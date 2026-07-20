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झारखंड में 'स्कूल ऑफ ड्रामा' की जरूरत, लोक कला दिलाएगी अलग पहचानः डॉ. देशराज मीणा

धनबाद दौरे पर राजस्थान के प्रसिद्ध नाट्य गुरु डॉ. देशराज मीणा पहुंचे. उन्होंने थिएटर का महत्व बताया. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 20, 2026 at 3:40 PM IST

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धनबादः थिएटर केवल मंच पर अभिनय करने की कला नहीं, बल्कि यह व्यक्तित्व निर्माण, संवाद कौशल, आत्मविश्वास और सामाजिक चेतना विकसित करने का सबसे प्रभावी माध्यम है. यदि बच्चों और युवाओं को शुरुआती दौर से ही थिएटर से जोड़ा जाए तो वे जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. यह कहना है राजस्थान के प्रसिद्ध नाट्य गुरु डॉ. देशराज मीणा का, जो धनबाद में आयोजित सात दिवसीय थिएटर कार्यशाला में शामिल होने पहुंचे थे.

ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में डॉ. मीणा ने देश में थिएटर की वर्तमान स्थिति, नई शिक्षा नीति, युवाओं के लिए उपलब्ध अवसरों, फिल्म और ओटीटी इंडस्ट्री में थिएटर की भूमिका तथा झारखंड में रंगमंच के विकास की संभावनाओं पर विस्तार से अपनी बात रखी.

जानकारी देते नाट्य गुरु डॉ. देशराज मीणा (Etv Bharat)

केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित कर रही हैः डॉ. देशराज मीणा

डॉ. मीणा ने बताया कि केंद्र सरकार थिएटर और प्रदर्शन कलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित कर रही है. उन्होंने कहा कि देशभर में थिएटर के क्षेत्र में सक्रिय युवाओं को विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार छात्रवृत्ति दी जाती है. 18 से 25 वर्ष तक के युवाओं के लिए विशेष स्कॉलरशिप की व्यवस्था है. इसके अलावा 25 से 40 वर्ष आयु वर्ग के कलाकारों के लिए अलग छात्रवृत्ति और 40 वर्ष से अधिक आयु वाले अनुभवी कलाकारों के लिए सीनियर स्कॉलरशिप उपलब्ध है. उनका मानना है कि सरकार की ये योजनाएं प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का अच्छा माध्यम हैं, लेकिन इनकी जानकारी समाज के हर वर्ग तक पहुंचनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में कला और संस्कृति को पहले की तुलना में कहीं अधिक महत्व दिया गया है. संगीत, चित्रकला और नाटक जैसी विधाओं को शिक्षा का हिस्सा बनाया गया है. विशेष रूप से कक्षा छह से आठ तक के विद्यार्थियों को थिएटर गतिविधियों से जोड़ने पर जोर दिया गया है. इसके अलावा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी स्कूलों और विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर रंगमंच को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है. देश के पीएम श्री और जवाहर नवोदय विद्यालयों में भी थिएटर गतिविधियों को बढ़ाने की पहल की गई है.

थिएटर को गंभीरता से नहीं लिया जाताः डॉ. देशराज मीणा

हालांकि उन्होंने चिंता भी जताई कि जमीनी स्तर पर इन योजनाओं का अपेक्षित असर अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है. उनके अनुसार अधिकांश स्कूलों में थिएटर को गंभीरता से नहीं लिया जाता. कई विद्यालयों के प्रधानाचार्य और प्रबंधन रंगमंच की उपयोगिता को समझ ही नहीं पा रहे हैं. परिणामस्वरूप छात्रों तक इसकी पहुंच सीमित रह जाती है और केवल कुछ चुनिंदा बच्चों को ही इस क्षेत्र की जानकारी मिल पाती है.

डॉ. मीणा का कहना है कि यदि वास्तव में थिएटर को शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाना है तो सबसे पहले शिक्षकों को प्रशिक्षित करना होगा. जब तक शिक्षक स्वयं थिएटर की तकनीकों और उसकी उपयोगिता को नहीं समझेंगे, तब तक बच्चों में इसकी रुचि विकसित नहीं हो सकती. उन्होंने कहा कि स्कूलों में थिएटर केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाना चाहिए.

उन्होंने बताया कि बड़े शहरों के अनेक स्कूलों में थिएटर के लिए अलग शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं, जबकि छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश विद्यालयों में ऐसी व्यवस्था नहीं है. यही कारण है कि छोटे शहरों की प्रतिभाओं को समान अवसर नहीं मिल पाते. यदि हर जिले और हर स्कूल में प्रशिक्षित थिएटर शिक्षक उपलब्ध हों तो हजारों नए कलाकार तैयार किए जा सकते हैं.

थिएटर सीखने वालों के लिए संभावनाएं अधिक हैंः थिएटर गुरु

डॉ. मीणा ने कहा कि आज के समय में थिएटर सीखने वाले युवाओं के लिए संभावनाएं पहले से कहीं अधिक बढ़ गई हैं. पहले अभिनय का मतलब केवल फिल्मों तक सीमित माना जाता था, लेकिन अब ओटीटी प्लेटफॉर्म, वेब सीरीज, डिजिटल कंटेंट और सोशल मीडिया ने नए अवसरों के दरवाजे खोल दिए हैं. थिएटर में मिलने वाला प्रशिक्षण कलाकार को अभिनय, संवाद अदायगी, भाव-भंगिमा, मंच संचालन और कैमरे के सामने आत्मविश्वास के साथ काम करने की क्षमता देता है. यही कारण है कि फिल्म और वेब इंडस्ट्री में थिएटर से जुड़े कलाकारों की मांग लगातार बढ़ रही है.

