कर रही थीं.

lagnajita chakraborty
सिंगर लग्नजीता चक्रवर्ती के साथ बदसलुकी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 21, 2025 at 7:13 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

पूर्वी मेदिनीपुर (पश्चिम बंगाल): बंगाल की सिंगर लग्नजीता चक्रवर्ती के साथ एक स्कूल इवेंट में परफॉर्म करते समय कथित तौर पर बदसलूकी की गई. उनकी शिकायत के आधार पर इवेंट ऑर्गनाइजर और आरोपी महबूब मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आदमी को सोमवार को कांथी सब-डिविजनल कोर्ट में पेश किया जाएगा. इसके अलावा भगवानपुर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज (OC) के खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच का आदेश दिया गया है.

पूर्वी मेदिनीपुर के पुलिस सुपरिटेंडेंट मिथुन कुमार डे ने कहा, "अब तक हमारी जांच से पता चला है कि भगवानपुर घटना का मुख्य आरोपी महबूब मलिक है. वह स्कूल का मालिक और इवेंट का ऑर्गनाइजर है. हमने उसे गिरफ्तार कर लिया है. हम उसे नियमों के अनुसार कोर्ट में पेश करेंगे और पुलिस कस्टडी की मांग करेंगे. फिर हम आगे की जांच करेंगे."

उन्होंने कहा, "हमने भगवानपुर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इनचार्ज के खिलाफ भी डिपार्टमेंटल जांच का आदेश दिया है. SDPO लेवल का एक ऑफिसर यह जांच कर रहा है. जांच से जो भी सामने आएगा, उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे."

सालाना फंक्शन में परफॉर्म कर रही थीं सिंगर
पुलिस सूत्रों के मुताबिक शनिवार रात सिंगर लग्नजीता चक्रवर्ती पूर्वी मेदिनीपुर में साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल के सालाना फंक्शन में परफॉर्म कर रही थीं. उनका आरोप है कि परफॉर्मेंस के दौरान उन्हें परेशान किया गया. आर्टिस्ट का दावा है कि वह फिल्म देवी चौधुरानी का गाना 'जागो मां' गा रही थीं, तभी ऑर्गेनाइजर और स्कूल के मालिक महबूब मलिक स्टेज पर आए और उनसे 'सेक्युलर गाना' गाने को कहा.

सिंगर का आरोप है कि इसके बाद उस आदमी ने उन पर हमला कर दिया. उनका आरोप है कि जब वह लोकल भगवानपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने गईं, तो उन्हें काफी देर तक इंतजार कराया गया. आर्टिस्ट का यह भी आरोप है कि पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इनचार्ज शहंशाह हक उनकी शिकायत दर्ज करने को तैयार नहीं थे.

ज्यादा पैसे की डिमांड
इस बीच महबूब मलिक के भाई मसूद मलिक ने दावा किया कि सिंगर लग्नजीता चक्रवर्ती ने झूठा आरोप लगाया क्योंकि उन्हें अधिक पेमेंट नहीं मिली थी. मसूद मलिक ने कहा, "लग्नजीता चक्रवर्ती साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल के कल्चरल प्रोग्राम में परफॉर्म करने आई थीं. उन्हें शाम 4 बजे स्टेज मिलना था, लेकिन उन्हें देर हो गई. इस वजह से उन्होंने और पैसे मांगे. इसके अलावा, स्टेज पर चढ़ने के बाद वह अपनी नई फिल्म का एक धार्मिक गाना गा रही थीं. चूंकि यह एक स्कूल इवेंट था, इसलिए उनसे स्टेज पर एक सेक्युलर गाना गाने की रिक्वेस्ट की गई. इससे वह परेशान हो गईं. उन्होंने तुरंत परफॉर्मेंस रोक दी और स्टेज से चली गईं."

उन्होंने बताया कि बाद में वह पुलिस स्टेशन गईं और शिकायत दर्ज कराई कि नशे में धुत किसी व्यक्ति ने उन्हें मारपीट की धमकी दी. उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं हुई. उन्होंने और पैसे मांगे, और जब मना कर दिया गया, तो वह पुलिस स्टेशन गईं और झूठी शिकायत दर्ज कराई.

'स्टेज पर बहस हुई थी'
स्कूल में एक स्टूडेंट की पेरेंट मालविका बेरा ने कहा, "हमें ठीक से नहीं पता कि आर्टिस्ट के साथ क्या हुआ. हमने सुना कि स्टेज पर बहस हुई थी. फिर मैडम स्टेज से उतरकर चली गईं. हमने उन्हें माइक्रोफोन पर सिर्फ यह कहते सुना कि उन्हें गाना गाने में दिक्कत थी. हमें बस इतना ही पता है. हमें नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ."

इससे पहले खबरें आई थी कि सिंगर पौशाली बनर्जी भी ऐसी ही घटना का शिकार हुई हैं. जब ईटीवी भारत ने इस मामले पर उनका रिएक्शन जानने के लिए उनसे कॉन्टैक्ट किया, तो पौशाली ने कहा, "लग्नजिता के साथ जो हुआ वह बहुत बुरा हुआ. एक आर्टिस्ट के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए. आज मैं उनकी हिम्मत को सलाम करती हूं कि वह FIR कर पाईं."

बनर्जी ने बताया, "मेरे साथ भी ऐसी घटनाएं कई बार हुई हैं. मैं चुप रहती हूं. मैं इस पर ध्यान नहीं देती. सब कहते हैं, 'ध्यान मत दो, बस इग्नोर करो.' इसे इग्नोर करने की वजह से लोग अब हमारे सिर पर नाच रहे हैं और तरह-तरह की बकवास कर रहे हैं. लग्नजिता ने FIR करके सही किया. हालांकि, ऐसी घटनाएं फिर होंगी. मैं बस एक ही बात कहूंगी: भगवान हम आर्टिस्ट्स को इन सभी मुश्किलों से उबरने की ताकत दे, क्योंकि ऐसी मुश्किलें फिर आएंगी."

दूसरी ओर, BJP ने सिंगर के साथ कथित हैरेसमेंट का विरोध किया है. बीजेपी प्रवक्ता शंकुदेब पांडा ने कहा, "महबूब मलिक जैसे लोग तृणमूल कांग्रेस के सपोर्ट से ये काम कर रहे हैं."

यह भी पढ़ें- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने VB-G RAM G बिल को मंजूरी दी, जानें क्या है इसकी खासियत?

TAGGED:

LAGNAJITA CHAKRABORTY
SINGER LAGNAJITA CHAKRABORTY
SCHOOL OWNER ARRESTED
WEST BENGAL
PURBA MEDINIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.