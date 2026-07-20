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झारखंड में 'स्कूल ऑफ ड्रामा' की जरूरत, लोक कला दिलाएगी अलग पहचानः डॉ. देशराज मीणा

धनबादः थिएटर केवल मंच पर अभिनय करने की कला नहीं, बल्कि यह व्यक्तित्व निर्माण, संवाद कौशल, आत्मविश्वास और सामाजिक चेतना विकसित करने का सबसे प्रभावी माध्यम है. यदि बच्चों और युवाओं को शुरुआती दौर से ही थिएटर से जोड़ा जाए तो वे जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. यह कहना है राजस्थान के प्रसिद्ध नाट्य गुरु डॉ. देशराज मीणा का, जो धनबाद में आयोजित सात दिवसीय थिएटर कार्यशाला में शामिल होने पहुंचे थे.

ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में डॉ. मीणा ने देश में थिएटर की वर्तमान स्थिति, नई शिक्षा नीति, युवाओं के लिए उपलब्ध अवसरों, फिल्म और ओटीटी इंडस्ट्री में थिएटर की भूमिका तथा झारखंड में रंगमंच के विकास की संभावनाओं पर विस्तार से अपनी बात रखी.

जानकारी देते नाट्य गुरु डॉ. देशराज मीणा (Etv Bharat)

केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित कर रही हैः डॉ. देशराज मीणा

डॉ. मीणा ने बताया कि केंद्र सरकार थिएटर और प्रदर्शन कलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित कर रही है. उन्होंने कहा कि देशभर में थिएटर के क्षेत्र में सक्रिय युवाओं को विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार छात्रवृत्ति दी जाती है. 18 से 25 वर्ष तक के युवाओं के लिए विशेष स्कॉलरशिप की व्यवस्था है. इसके अलावा 25 से 40 वर्ष आयु वर्ग के कलाकारों के लिए अलग छात्रवृत्ति और 40 वर्ष से अधिक आयु वाले अनुभवी कलाकारों के लिए सीनियर स्कॉलरशिप उपलब्ध है. उनका मानना है कि सरकार की ये योजनाएं प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का अच्छा माध्यम हैं, लेकिन इनकी जानकारी समाज के हर वर्ग तक पहुंचनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में कला और संस्कृति को पहले की तुलना में कहीं अधिक महत्व दिया गया है. संगीत, चित्रकला और नाटक जैसी विधाओं को शिक्षा का हिस्सा बनाया गया है. विशेष रूप से कक्षा छह से आठ तक के विद्यार्थियों को थिएटर गतिविधियों से जोड़ने पर जोर दिया गया है. इसके अलावा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी स्कूलों और विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर रंगमंच को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है. देश के पीएम श्री और जवाहर नवोदय विद्यालयों में भी थिएटर गतिविधियों को बढ़ाने की पहल की गई है.

थिएटर को गंभीरता से नहीं लिया जाताः डॉ. देशराज मीणा

हालांकि उन्होंने चिंता भी जताई कि जमीनी स्तर पर इन योजनाओं का अपेक्षित असर अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है. उनके अनुसार अधिकांश स्कूलों में थिएटर को गंभीरता से नहीं लिया जाता. कई विद्यालयों के प्रधानाचार्य और प्रबंधन रंगमंच की उपयोगिता को समझ ही नहीं पा रहे हैं. परिणामस्वरूप छात्रों तक इसकी पहुंच सीमित रह जाती है और केवल कुछ चुनिंदा बच्चों को ही इस क्षेत्र की जानकारी मिल पाती है.

डॉ. मीणा का कहना है कि यदि वास्तव में थिएटर को शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाना है तो सबसे पहले शिक्षकों को प्रशिक्षित करना होगा. जब तक शिक्षक स्वयं थिएटर की तकनीकों और उसकी उपयोगिता को नहीं समझेंगे, तब तक बच्चों में इसकी रुचि विकसित नहीं हो सकती. उन्होंने कहा कि स्कूलों में थिएटर केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाना चाहिए.

उन्होंने बताया कि बड़े शहरों के अनेक स्कूलों में थिएटर के लिए अलग शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं, जबकि छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश विद्यालयों में ऐसी व्यवस्था नहीं है. यही कारण है कि छोटे शहरों की प्रतिभाओं को समान अवसर नहीं मिल पाते. यदि हर जिले और हर स्कूल में प्रशिक्षित थिएटर शिक्षक उपलब्ध हों तो हजारों नए कलाकार तैयार किए जा सकते हैं.

थिएटर सीखने वालों के लिए संभावनाएं अधिक हैंः थिएटर गुरु

डॉ. मीणा ने कहा कि आज के समय में थिएटर सीखने वाले युवाओं के लिए संभावनाएं पहले से कहीं अधिक बढ़ गई हैं. पहले अभिनय का मतलब केवल फिल्मों तक सीमित माना जाता था, लेकिन अब ओटीटी प्लेटफॉर्म, वेब सीरीज, डिजिटल कंटेंट और सोशल मीडिया ने नए अवसरों के दरवाजे खोल दिए हैं. थिएटर में मिलने वाला प्रशिक्षण कलाकार को अभिनय, संवाद अदायगी, भाव-भंगिमा, मंच संचालन और कैमरे के सामने आत्मविश्वास के साथ काम करने की क्षमता देता है. यही कारण है कि फिल्म और वेब इंडस्ट्री में थिएटर से जुड़े कलाकारों की मांग लगातार बढ़ रही है.

उन्होंने कहा कि थिएटर का लाभ केवल मनोरंजन उद्योग तक सीमित नहीं है. प्रशासनिक सेवाओं, सरकारी नौकरियों, शिक्षा, मीडिया, कॉर्पोरेट क्षेत्र और अन्य पेशों में भी थिएटर का प्रशिक्षण बेहद उपयोगी साबित होता है. रंगमंच व्यक्ति की अभिव्यक्ति क्षमता को मजबूत बनाता है, जिससे इंटरव्यू, प्रस्तुतीकरण, समूह चर्चा और नेतृत्व क्षमता में भी सुधार होता है.

थिएटर एक बेहतर इंसान भी बनाता हैः डॉ. देशराज मीणा