उन्होंने कहा कि थिएटर का लाभ केवल मनोरंजन उद्योग तक सीमित नहीं है. प्रशासनिक सेवाओं, सरकारी नौकरियों, शिक्षा, मीडिया, कॉर्पोरेट क्षेत्र और अन्य पेशों में भी थिएटर का प्रशिक्षण बेहद उपयोगी साबित होता है. रंगमंच व्यक्ति की अभिव्यक्ति क्षमता को मजबूत बनाता है, जिससे इंटरव्यू, प्रस्तुतीकरण, समूह चर्चा और नेतृत्व क्षमता में भी सुधार होता है.

थिएटर एक बेहतर इंसान भी बनाता हैः डॉ. देशराज मीणा

डॉ. मीणा ने कहा कि आज भी बड़ी संख्या में अभिभावक थिएटर को केवल शौक मानते हैं. उन्हें लगता है कि इस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं नहीं हैं. यह सोच बदलने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि थिएटर केवल कलाकार तैयार नहीं करता, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाता है. इसलिए अभिभावकों को अपने बच्चों को रंगमंच से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए.

झारखंड के संदर्भ में उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए. उनका कहना है कि इस राज्य की सबसे बड़ी ताकत इसकी समृद्ध लोक संस्कृति, लोक संगीत और पारंपरिक नृत्य हैं. यदि इन्हें आधुनिक थिएटर से जोड़ा जाए तो झारखंड देशभर में अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान बना सकता है.

उन्होंने कहा कि झारखंड में वर्षों से लोकनृत्य, लोकसंगीत और पारंपरिक कला के क्षेत्र में काम कर रहे कलाकारों को थिएटर की विधिवत ट्रेनिंग दी जानी चाहिए. विशेष रूप से आदिवासी समाज की सांस्कृतिक परंपराओं को रंगमंच से जोड़ने की जरूरत है. इससे न केवल स्थानीय संस्कृति का संरक्षण होगा बल्कि नई पीढ़ी भी अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ सकेगी.

छऊ जैसे पारंपरिक नृत्य का उपयोग कई रंगमंचीय प्रस्तुतियों में हो रहा हैः डॉ. देशराज मीणा

डॉ. मीणा ने उदाहरण देते हुए कहा कि छऊ जैसे पारंपरिक नृत्य का उपयोग देश के कई रंगमंचीय प्रस्तुतियों में सफलतापूर्वक किया जा रहा है. इसी तरह झारखंड की अन्य लोककलाओं को भी नाटकों का हिस्सा बनाया जा सकता है. इससे स्थानीय कलाकारों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी और रंगमंच भी अधिक समृद्ध होगा.

उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य सरकार समय-समय पर छोटे-छोटे थिएटर वर्कशॉप आयोजित करे, जहां लोक कलाकार, संगीतकार, नर्तक और युवा कलाकार एक साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें. ऐसे प्रशिक्षण शिविर कलाकारों की प्रतिभा को नई दिशा देंगे और आधुनिक रंगमंच की तकनीकों से उन्हें परिचित कराएंगे.

डॉ. मीणा ने कहा कि झारखंड में लोक नाट्य से जुड़े कलाकारों को संगठित कर उन्हें पेशेवर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है. साथ ही सरकार को ऐसा स्थायी मंच उपलब्ध कराना चाहिए, जहां कलाकार नियमित रूप से अपनी प्रस्तुतियां दे सकें. इससे कला को भी बढ़ावा मिलेगा और कलाकारों को सम्मानजनक अवसर भी प्राप्त होंगे.

'झारखंड स्कूल ऑफ ड्रामा' की स्थापना की जाएः डॉ. देशराज मीणा

उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि झारखंड के प्रत्येक जिले में थिएटर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाए. इसके साथ ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तर्ज पर 'झारखंड स्कूल ऑफ ड्रामा' की स्थापना की जाए, जहां थिएटर के साथ-साथ संगीत, नृत्य, लोककला और आदिवासी संस्कृति पर भी व्यवस्थित प्रशिक्षण दिया जाए. उनका मानना है कि यदि इस दिशा में गंभीर पहल की गई तो आने वाले वर्षों में झारखंड रंगमंच और लोक संस्कृति के क्षेत्र में देश की अग्रणी पहचान बन सकता है.

बातचीत के अंत में डॉ. देशराज मीणा ने कहा कि थिएटर केवल कलाकार नहीं बनाता, बल्कि संवेदनशील, अनुशासित और आत्मविश्वासी नागरिक तैयार करता है. यदि शिक्षा व्यवस्था, सरकार, अभिभावक और समाज मिलकर रंगमंच को बढ़ावा दे, तो यह न केवल कला के क्षेत्र को नई ऊंचाई देगा बल्कि युवाओं के व्यक्तित्व विकास और सांस्कृतिक संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. यही वह निवेश है, जो आने वाले समय में समाज को एक नई दिशा देने का काम करेगा.

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