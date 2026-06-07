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स्कूल ऑन व्हील्स : फुटपाथ व झुग्गियों के बच्चे लेते थे ड्रग्स, अब उन्हीं नन्हें हाथों ने थामे किताब,पेन

बच्चों के पास पहुंच रहे चलते फिरते स्कूल ने शिक्षा की अलख जगाने के साथ उन्हें नई दिशा दी है. बिकास कुमार दास की रिपोर्ट...

Children receiving education on the footpath
फुटपाथ पर शिक्षा ग्रहण करते बच्चे. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 7, 2026 at 6:27 PM IST

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भुवनेश्वर : धूल भरा फुटपाथ. पास से इंजन की आवाज. फिर भी, किसी को इस भागदौड़ की परवाह नहीं है. कुछ बच्चे हाथों में किताबें लिए एक गोले में बैठे हैं. किसी के पास स्कूल बैग नहीं है तो किसी के पास यूनिफॉर्म नहीं है. लेकिन सबकी आंखों में एक सपना है, “हम पढ़ेंगे… हम आगे बढ़ेंगे.

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर इन दिनों चलती-फिरती पाठशाला लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है. जहां हर कोई पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, वहीं यहां बच्चों तक पहुंचने के लिए एक पाठशाला चल रही है. स्कूल ऑन व्हील्स स्थानीय एनजीओ द्वारा सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए चलाई जाने वाली एक पहल है. यह मोबाइल स्कूल खास तौर पर रेलवे स्टेशन के पास की झुग्गियों, ईंट भट्टों की झुग्गियों और शहर के कई हिस्सों की छोटी-बड़ी झुग्गियों तक पहुंचता है.

Weather cannot become a hindrance in children's studies.
बच्चों की पढ़ाई में मौसम नहीं बन पाता बाधा. (ETV Bharat)

यह स्कूल बच्चों और उनके परिवारों में पढ़ाई के प्रति रुचि जगाने की कोशिश करता है. यहां पढ़ने वाले एक छात्र चिन्मय स्वैन कहते हैं, “पहले गांव से आने के बाद मुझे स्कूल में एडमिशन लेने में दिक्कत होती थी. मैं स्कूल नहीं जा सका क्योंकि मेरे पास आधार कार्ड नहीं था. कुछ दीदी हमारी झुग्गी में आकर पढ़ाती थीं. मैं अभी भी वहीं पढ़ रहा हूं. और इस साल मैंने स्कूल में भी एडमिशन ले लिया है. मेरा लक्ष्य है कि मैं बड़ा होकर पुलिस ऑफिसर बनूं.”

भुवनेश्वर का यह मोबाइल स्कूल सड़क किनारे, फुटपाथ पर या खुली हवा में एक अलग तरह का स्कूल है. यहां कोई बड़ी बिल्डिंग या मॉडर्न क्लासरूम नहीं है. समय होते ही मोबाइल स्कूल बच्चों के पास पहुंच जाता है. टीचर के बुलाने पर सभी बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं. कुछ ही पलों में टीचर नाच-गाने के साथ पढ़ाना शुरू कर देते हैं.

Child asking questions on the blackboard.
ब्लैक बोर्ड पर सवाल करता बच्चा. (ETV bharat)

मां की तरह प्यार और दुलार से खाना-पीना देने के बाद पढ़ाई शुरू होती है. शिक्षा ले रहे राज कहते हैं, "मैं अभी पढ़ाई नहीं कर रहा हूं. अगर मैं स्कूल जाना चाहता तो मेरा एडमिशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से स्कूल जाना मुमकिन नहीं है. इस बीच, मैं स्कूल जाने के बजाय ड्रग्स लेता था, लेकिन अब मैंने ड्रग्स छोड़ दिए हैं और अब पढ़ाई कर रहा हूं. जो मोबाइल गाड़ी आती है उसमें बहुत सारे खिलौने और किताबें होती हैं. जिससे खेलने और पढ़ाई करने का मौका भी मिलता है. खाना-पीना देकर पढ़ाना भी होता है. ऐसा मोबाइल स्कूल रुचिका फाउंडेशन ने डिजाइन किया है."

इसी तरह, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन रुचिका के जरिए बच्चों का सारा खर्च उठा रहा है. संस्था के वॉलंटियर्स हर दिन कुछ समय इन बच्चों को साक्षरता, गणित, जनरल साइंस और नैतिक शिक्षा सिखाने में बिताते हैं.

Along with clothes, children are also given food and drink.
बच्चों को कपड़े के साथ खाना-पीना भी दिया जाता है. (ETV Bharat)

हर सुबह वॉलंटियर अपना काम खत्म करने के बाद यहां आते हैं. कुछ ओडिया पढ़ाते हैं और कुछ इंग्लिश. वे बच्चों को आसान भाषा में मैथ्स भी पढ़ाते हैं.

वे न केवल पाठ पढ़ाते हैं बल्कि समाज में सम्मान के साथ रहने के लिए साफ-सफाई और शिष्टाचार के बारे में भी बताते हैं. बच्चे गर्मी, बारिश और सर्दी की परवाह किए बिना यहां आकर पढ़ते हैं. बच्चों को गर्मी और बारिश के दिनों में छाते और ठंड के दिनों में शॉल दिए जाते हैं.

Teacher Nirupama Das explaining to the children.
बच्चों को समझातीं टीचर निरुपमा दास. (ETV Bharat)

टीचर निरुपमा दास कहती हैं, “जब हम दो साल पहले यहां आए थे, तो बच्चे बहुत ही उपेक्षित हालत में थे. उनके माता-पिता घर छोड़कर काम करने चले जाते थे. बच्चे बाहर घूमते थे और ड्रग्स लेते थे. हम यहां आए और बच्चों को बेसिक सुविधाएं दीं. हमने बच्चों को कपड़े दिए और उन्हें साफ-सफाई अपनाने के लिए कहा. अब सभी बच्चे रोज पढ़ने आते हैं."

उन्होंने कहा, "उन्हें हर दिन 3 से 4 घंटे दिए जा रहे हैं. उन्हें खाना, किताबें, पेन आदि दिए जा रहे हैं. शिक्षा में रुचि जगने के बाद ये बच्चे अब चिट्ठियां लिख रहे हैं, जबकि पहले ये ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगते थे, चोरी करते थे और नशा करते थे. इन बच्चों में से कोई पुलिसवाला बनना चाहता है, कोई टीचर तो कोई डॉक्टर. इस स्कूल ने उन्हें न सिर्फ पढ़ाई दी है, बल्कि ज़िंदगी की एक नई उम्मीद भी दी है."

School on Wheels also has books, notebooks and toys for children.
बच्चों के लिए स्कूल ऑन व्हील्स में किताब-कापी व खिलौने भी होते हैं. (ETV Bharat)

सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानीय लोग धीरे-धीरे इस पहल से जुड़ रहे हैं. कोई पुरानी किताबें दे रहा है, कोई बैठने के लिए चटाई दे रहा है, तो कोई बच्चों के लिए खाने का इंतजाम कर रहा है. आज के समय में, जहां पढ़ाई कई लोगों के लिए सपना बन गई है, इस अनोखे स्कूल ने यह साबित कर दिया है कि ''अगर आप चाहें तो फुटपाथ भी स्कूल बन सकता है.और एक किताब जिंदगी बदल सकती है.’’

After the class is over, the children leave in a queue.
क्लास खत्म होने के बाद बच्चे कतार से जाते हैं. (ETV Bharat)

झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग कहते हैं कि ‘‘बच्चे पढ़ते नहीं थे. वे स्कूल नहीं जाते थे. बच्चे घर पर ही रहते थे. अब, एक इंस्टीट्यूशन आने से वे बच्चों की तरह पढ़ रहे हैं.

कुछ बच्चों का स्कूल में एडमिशन भी हो गया है. रुचिका फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बेनुधर सेनापति ने कहा, "खासकर सड़क किनारे रहने वाले बच्चों को पढ़ाई से दूर रखा जाता है. वे आम तौर पर चोरी और आपराधिक कामों का सहारा ले रहे हैं. अभी, 1000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया जा चुका है और कई का स्कूलों में एडमिशन भी हो चुका है."

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